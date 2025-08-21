Mưa lớn kéo dài, nhiều thôn tại xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn bị cô lập hoàn toàn

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Hoàng Trung Hiệp – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hữu Liên cho biết: Trận mưa to bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kéo dài liên tục đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt các thôn trong xã bao gồm: Làng Quê, Làng Bê, Làng Bến, Diễn, Cầu Gạo, Đoàn Kết, Liên Hợp và Tân Yên.

Mưa lớn đã gây ngập úng tuyến đường. Ảnh Hữu Liên

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Làng Quê, Diễn, Liên Hợp và Tân Yên, khi nước dâng quá cao khiến các khu vực này bị cô lập hoàn toàn, mọi hoạt động đi lại của người dân đều bị đình trệ.

Bên cạnh tình trạng ngập lụt, mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất nguy hiểm. Theo ghi nhận, tại thôn Đoàn Kết và thôn Chùa đã có bốn gia đình bị đất đá từ trên đồi sạt lở tràn vào nhà. Rất may mắn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân di rời tài sản. Ảnh: Hữu Liên

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của xã như dân quân, công an, cùng chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng có mặt, tích cực hỗ trợ các gia đình này khắc phục hậu quả, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hệ thống giao thông kết nối trong và ngoài xã cũng bị tê liệt. Tuyến đường huyết mạch từ xã Yên Thịnh (cũ) vào trung tâm xã Hữu Liên (cũ) đã không thể di chuyển bằng các loại xe cơ giới.

Tương tự, tuyến đường 243 đi huyện Bắc Sơn (cũ) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với hai điểm sạt lở tại thôn Làng Quê và Lân Châu. Tại thôn Diễn, một đoạn đường đã bị ngập sâu, khiến cả xe máy và ô tô đều không thể đi qua được.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cho đặt các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Nhiều khu vực đất đá sạt nở không thể di chuyển qua được. Ảnh: Hữu Liên

Về thiệt hại nông nghiệp, ông Hiệp cho biết một số diện tích lúa và hoa màu của bà con đã bị ngập úng. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, hiện vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại.

Chính quyền xã Hữu Liên đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thời tiết và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.