Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa bắt đầu vào khoảng 17h và kéo dài liên tục, với lượng nước lớn dồn dập đổ xuống. Chỉ sau hơn một giờ, nhiều tuyến đường, đặc biệt tại khu vực Thủ Đức và Gò Vấp đã ngập nặng.

Tuyến đường Tô Ngọc Vân ngập sâu khiến nhiều xe chết máy trong cơn mưa lớn chiều 10/8. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phường Thủ Đức, các tuyến đường Tô Ngọc Vân, ngập sâu; Tại khu Thảo Điền nhiều người dân phải chật vật dắt bộ xe máy trong dòng nước cuồn cuộn.

Nhiều đoạn đường Phan Văn Chiêu và Phan Văn Hớn thuộc Gò Vấp cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một người đi đường chán nản chia sẻ: "Ngập khắp nơi, tôi không dám chạy, phải dắt xe một hồi lâu rồi, không biết khi nào mới về tới nhà”.

Mực nước dâng cao hết bánh xe, khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Video: Chinh Hoàng

Tình trạng ngập nghiêm trọng cũng diễn ra tại đường Ung Văn Khiêm, đoạn gần cầu Sài Gòn. Nước ngập sâu tới nửa mét khiến giao thông ùn tắc kéo dài, hàng loạt xe máy và ô tô bị chết máy nằm la liệt. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, một “điểm đen” về ngập lụt trước đây, cũng ngập trở lại nhưng không nghiêm trọng như các tuyến đường khác.

Khu Thảo Điền (phường Thủ Đức) nhiều nơi ngập nặng. Ảnh: Chinh Hoàng

Mưa lớn, ngập nặng gây khó khăn cho hàng nghìn người dân đang trên đường trở về nhà. Những tuyến đường ngập sâu không chỉ cản trở di chuyển mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.