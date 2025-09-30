Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở các tỉnh này, từ nay đến mai lũ trên sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên

Tin mới nhất hôm nay về ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI)

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ tối 28/9 đến hôm nay đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn tại các tỉnh, thành.

Từ 25/9 đến nay, nhiều tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc và từ Thanh Hóa - Huế có mưa 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Riêng trong đêm qua, tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 50-100mm. Cập nhật tin mới nhất về tình hình mưa tại một số trạm: Yên Bình (Lào Cai) 148mm, Phúc Lợi (Lào Cai) 146mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 198mm, Linh Phú (Tuyên Quang) 171mm, Bình Phú (Tuyên Quang) 176mm, Hữu Lợi (Phú Thọ) 182mm, Yên Trị (Phú Thọ) 159mm, Quốc Oai (Hà Nội) 138mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 272mm.



Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ùn tắc, một số cây xanh gãy đổ. Ảnh: Lê Minh - Khổng Chí

Dự báo hôm nay, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Nghệ An

Tin mới nhất về công tác phòng, chống thiên tai cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang lên.

Theo đó, đến 7h sáng ngày nay, mực nước trên một số sông chính như sau:

- Lào Cai: Trên sông Thao tại Lào Cai 83,06m trên BĐ2 1,06m, tại Yên Bái là 34,28 trên BĐ3 2,28m.

- Phú Thọ: Trên sông Bứa tại Thanh Sơn 24,21m, trên BĐ1 1,21m; trên sông Bôi tại Hưng Thi 14,57m trên BĐ3 1,57m.

- Bắc Ninh: Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn 44,08m, trên BĐ2 1,08m.

- Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,03m, trên BĐ3 0,03m.

- Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 15,07m, trên BĐ1 0,07m, tại Xuân Khánh 10,06m, trên BĐ1 1,06m; sông Yên tại Chuối 4,57m, trên BĐ3 1,07m; sông Mã tại Lý Nhân 12,13m, trên BĐ3 0,13m, tại Giàng 6,90m, trên BĐ3 0,40m; sông Lèn tại Cụ Thôn 5,13m trên BĐ3 1,63m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 10,63m dưới BĐ3 0,63m.

- Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 141,95m trên BĐ2 1,95m, tại Con Cuông 30,26m trên BĐ2 1,26m, tại Chợ Tràng 4,62m trên BĐ2 0,62m; sông Lam tại Yên Thượng 9,20m trên BĐ3 0,20m.

- Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,41m, trên BĐ1 0,41m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,81m, trên BĐ2 0,31m; sông La tại Linh Cảm 5,19m, dưới BĐ2 0,31m.

Dự báo, từ hôm nay đến 1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Ngoài ra, theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 4 trận động đất. Tại xã Măng Bút xảy ra 3 trận với độ lớn từ 2,6-3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tại xã Măng Ri xảy ra 1 trận với độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tình hình hồ chứa, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa dông, lốc xoáy trên biển

Về tình hình hồ chứa, hiện khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68-97% dung tích thiết kế. Trong đó có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.

Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 73% - 92% dung tích thiết kế. Trong đó có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp

Đến nay, hồ thủy điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

Trên biển có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông, cảnh báo có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cụ thể ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Ngoài ra, ngày và đêm 30/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.