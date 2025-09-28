Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 19:28 GMT+7

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức

+ aA -
Trần Hòe Chủ nhật, ngày 28/09/2025 19:28 GMT+7
Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đến chiều 28/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến TP.Huế tiếp tục có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Trước đó, từ 19h ngày 26/9 đến 5h ngày 28/9 tổng lượng mưa ở TP.Huế phổ biến từ 200mm - 400mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 479mm, Bình Điền 447mm, An Tây 420mm.

Cây xanh bị gió giật đổ ngã trên đường Đống Đa, TP.Huế. 

Cùng với mưa lớn trên diện rộng, trên đất liền vùng ven biển TP.Huế cũng ghi nhận có gió mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6 – cấp 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Huế, gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh ngã đổ và khiến các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, gặp nhiều khó khăn trong lưu thông.

Lốc xoáy làm tốc mái hàng loạt nhà dân ở xã Quảng Điền, TP.Huế. 

Nhiều người điều khiển xe máy bị ngã xe trên đường trong lúc lưu thông do gió giật mạnh. Nhiều nơi người đi xe máy phải tấp xe vào lề đường để vào các công trình ven đường tránh gió.

Mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.Huế bị ngập, gây ách tắc giao thông. Tuyến quốc lộ 49B qua địa phận phường Dương Nỗ nhiều đoạn ngập 0,2m. Tỉnh lộ 4 đoạn thuộc địa phận phường Hóa Châu nhiều nơi ngập 0,2m; đoạn qua tràn Thủ Lễ, xã Quảng Điền ngập sâu từ 0,7- 0,9m.

Tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 10C nhiều đoạn ngập từ 0,2 - 0,3m. Tỉnh lộ 12D đoạn thuộc phường Kim Long ngập sâu từ 0,6 - 0,8m. Tỉnh lộ 15 đoạn thuộc địa phận xã Hưng Lộc nhiều nơi ngập sâu từ 0,3 - 0,4m.

Tỉnh lộ 17B đoạn qua phường Phong Thái nhiều đoạn ngập sâu từ 0,4 - 0,5m. Tỉnh lộ 25B có đoạn ngập từ 0,6 - 0,8m... Những đoạn đường ngập sâu đã được lực lượng chức năng rào chắn cấm phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Nhằm ứng phó với mưa lớn trên diện rộng kéo dài, trong ngày 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Quảng Điền, TP.Huế khắc phục nhà cửa bị tốc mái do lốc xoáy. 

Trong đó, hồ thủy điện Hương Điền được lệnh vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 500m3/s. Thời gian vận hành điều tiết nước là từ 16h30 ngày 28/9.

Hồ thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50 – 300m3/s. Thời gian thực hiện vận hành điều tiết nước của thủy điện Bình Điền là từ 17h ngày 28/9.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền và Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được yêu cầu tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ, sông Hương và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố để có sự chỉ đạo.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vùng A Lưới, TP.Huế thu hoạch lúa bị ngập do mưa lớn. 

Các xã, phường thuộc hạ du các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền được giao nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói và thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.


Sáng 28/9, trận lốc xoáy bất ngờ đã khiến hàng loạt nhà dân ở xã Quảng Điền, TP.Huế bị tốc mái. Trong đó, thôn An Xuân Tây có 21 nhà dân bị tốc mái, thôn An Xuân Đông có 50 nhà dân bị tốc mái, thôn An Xuân Bắc có 15 nhà dân bị tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm nhà kho của Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân bị hư hại, khiến 20 tấn lúa dự trữ bị ướt...

Trong ngày 28/9, UBND xã Quảng Điền đã huy động 15 cán bộ chiến sỹ công an, 25 người thuộc lực lượng an ninh cơ sở, 30 người thuộc lực quân sự và dân quân tự vệ, 25 cán bộ UBND xã và các ngành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Mưa lũ cũng đã khiến 1 người dân trên địa bàn TP.Huế thiệt mạng do nước cuốn trôi khi đi trên đường. Nạn nhân là chị Dương Thị H (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường An Cựu, TP.Huế)...

Tham khảo thêm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong bão số 10 là ưu tiên hàng đầu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong bão số 10 là ưu tiên hàng đầu

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10

Bão số 10 cách TP.Huế 140km, sức gió cấp 12, giật cấp 15

Bão số 10 cách TP.Huế 140km, sức gió cấp 12, giật cấp 15

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Đọc thêm

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?
Nhà nông

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?

Nhà nông

Với 10 ha trồng cây quế, từ 10-12 năm tuổi, mỗi năm chỉ cần tỉa thưa, bán cành quế, bán lá quế, ông Trần Văn Đảo, nông dân thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai (địa bàn huyện Bát Xát trước đây) cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mô hình trồng quế của gia đình ông Đảo là 1 trong nhiều minh chứng cho hiệu quả từ mô hình trồng rừng kinh tế ở Lào Cai...

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng 'rau biển giàu protein', bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng
Nhà nông

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng "rau biển giàu protein", bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng

Nhà nông

Trước khi bén duyên với rong nho, ông Lê Bền, tỉnh Khánh Hòa là kỹ sư ngành địa chất, chuyên xuất khẩu đá granite ốp lát xuất khẩu sang các nước. Nhiều lần ăn cơm cùng đối tác người Nhật nên ông để ý thấy họ rất chuộng món rong nho (umi budou)

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU
Nhà nông

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU

Nhà nông

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa xử lý 4 tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng gần 877 triệu đồng và tịch thu hơn 4.500 lít dầu DO.

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật
Xã hội

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật

Xã hội

Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đưa một bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật, trong điều kiện thời tiết xấu biển động do ảnh hưởng của số 10.

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?
Đông Tây - Kim Cổ

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi đọc thư, biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập Tống Khánh Linh, Thủ tướng Chu Ân Lai ngay lập tức đưa ra 2 quyết định: một là tăng cường bảo vệ ngôi nhà mà Tống Khánh Linh đang ở. Hai là để tránh hậu họa, cho gọi “S đồng chí” tới cơ quan bảo vệ của chính phủ để nói cho ông ta biết những việc làm sai trái cần chấm dứt.

Khối ngoại và tự doanh 'đồng thuận' bán ròng tuần qua
Nhà đất

Khối ngoại và tự doanh "đồng thuận" bán ròng tuần qua

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần 22 - 26/9 tăng nhẹ 0,13% nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, khối ngoại bán ròng hơn 7.700 tỷ đồng, ghi nhận tuần rút vốn thứ 10 liên tiếp.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng khi tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể kèm 34 đề án và 46 dự án, nhằm biến nghị quyết Đại hội thành hành động thiết thực.

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép
Nhà nông

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép

Nhà nông

Nhiều ngư dân An Giang đã trở thành tấm gương sáng trong chống khai thác hải sản trái phép. Họ không chỉ bám biển mưu sinh mà còn đồng hành cùng chính quyền, bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo.

Sắp xuất hiện 'chung cư nuôi heo' đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt
Nhà nông

Sắp xuất hiện "chung cư nuôi heo" đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt

Nhà nông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chứng kiến lễ ký kết.

Thi ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị tê liệt
Xã hội

Thi ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị tê liệt

Xã hội

Nhóm 3 bé trai đã thi ném dép xem ai xa hơn vô tình làm gãy vòi phun nước PCCC khiến 2 thang máy ở chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) bị hỏng, dừng hoạt động.

VĐV Đặng Thị Hồng được quyền khiếu nại FIVB?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng được quyền khiếu nại FIVB?

Thể thao

Theo Tổng thư ký VFV, Đặng Thị Hồng có quyền khiếu nại những kết luật từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Tuy vậy đến lúc này, tay đập 19 tuổi chưa làm điều đó.

Iran tuyên bố khám phá bí mật hạt nhân của Israel
Điểm nóng

Iran tuyên bố khám phá bí mật hạt nhân của Israel

Điểm nóng

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố một đoạn video ngắn đầy kịch tính tuyên bố tiết lộ thông tin và tài liệu mật được cho là có được từ cơ quan tình báo Israel liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Người đàn ông ở Hà Nội tố bị hàng xóm xông vào nhà, hành hung vợ giữa đêm khuya
Pháp luật

Người đàn ông ở Hà Nội tố bị hàng xóm xông vào nhà, hành hung vợ giữa đêm khuya

Pháp luật

Sự việc vừa xảy ra tại xã An Khánh (TP.Hà Nội), khi một gia đình tố bất ngờ bị người hàng xóm xông vào nhà trong đêm, hành hung dã man khiến người vợ bị thương, cả nhà nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn...

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Dự báo bão vẫn di chuyển rất nhanh, sắp vào đất liền, hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng nhiều tỉnh thành.

Tin nóng 28/9: HAGL “thay tướng” để “đổi vận”?
Thể thao

Tin nóng 28/9: HAGL “thay tướng” để “đổi vận”?

Thể thao

HAGL “thay tướng” để “đổi vận”? PSG khủng hoảng chấn thương trước đại chiến Barcelona; Bóng đá Việt Nam được đề cử tại Lễ trao Giải thưởng AFC 2025; HLV Amorim tuyên bố không lo bị sa thải; Tiền đạo Hàn Quốc bị cấm thi đấu 20 năm vì quay lén.

Nga đã phóng gần 500 UAV và hơn 40 tên lửa vào Ukraine trong cuộc tấn công lớn chưa từng có
Điểm nóng

Nga đã phóng gần 500 UAV và hơn 40 tên lửa vào Ukraine trong cuộc tấn công lớn chưa từng có

Điểm nóng

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine vào đêm 27-28/9 kéo dài hơn 12 giờ, phóng gần 500 máy bay không người lái tấn công và hơn 40 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Vì sao bê bối nhập tịch của ĐT Malaysia bị phanh phui?
Thể thao

Vì sao bê bối nhập tịch của ĐT Malaysia bị phanh phui?

Thể thao

Vụ bê bối gian lận giấy tờ để nhập tịch cầu thủ của ĐT Malaysia đã bị phanh phui ngay từ tháng 7 sau tiết lộ của 1 chuyên gia bóng đá người Indonesia.

Bộ Xây dựng chỉ đạo 'khẩn' ứng phó với bão số 10
Kinh tế

Bộ Xây dựng chỉ đạo "khẩn" ứng phó với bão số 10

Kinh tế

Ứng phó với cơn bão số 10, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Bão số 10 sắp đổ bộ: Nhiều địa phương mất điện trên diện rộng
Tin tức

LIVE
Bão số 10 sắp đổ bộ: Nhiều địa phương mất điện trên diện rộng

Tin tức

Khi bão số 10 cận kề, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo công tác ứng phó. Theo báo cáo, các tỉnh như Nghệ An và Thanh Hóa đã hoàn tất sơ tán hàng nghìn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cũng tập trung di dời các hộ dân dễ bị tổn thương, bao gồm cả đồng bào dân tộc Chứt. Gió mạnh và mưa lớn đã bắt đầu gây mất điện trên diện rộng ở nhiều nơi, báo hiệu một đêm đầy thử thách sắp đến.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới 2025: Lan tỏa thông điệp vì hòa bình từ Thủ đô
Thể thao

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới 2025: Lan tỏa thông điệp vì hòa bình từ Thủ đô

Thể thao

Sáng 28/9, tại hồ Gươm (Hà Nội), Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và đầy quyết tâm của hơn 3.000 vận động viên tham gia ở các nội dung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong bão số 10 là ưu tiên hàng đầu
Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong bão số 10 là ưu tiên hàng đầu

Nhà nông

Chiều (28/9), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các địa phương thuộc các tỉnh, thành phố ven biển nhằm triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 10 (bão BUALOI).

Tin đọc nhiều

1

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

2

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?