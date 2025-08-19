Sông Hương đoạn chảy qua trung tâm đô thị Huế những ngày hè đã trở thành điểm đến lý tưởng để chèo sup, tắm mát của nhiều người.

Lo ngại những rủi ro, chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý công viên dọc theo bờ sông Hương đã cắm biển cảnh báo cũng như khuyến cáo mọi người nhưng tình trạng đuối nước vẫn diễn ra.

Những ngày hè thời tiết nắng nóng, oi bức, vì thế sông Hương đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. Ở đó, mọi người có thể dạo bộ, ngồi dưới những gốc cây ở đôi bờ công viên để hóng mát cũng như có thể trải nghiệm dịch vụ chèo sup hoặc bơi dưới dòng Hương.

Theo ghi nhận, sông Hương đoạn từ Nghinh Lương Đình hướng lên thượng nguồn là nơi được nhiều người chọn bơi, tắm nhất. Khu vực này ngoài du khách chọn dịch vụ chèo sup, chiều về rất nhiều người dân lân cận cũng ùa ra để bơi tắm.

Đoạn cầu bán nguyệt ở bến Me là khu vực đông đúc nhất và là nơi từng xảy ra đuối nước. Mới nhất, vào chiều đầu tháng 8, một nam thiếu niên cùng nhóm bạn ra đây tắm và đã bị đuối nước.

Nhóm bạn khi phát hiện người bạn mất tích đã hô hoán, cầu cứu mọi người gần đó. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân sau đó. Trước đó, khúc sông này cũng xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Nhiều người dân thường xuyên ra tắm khúc sông này cho hay, đây là khu vực ngay trung tâm, mực nước không quá sâu nên thuận tiện cho việc bơi tắm.

Thời điểm sau 16h mỗi ngày, lượng người đổ về đây rất đông, nhiều người dắt theo con, cháu.

Tuy nhiên, với rất nhiều người cẩn trọng sẽ mang áo phao hoặc bịch nhựa để đảm bảo an toàn, ngược lại có tình trạng không trang bị gì và bơi rất xa giữa dòng sông, thậm chí qua tận bờ bên kia.

“Do đây là khúc sông tự nhiên nên không có ai quản lý, hay hỗ trợ nên thân ai người nấy lo. Có người chọn bơi gần trong bờ, có người bơi ra rất xa. Nên một khi có sự cố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Nguyễn Hiện (phường Thuận Hóa) - một người thường ra bờ sông Hương tắm, nói.

Sông Hương đoạn bến Me ở TP Huế, nơi có rất đông người tắm mát vào buổi chiều. Bến Me cũng là điểm đen về tai nạn đuối nước mà đơn vị chức năng đã khuyến cáo liên tục.

Theo anh Hiện, dòng nước sông Hương rất xanh mát, vì thế được nhiều người ưa thích đến tắm. Nhưng nếu không cẩn trọng, không biết cách bảo vệ bản thân thì nguy cơ gặp rủi ro sẽ rất cao.

Với những trường hợp phụ huynh đưa con nhỏ đi kèm sẽ không nói, nhưng có nhiều em đi thành từng nhóm, gần như không có sự kiểm soát. “Không biết các em có biết bơi không nhưng có em không mang áo phao, rồi tha hồ thi thố nhảy lộn rất nguy hiểm”, anh Hiện nói thêm.

Không riêng gì khu vực cầu bán nguyệt ở khu vực bến Me, ngược dòng thượng nguồn, từ khu vực trung tâm lên chùa Thiên Mụ có rất nhiều bãi tắm tương tự, mỗi chiều mùa hè có rất đông người dân ra tắm.

Dù được xem là nhu cầu thư giãn tự thân, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Vì thế, nhiều người cho rằng rất khó ngăn cấm, thay vào đó nên có quy định bãi tắm cụ thể, ở khu vực có mực nước vừa phải, đi kèm với đó là có phao nổi cảnh báo…

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, dọc đôi bờ sông Hương, đoạn chảy qua trung tâm Huế có nhiều bãi tắm, có bãi công cộng, có bãi tự phát. Thời điểm những tháng mùa hè có rất đông người ra đây để tắm.

Trước lo ngại xảy ra tình trạng đuối nước, đơn vị cũng đã cắm bảng cảnh báo; tuy nhiên vẫn có sự cố không may xảy ra, nhất là khu vực bến Me, được xem là điểm đen đuối nước.

“Chúng tôi cũng đã cố gắng tuyên truyền. Vì thế, mong bà con cùng nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi khi ra sông Hương tắm”, ông Chinh nói.

