Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ

Đường dây cho vay lãi suất 360%/ năm do “Má Hạnh” cầm đầu, núp bóng tại quán sinh tố bị xóa
Để hoạt động cho vay nặng lãi, nữ quái có biệt danh “Má Hạnh” đã thu nạp nhiều đàn em có tiền án, tiền sự tham gia cho vay nặng lãi.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk; lãnh đạo xã Ea Knuếc; đại diện các HTX trên địa bàn và 30 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk phát biểu chào mừng Đoàn doanh nghiệp của Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của xã Ea Knuếc về các mặt hàng nông sản.
Riêng đối với sầu riêng, toàn xã hiện có 5.153 ha, trong đó 2.530 ha đã cho sản phẩm, sản lượng ước đạt 55.660 tấn/năm; có 9 cơ sở đóng gói xuất khẩu và 29 mã vùng trồng được cấp cho diện tích hơn 1.133 ha.
Đây là nền tảng quan trọng để Ea Knuếc xây dựng kênh tiêu thụ ổn định, hướng tới thị trường xuất khẩu.
Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk-Ngô Thị Minh Trinh giới thiệu và mời đoàn khách thưởng thức sầu riêng.
Với tiềm năng đất đai, khí hậu đa dạng, lao động dồi dào và hệ thống liên kết sản xuất đang dần được hình thành, Ea Knuếc đặt mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu nông sản và thúc đẩy chuyển đổi số, từ đó hình thành kênh tiêu thụ bền vững cho sầu riêng và nông sản địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc nhấn mạnh: nông nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm của xã, trong đó sầu riêng là cây trồng chiến lược.
Địa phương mong muốn thông qua các hoạt động kết nối này sẽ tìm được những đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản.
Tại buổi làm việc, 30 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu và kết nối giao thương với địa phương trong thời gian tới.
Mô hình nuôi lươn không bùn (con đặc sản bình dân) đang được khoảng 35 hộ dân tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ tham gia. Khác với cây ăn trái, giá lươn thương phẩm luôn ổn định, ở mức có lời cho người nuôi nên mô hình rất bền vững.