Đến chiều 28/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến TP.Huế tiếp tục có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Trước đó, từ 19h ngày 26/9 đến 5h ngày 28/9 tổng lượng mưa ở TP.Huế phổ biến từ 200mm - 400mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 479mm, Bình Điền 447mm, An Tây 420mm.

Cây xanh bị gió giật đổ ngã trên đường Đống Đa, TP.Huế.

Cùng với mưa lớn trên diện rộng, trên đất liền vùng ven biển TP.Huế cũng ghi nhận có gió mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6 – cấp 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Huế, gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh ngã đổ và khiến các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, gặp nhiều khó khăn trong lưu thông.

Lốc xoáy làm tốc mái hàng loạt nhà dân ở xã Quảng Điền, TP.Huế.

Nhiều người điều khiển xe máy bị ngã xe trên đường trong lúc lưu thông do gió giật mạnh. Nhiều nơi người đi xe máy phải tấp xe vào lề đường để vào các công trình ven đường tránh gió.

Mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.Huế bị ngập, gây ách tắc giao thông. Tuyến quốc lộ 49B qua địa phận phường Dương Nỗ nhiều đoạn ngập 0,2m. Tỉnh lộ 4 đoạn thuộc địa phận phường Hóa Châu nhiều nơi ngập 0,2m; đoạn qua tràn Thủ Lễ, xã Quảng Điền ngập sâu từ 0,7- 0,9m.

Tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 10C nhiều đoạn ngập từ 0,2 - 0,3m. Tỉnh lộ 12D đoạn thuộc phường Kim Long ngập sâu từ 0,6 - 0,8m. Tỉnh lộ 15 đoạn thuộc địa phận xã Hưng Lộc nhiều nơi ngập sâu từ 0,3 - 0,4m.

Tỉnh lộ 17B đoạn qua phường Phong Thái nhiều đoạn ngập sâu từ 0,4 - 0,5m. Tỉnh lộ 25B có đoạn ngập từ 0,6 - 0,8m... Những đoạn đường ngập sâu đã được lực lượng chức năng rào chắn cấm phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Nhằm ứng phó với mưa lớn trên diện rộng kéo dài, trong ngày 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Quảng Điền, TP.Huế khắc phục nhà cửa bị tốc mái do lốc xoáy.

Trong đó, hồ thủy điện Hương Điền được lệnh vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 500m3/s. Thời gian vận hành điều tiết nước là từ 16h30 ngày 28/9.

Hồ thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50 – 300m3/s. Thời gian thực hiện vận hành điều tiết nước của thủy điện Bình Điền là từ 17h ngày 28/9.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền và Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được yêu cầu tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ, sông Hương và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố để có sự chỉ đạo.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vùng A Lưới, TP.Huế thu hoạch lúa bị ngập do mưa lớn.

Các xã, phường thuộc hạ du các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền được giao nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói và thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.





Sáng 28/9, trận lốc xoáy bất ngờ đã khiến hàng loạt nhà dân ở xã Quảng Điền, TP.Huế bị tốc mái. Trong đó, thôn An Xuân Tây có 21 nhà dân bị tốc mái, thôn An Xuân Đông có 50 nhà dân bị tốc mái, thôn An Xuân Bắc có 15 nhà dân bị tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm nhà kho của Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân bị hư hại, khiến 20 tấn lúa dự trữ bị ướt...



Trong ngày 28/9, UBND xã Quảng Điền đã huy động 15 cán bộ chiến sỹ công an, 25 người thuộc lực lượng an ninh cơ sở, 30 người thuộc lực quân sự và dân quân tự vệ, 25 cán bộ UBND xã và các ngành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.



Mưa lũ cũng đã khiến 1 người dân trên địa bàn TP.Huế thiệt mạng do nước cuốn trôi khi đi trên đường. Nạn nhân là chị Dương Thị H (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường An Cựu, TP.Huế)...