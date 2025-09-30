Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 11:04 GMT+7

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở các tỉnh này, từ nay đến mai lũ trên sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên

P.V Thứ ba, ngày 30/09/2025 11:04 GMT+7
Tin mới nhất, cập nhật ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10 (bão BUALOI), hôm nay, một số tỉnh miền Bắc có mưa to đến rất to, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ hôm nay - 1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên.
Tin mới nhất hôm nay về ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI)

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ tối 28/9 đến hôm nay đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn tại các tỉnh, thành.

Từ 25/9 đến nay, nhiều tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc và từ Thanh Hóa - Huế có mưa 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Riêng trong đêm qua, tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 50-100mm. Cập nhật tin mới nhất về tình hình mưa tại một số trạm: Yên Bình (Lào Cai) 148mm, Phúc Lợi (Lào Cai) 146mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 198mm, Linh Phú (Tuyên Quang) 171mm, Bình Phú (Tuyên Quang) 176mm, Hữu Lợi (Phú Thọ) 182mm, Yên Trị (Phú Thọ) 159mm, Quốc Oai (Hà Nội) 138mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 272mm.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ùn tắc, một số cây xanh gãy đổ. Ảnh: Lê Minh - Khổng Chí

Dự báo hôm nay, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Nghệ An

Tin mới nhất về công tác phòng, chống thiên tai cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang lên.

Theo đó, đến 7h sáng ngày nay, mực nước trên một số sông chính như sau:

- Lào Cai: Trên sông Thao tại Lào Cai 83,06m trên BĐ2 1,06m, tại Yên Bái là 34,28 trên BĐ3 2,28m.

- Phú Thọ: Trên sông Bứa tại Thanh Sơn 24,21m, trên BĐ1 1,21m; trên sông Bôi tại Hưng Thi 14,57m trên BĐ3 1,57m.

- Bắc Ninh: Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn 44,08m, trên BĐ2 1,08m.

- Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,03m, trên BĐ3 0,03m.

- Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 15,07m, trên BĐ1 0,07m, tại Xuân Khánh 10,06m, trên BĐ1 1,06m; sông Yên tại Chuối 4,57m, trên BĐ3 1,07m; sông Mã tại Lý Nhân 12,13m, trên BĐ3 0,13m, tại Giàng 6,90m, trên BĐ3 0,40m; sông Lèn tại Cụ Thôn 5,13m trên BĐ3 1,63m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 10,63m dưới BĐ3 0,63m.

- Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 141,95m trên BĐ2 1,95m, tại Con Cuông 30,26m trên BĐ2 1,26m, tại Chợ Tràng 4,62m trên BĐ2 0,62m; sông Lam tại Yên Thượng 9,20m trên BĐ3 0,20m.

- Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,41m, trên BĐ1 0,41m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,81m, trên BĐ2 0,31m; sông La tại Linh Cảm 5,19m, dưới BĐ2 0,31m.

Dự báo, từ hôm nay đến 1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Ngoài ra, theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 4 trận động đất. Tại xã Măng Bút xảy ra 3 trận với độ lớn từ 2,6-3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tại xã Măng Ri xảy ra 1 trận với độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tình hình hồ chứa, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa dông, lốc xoáy trên biển

Về tình hình hồ chứa, hiện khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68-97% dung tích thiết kế. Trong đó có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.

Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 73% - 92% dung tích thiết kế. Trong đó có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp

Đến nay, hồ thủy điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

Trên biển có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông, cảnh báo có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cụ thể ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Ngoài ra, ngày và đêm 30/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Châu Âu náo loạn vì một động thái của Nga
Điểm nóng

Châu Âu náo loạn vì một động thái của Nga

Điểm nóng

Việc Nga xây dựng một trạm radar khổng lồ ở Kaliningrad đã gây báo động tại các thủ đô của NATO, khi các quan chức phương Tây cảnh báo về những rủi ro quân sự mới ở khu vực Baltic.

Không phải sống đời, cây cảnh hoang dại này có sức sống mãnh liệt, lá như ngàn quạt nhỏ, hoa tím hồng xinh đẹp
Gia đình

Không phải sống đời, cây cảnh hoang dại này có sức sống mãnh liệt, lá như ngàn quạt nhỏ, hoa tím hồng xinh đẹp

Gia đình

Cây cảnh vốn là cỏ dại này nở ngàn hoa có màu sắc nhẹ nhàng, giản dị, có sức sống mãnh liệt bắn ra bốn phía, được nhiều người yêu thích.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số y tế: Tập trung vào dự án tổng thể, tránh manh mún
Tin tức

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số y tế: Tập trung vào dự án tổng thể, tránh manh mún

Tin tức

Hà Nội xác định chuyển đổi số y tế là dự án tổng thể, cần triển khai tập trung, đồng bộ, tránh manh mún; trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp.

Một làng ở Đắk Lắk ngay Quốc lộ 1, sáng ra đã thấy tàu thuyền mang cá ngon vào bán ngay chợ bãi biển
Nhà nông

Một làng ở Đắk Lắk ngay Quốc lộ 1, sáng ra đã thấy tàu thuyền mang cá ngon vào bán ngay chợ bãi biển

Nhà nông

Làng chài Nhơn Hội thuộc thôn Nhơn Hội, xã Ô Loan, cách phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 15 km về phía Bắc dọc theo Quốc lộ 1 (trước sáp nhập, xã Ô Loan là một phần diện tích của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Mỗi sớm mai, khi trời - biển còn tranh sáng tranh tối, trên bãi đã rộn ràng bước chân ngư dân vận chuyển, mua bán cá tôm, hải sản...

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là 'Thành nhà Mạc'?
Nhà nông

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Nhà nông

Tại xóm Bá Lam, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Cao Dương là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), những cổng thành cổ bí ẩn từ lâu đã được người dân truyền miệng nhau gọi bằng tên “Thành nhà Mạc”. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng khảo cổ nào xác thực về niên đại cũng như cổng “Thành nhà Mạc” được xây dựng vào giai đoạn lịch sử nào?

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV lịch sử tại giải châu Á
Thể thao

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV lịch sử tại giải châu Á

Thể thao

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao khi về nhất nội dung 800m tự do nam, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho cá nhân anh tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến huyết áp tăng vù vù, uống thuốc không giảm
Xã hội

Bất ngờ với "thủ phạm" khiến huyết áp tăng vù vù, uống thuốc không giảm

Xã hội

Khối u vỏ tuyến thượng thận phát triển âm thầm khiến nữ bệnh nhân bị tình trạng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài, uống thuốc cũng không đỡ.

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: OPEC+ tăng cung, giá dầu thế giới lao dốc phiên thứ 3 liên tiếp
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: OPEC+ tăng cung, giá dầu thế giới lao dốc phiên thứ 3 liên tiếp

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, các loại dầu thô tiếp tục giảm 0,5 USD USD/thùng tuỳ loại.

Thanh Sơn vai anh hùng 'Tử chiến trên không': “Không thể so sánh tôi với Johnny Trí Nguyễn”
Văn hóa - Giải trí

Thanh Sơn vai anh hùng "Tử chiến trên không": “Không thể so sánh tôi với Johnny Trí Nguyễn”

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên chính Thanh Sơn thủ vai cảnh vệ Bình phim "Tử chiến trên không" khẳng định vai diễn hành động của mình không thể so sánh với Johnny Trí Nguyễn.

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga
Điểm nóng

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Điểm nóng

Trong những ngày tới, các nước châu Âu có thể sẽ thông qua quyết định về việc sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga, chuyên gia Richard Sakwa, Giáo sư Danh dự Chính trị học của Đại học Kent ở Anh đã chia sẻ quan điểm như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X, một chuyên gia nói: Thời kỳ bán nông sản thô đã dần kết thúc
Nhà nông

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X, một chuyên gia nói: Thời kỳ bán nông sản thô đã dần kết thúc

Nhà nông

“Thời kỳ bán nông sản thô đã dần kết thúc… Nếu chúng ta không đầu tư vào nghiên cứu và chế biến sâu, ngành nông nghiệp sẽ mãi bấp bênh, phụ thuộc thị trường”, đây là nhận định của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Thị Thành Thực tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

3 thủ tục thu hồi đất thực hiện ở cấp xã người dân cần nắm rõ
Bạn đọc

3 thủ tục thu hồi đất thực hiện ở cấp xã người dân cần nắm rõ

Bạn đọc

UBND cấp xã có thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khi vi phạm pháp luật về đất đai theo Điều 81 Luật Đất đai 2024. Ngoài trường hợp này, còn những thủ tục thu hồi nào được thực hiện tại cấp xã, người dân cần lưu ý gì khi bị thu hồi đất?

Đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga
Đại đoàn kết dân tộc

Đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều ngày 1/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á bất ngờ thốt lên câu này khi nhắc tới ca sĩ Đức Phúc
Văn hóa - Giải trí

Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á bất ngờ thốt lên câu này khi nhắc tới ca sĩ Đức Phúc

Văn hóa - Giải trí

Đam mê âm nhạc, đam mê dance, Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á 2019 Lưu Quốc Vượng chia sẻ với Dân Việt: “Tôi thần tượng anh Đức Phúc và hướng đến mục tiêu quốc tế như anh ấy. Đó chính là lý do tôi chọn kết hợp giá trị truyền thống với xu hướng hiện đại”.

Hà Nội mở bán nhà xã hội giá gần 30 triệu đồng/m2 tại phường Bồ Đề
Nhà đất

Hà Nội mở bán nhà xã hội giá gần 30 triệu đồng/m2 tại phường Bồ Đề

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa thông báo kế hoạch mở bán đợt 1 khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực. Dự án cung cấp 1.951 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.765 căn để bán và 186 căn cho thuê mua.

Arsenal đánh bại Olympiacos, HLV Mikel Arteta chia sẻ 2 niềm vui, 1 nỗi buồn
Thể thao

Arsenal đánh bại Olympiacos, HLV Mikel Arteta chia sẻ 2 niềm vui, 1 nỗi buồn

Thể thao

Arsenal đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Olympiacos với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2025/2026. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta của “Pháo thủ” không có được niềm vui trọn vẹn.

Mỹ đối mặt nguy cơ khủng hoảng du lịch
Xã hội

Mỹ đối mặt nguy cơ khủng hoảng du lịch

Xã hội

Việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đe dọa gây tê liệt ngành du lịch, từ hàng không, công viên quốc gia đến các bảo tàng.

Hà Nội thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới
Tin tức

Hà Nội thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Tin tức

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có thể nộp và nhận kết quả giải quyết nhiều nhóm thủ tục hành chính tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú hay trụ sở.

Loại rau tốt um dính tí nước vươn lá, ăn ngọt như mì chính, trồng thành công ở nơi này Lâm Đồng, cứ cắt bán là hết sạch
Nhà nông

Loại rau tốt um dính tí nước vươn lá, ăn ngọt như mì chính, trồng thành công ở nơi này Lâm Đồng, cứ cắt bán là hết sạch

Nhà nông

Trồng rau ngót nấu canh ăn ngọt như mì chính nhằm lấy ngắn nuôi dài và giảm chi phí làm cỏ dại trong vườn cây ăn quả là mục đích của gia đình anh Phạm Thanh Duyên ở thôn 1, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông).

Loạt doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, HUD,… được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội
Nhà đất

Loạt doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, HUD,… được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

Nhà đất

Bộ Xây dựng công bố danh sách 18 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia phát triển nhà ở xã hội và xác định 15 địa phương trọng điểm có nhu cầu cao giai đoạn 2025 - 2030.

Thua ngược trước PSG, Barcelona vẫn tạo nên kỷ lục đáng nể
Thể thao

Thua ngược trước PSG, Barcelona vẫn tạo nên kỷ lục đáng nể
4

Thể thao

Tuy để thua ngược 1-2 trước PSG ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2025/2026 nhưng Barcelona vẫn tạo nên kỷ lục ghi bàn mới.

Hà Nội 'bêu tên' 17 đại gia bất động sản 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang gây lãng phí
Nhà đất

Hà Nội 'bêu tên' 17 đại gia bất động sản 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang gây lãng phí

Nhà đất

Hà Nội vừa công khai 17 chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai khi “ôm” đất vàng rồi bỏ hoang, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera, công ty thuộc FLC, Bảo Việt, ICT,...

Ở tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người nuôi gà trên bờ, nuôi cua biển dưới ao mà rủng rỉnh tiền
Nhà nông

Ở tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người nuôi gà trên bờ, nuôi cua biển dưới ao mà rủng rỉnh tiền

Nhà nông

Nhiều nông dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) nuôi gà, nuôi vịt mà khá giả. Có hộ chọn nuôi cua dưới ao, nuôi gà trên bờ, vươn lên khá giả, xây được nhà khang trang.

Siêu dự án 1,5 tỷ USD ở Hưng Yên của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump gặp vướng mặt bằng
Nhà đất

Siêu dự án 1,5 tỷ USD ở Hưng Yên của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump gặp vướng mặt bằng

Nhà đất

Hưng Yên ra “tối hậu thư” cho các đơn vị liên quan, yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Trump International 1,5 tỷ USD tại Khoái Châu, cảnh báo xử lý nghiêm nếu chậm tiến độ.

Đi hái rau, bà nông dân Đà Nẵng tình cờ bắt được một con động vật hoang dã liền đem nộp công an
Nhà nông

Đi hái rau, bà nông dân Đà Nẵng tình cờ bắt được một con động vật hoang dã liền đem nộp công an

Nhà nông

Trong lúc đi hái rau gần cánh đồng, bà T.T.N (TP Đà Nẵng) tình cờ bắt được một con rùa núi vàng nặng 2,2kg. Đoán đây là con động vật hoang dã quý hiếm, bà Ngọc đã chủ động liên lạc, kết nối, giao nộp cho công an phường, sau đó lực lượng này bàn giao lực lượng Kiểm lâm thả về tự nhiên theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu trong 10 ngày hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu trong 10 ngày hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc

Tin tức

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 10/10, phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho tất cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8, nếu chưa hoàn thành thì phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm giết người sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn; Á hậu Hà Linh lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga
Điểm nóng

Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga

Điểm nóng

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã nhấn mạnh rằng phương Tây "phải đóng cửa" Biển Baltic đối với các tàu có liên hệ với Moscow.

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!

Gia đình

Tôi hoảng hốt nhưng cũng vui mừng vì cách con giải quyết vấn đề.

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nếu đi theo trợ giúp cho Tào Tháo, thế cục Tam quốc liệu có thay đổi? Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi với hậu thế, đặc biệt là đối với những người yêu mến tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung.

