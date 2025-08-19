Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ ba, ngày 19/08/2025 13:26 GMT+7

Tắm sông Hương, đơn vị chức năng TP Huế khuyến cáo có một điểm đen về tai nạn đuối nước

+ aA -
Nhật Minh Thứ ba, ngày 19/08/2025 13:26 GMT+7
Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, dọc đôi bờ sông Hương, đoạn chảy qua trung tâm Huế có nhiều bãi tắm, có bãi công cộng, có bãi tự phát. Thời điểm những tháng mùa hè có rất đông người ra đây để tắm. Trước lo ngại xảy ra tình trạng đuối nước, đơn vị cũng đã cắm bảng cảnh báo; tuy nhiên vẫn có sự cố không may xảy ra, nhất là khu vực bến Me, được xem là điểm đen đuối nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sông Hương đoạn chảy qua trung tâm đô thị Huế những ngày hè đã trở thành điểm đến lý tưởng để chèo sup, tắm mát của nhiều người.

Lo ngại những rủi ro, chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý công viên dọc theo bờ sông Hương đã cắm biển cảnh báo cũng như khuyến cáo mọi người nhưng tình trạng đuối nước vẫn diễn ra.

Những ngày hè thời tiết nắng nóng, oi bức, vì thế sông Hương đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. Ở đó, mọi người có thể dạo bộ, ngồi dưới những gốc cây ở đôi bờ công viên để hóng mát cũng như có thể trải nghiệm dịch vụ chèo sup hoặc bơi dưới dòng Hương.

Theo ghi nhận, sông Hương đoạn từ Nghinh Lương Đình hướng lên thượng nguồn là nơi được nhiều người chọn bơi, tắm nhất. Khu vực này ngoài du khách chọn dịch vụ chèo sup, chiều về rất nhiều người dân lân cận cũng ùa ra để bơi tắm.

Đoạn cầu bán nguyệt ở bến Me là khu vực đông đúc nhất và là nơi từng xảy ra đuối nước. Mới nhất, vào chiều đầu tháng 8, một nam thiếu niên cùng nhóm bạn ra đây tắm và đã bị đuối nước.

Nhóm bạn khi phát hiện người bạn mất tích đã hô hoán, cầu cứu mọi người gần đó. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân sau đó. Trước đó, khúc sông này cũng xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Nhiều người dân thường xuyên ra tắm khúc sông này cho hay, đây là khu vực ngay trung tâm, mực nước không quá sâu nên thuận tiện cho việc bơi tắm.

Thời điểm sau 16h mỗi ngày, lượng người đổ về đây rất đông, nhiều người dắt theo con, cháu.

Tuy nhiên, với rất nhiều người cẩn trọng sẽ mang áo phao hoặc bịch nhựa để đảm bảo an toàn, ngược lại có tình trạng không trang bị gì và bơi rất xa giữa dòng sông, thậm chí qua tận bờ bên kia.

“Do đây là khúc sông tự nhiên nên không có ai quản lý, hay hỗ trợ nên thân ai người nấy lo. Có người chọn bơi gần trong bờ, có người bơi ra rất xa. Nên một khi có sự cố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Nguyễn Hiện (phường Thuận Hóa) - một người thường ra bờ sông Hương tắm, nói.

Sông Hương đoạn bến Me ở TP Huế, nơi có rất đông người tắm mát vào buổi chiều. Bến Me cũng là điểm đen về tai nạn đuối nước mà đơn vị chức năng đã khuyến cáo liên tục.

Theo anh Hiện, dòng nước sông Hương rất xanh mát, vì thế được nhiều người ưa thích đến tắm. Nhưng nếu không cẩn trọng, không biết cách bảo vệ bản thân thì nguy cơ gặp rủi ro sẽ rất cao.

Với những trường hợp phụ huynh đưa con nhỏ đi kèm sẽ không nói, nhưng có nhiều em đi thành từng nhóm, gần như không có sự kiểm soát. “Không biết các em có biết bơi không nhưng có em không mang áo phao, rồi tha hồ thi thố nhảy lộn rất nguy hiểm”, anh Hiện nói thêm.

Không riêng gì khu vực cầu bán nguyệt ở khu vực bến Me, ngược dòng thượng nguồn, từ khu vực trung tâm lên chùa Thiên Mụ có rất nhiều bãi tắm tương tự, mỗi chiều mùa hè có rất đông người dân ra tắm.

Dù được xem là nhu cầu thư giãn tự thân, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Vì thế, nhiều người cho rằng rất khó ngăn cấm, thay vào đó nên có quy định bãi tắm cụ thể, ở khu vực có mực nước vừa phải, đi kèm với đó là có phao nổi cảnh báo…

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, dọc đôi bờ sông Hương, đoạn chảy qua trung tâm Huế có nhiều bãi tắm, có bãi công cộng, có bãi tự phát. Thời điểm những tháng mùa hè có rất đông người ra đây để tắm.

Trước lo ngại xảy ra tình trạng đuối nước, đơn vị cũng đã cắm bảng cảnh báo; tuy nhiên vẫn có sự cố không may xảy ra, nhất là khu vực bến Me, được xem là điểm đen đuối nước.

“Chúng tôi cũng đã cố gắng tuyên truyền. Vì thế, mong bà con cùng nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi khi ra sông Hương tắm”, ông Chinh nói.

Theo: Báo Huế ngày nay
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ

Mới đây, sáng 17/8, UBND xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Chen Wanshan, Giám đốc phát triển thị trường của Tập đoàn China Co-op dẫn đầu nhằm trao đổi, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sầu riêng.

Một xã mới ở Cần Thơ đang có 35 hộ nuôi dày đặc con đặc sản bình dân, lãi tiền tỷ hơi khó, lãi vài trăm triệu là thường

Nhà nông
Một xã mới ở Cần Thơ đang có 35 hộ nuôi dày đặc con đặc sản bình dân, lãi tiền tỷ hơi khó, lãi vài trăm triệu là thường

Nuôi thành công loại cá đặc sản thịt giòn, ngọt, nông dân Đắk Nông bắt lên là bán đắt như tôm tươi

Nhà nông
Nuôi thành công loại cá đặc sản thịt giòn, ngọt, nông dân Đắk Nông bắt lên là bán đắt như tôm tươi

Bất ngờ Long An, dân ra đồng hoang xúc thứ cá nhà nghèo này để làm món ngon nhà giàu

Nhà nông
Bất ngờ Long An, dân ra đồng hoang xúc thứ cá nhà nghèo này để làm món ngon nhà giàu

Một phường mới, cảnh sông nước đẹp như phim của tỉnh Đồng Tháp, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang thành công

Nhà nông
Một phường mới, cảnh sông nước đẹp như phim của tỉnh Đồng Tháp, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang thành công

Đọc thêm

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, xởi lởi trời gởi của cho, sự nghiệp thành danh, hôn nhân viên mãn
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, xởi lởi trời gởi của cho, sự nghiệp thành danh, hôn nhân viên mãn

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này hiền lành, xởi lởi, biết nắm bắt cơ hội. Nhờ sự chăm chỉ, thông minh, họ sẽ có cuộc sống ổn định, viên mãn.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa đêm vì bị chỉ trích suốt 3 ngày sau cuộc gặp Tổng thống Putin
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa đêm vì bị chỉ trích suốt 3 ngày sau cuộc gặp Tổng thống Putin

Thế giới

Tổng thống Donald Trump đã nổi giận trước những chỉ trích nhắm vào ông về Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước — sự kiện kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Chanathip toả sáng, CLB CAHN bại trận trước BG Pathum United
Thể thao

Chanathip toả sáng, CLB CAHN bại trận trước BG Pathum United

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ nhất bảng A ASEAN Club Championship 2025/26, CLB CAHN sớm có lợi thế dẫn bàn và được chơi hơn người nhưng thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn để thua ngược 1-2 trước BG Pathum United.

Phạm Anh Khoa tìm về nguồn cội với “Dân tôi ca”
Chuyển động Sài Gòn

Phạm Anh Khoa tìm về nguồn cội với “Dân tôi ca”

Chuyển động Sài Gòn

Phạm Anh Khoa mong muốn “Dân tôi ca” sẽ là một bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh thầm lặng của người trẻ Việt trong thế giới hôm nay.

NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 gây bất ngờ với Hội đồng Giám khảo là dàn NSND, NSƯT và diễn viên.

Đà Nẵng: 4 thanh, thiếu niên mang dao đi cướp, liên tiếp gây án trong đêm
Pháp luật

Đà Nẵng: 4 thanh, thiếu niên mang dao đi cướp, liên tiếp gây án trong đêm

Pháp luật

Nhóm 4 thiếu niên mang theo dao đi xe máy rảo khắp đường phố Đà Nẵng, thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp tài sản chỉ sau một đêm.

Mãn nhãn màn trình diễn 10 trực thăng bay huấn luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho Đại lễ A80
Ảnh

Mãn nhãn màn trình diễn 10 trực thăng bay huấn luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho Đại lễ A80

Ảnh

Sáng 20/8, trên bầu trời Hà Nội, 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt cất cánh, bay đội hình huấn luyện kéo theo lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc tạo nên khung cảnh mãn nhãn, hoành tráng.

Nam sinh chuyển hơn 100 triệu đồng rồi đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM vì bị công an giả 'bắt giam online'
Pháp luật

Nam sinh chuyển hơn 100 triệu đồng rồi đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM vì bị công an giả "bắt giam online"

Pháp luật

Tin lời nhóm lừa đảo giả danh công an, nam sinh 22 tuổi ở Hà Nội đã chuyển hơn 100 triệu đồng rồi tự bay vào TP.HCM, suýt khiến gia đình mất thêm 500 triệu đồng vì thủ đoạn “bắt giam online”.

Trộm 138 máy tính ở sân bay Nội Bài, 3 thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố
Pháp luật

Trộm 138 máy tính ở sân bay Nội Bài, 3 thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố

Pháp luật

Lợi dụng sơ hở trong quản lý kho vận tại sân bay quốc tế Nội Bài, Nguyễn Văn Thái cùng đồng phạm đột nhập kho hàng, lấy trộm 138 máy tính.

Tin tối (20/8): CLB CAHN chiêu mộ thủ môn “lạ' cao 1m77
Thể thao

Tin tối (20/8): CLB CAHN chiêu mộ thủ môn “lạ" cao 1m77

Thể thao

CLB CAHN chiêu mộ thủ môn “lạ" cao 1m77; Suarez muốn giải nghệ cùng lúc với Messi; siêu máy tính dự đoán Man City vô địch Premier League; Emiliano Martinez không gia nhập M.U; Rashford “hâm nóng” tình cảm cùng bạn gái.

Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa
Tin tức

Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa

Tin tức

Việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và quân đội trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực cũng như thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Truyền thông tiết lộ động thái sốc của Anh-sẵn sàng tung 30.000 quân tới tới Ukraine-ông Zelensky 'vui như mở hội'
Thế giới

Truyền thông tiết lộ động thái sốc của Anh-sẵn sàng tung 30.000 quân tới tới Ukraine-ông Zelensky 'vui như mở hội'

Thế giới

Các quan chức châu Âu hôm thứ Ba đã nhóm họp để thảo luận kế hoạch đưa binh sĩ Anh và Pháp tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả số lượng và vị trí lực lượng, Bloomberg đưa tin, dẫn nguồn tin riêng.

TP.HCM cấm đường trung tâm, nhiều tuyến đường thay đổi lộ trình, người dân lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cấm đường trung tâm, nhiều tuyến đường thay đổi lộ trình, người dân lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ tạm cấm một số tuyến đường trung tâm từ ngày 22-23/8 để phục vụ hoạt động đi bộ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Đường dây cho vay lãi suất 360%/ năm do “Má Hạnh” cầm đầu, núp bóng tại quán sinh tố bị xóa
Chuyển động Sài Gòn

Đường dây cho vay lãi suất 360%/ năm do “Má Hạnh” cầm đầu, núp bóng tại quán sinh tố bị xóa

Chuyển động Sài Gòn

Để hoạt động cho vay nặng lãi, nữ quái có biệt danh “Má Hạnh” đã thu nạp nhiều đàn em có tiền án, tiền sự tham gia cho vay nặng lãi.

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có 'đất quý hương' có lăng miếu Triệu Tường
Nhà nông

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có "đất quý hương" có lăng miếu Triệu Tường

Nhà nông

Nương theo những vàng son lịch sử, lần theo vỉa tầng văn hóa, bước chân đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) hay vùng “đất quý hương” Gia Miêu ngoại trang (xã Hà Long, huyện Hà Trung), tỉnh Thanh Hóa như một cách ngược dòng thời gian, về với nguồn cội.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ), bị công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau khi đánh tài xế taxi công nghệ bị gãy sống mũi vì va chạm giao thông.

4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh
Gia đình

4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh

Gia đình

Thành công của 4 con giáp này không bao giờ dựa vào may mắn, mà dựa vào thời điểm chính xác và sự khôn ngoan của lòng kiên trì bền bỉ.

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim
Nhà nông

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Nhà nông

Thanh mát, giòn ngọt và dễ ăn, quả lê xanh, loại trái cây đặc sản từ vùng đồi núi Cao Bằng này không chỉ là món tráng miệng hấp dẫn mà còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa và giúp làm đẹp da.

Chủ tịch Hà Nội phân công nhiệm vụ, đảm bảo thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội phân công nhiệm vụ, đảm bảo thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Tiểu ban được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

7 bí ẩn chưa có lời đáp ở Thượng đỉnh Trump-Ukraine
Thế giới

7 bí ẩn chưa có lời đáp ở Thượng đỉnh Trump-Ukraine

Thế giới

Với mục tiêu thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine đang leo thang, Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo châu Âu vừa diễn ra tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau hội nghị này, phần lớn những câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải đáp.

Xã Cần Giờ phải trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xã Cần Giờ phải trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá xã Cần Giờ có nhiều lợi thế, tiềm năng sẵn có để xây dựng phát triển trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Văn Toàn gửi thông điệp tới “anh em cây khế'
Thể thao

Văn Toàn gửi thông điệp tới “anh em cây khế"

Thể thao

Sau ca mổ đầu gối thành công, Văn Toàn về nhà với tinh thần lạc quan, gửi lời nhắn nhủ hài hước tới những “người anh em" ngỏ ý muốn đến thăm mình.

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi
Nhà nông

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Nhà nông

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch
Tin tức

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh A80 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện và mến khách nên tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách bằng mọi cách, tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như chèn ép người già, trẻ em, cựu chiến binh và người có công.

Từ vụ du khách mất tích ở Cúc Phương: Chuyên gia chỉ ra bài học để sống còn giữa rừng
Xã hội

Từ vụ du khách mất tích ở Cúc Phương: Chuyên gia chỉ ra bài học để sống còn giữa rừng

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia du lịch Vũ Văn Tuyên – Giám đốc điều hành Travelogy Vietnam cho hay, sự cố đau lòng nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng: tai nạn trong du lịch rừng, du lịch mạo hiểm không phải chuyện hiếm, và nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai, kể cả người nhiều kinh nghiệm.

Vùng núi cao Phước Năng ở Đà Nẵng, dân trồng lúa tốt, trồng được cả loại củ 'ông uống bà khen', cả làng dần sung túc
Nhà nông

Vùng núi cao Phước Năng ở Đà Nẵng, dân trồng lúa tốt, trồng được cả loại củ "ông uống bà khen", cả làng dần sung túc

Nhà nông

Hàng trăm hecta ruộng nước ở xã vùng cao Phước Năng (huyện Phước Sơn, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng mới) đã hồi sinh thành những cánh đồng lúa bát ngát, mang lại cuộc sống no đủ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Có hộ còn trồng được cả cây ba kích-cây dược liệu quý, củ dùng để ngâm thuốc mà dân hay ví "ông uống bà khen"

TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chuyển động Sài Gòn

Những ý kiến đóng góp của 5 tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030. Các ý kiến đã góp phần bổ sung những điểm chưa được đặt ra, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở TP.HCM.

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”: Một giấc mơ hóa rồng từ trái tim người Việt
Doanh nghiệp

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”: Một giấc mơ hóa rồng từ trái tim người Việt

Doanh nghiệp

Từ những rung động nguyên sơ, thiêng liêng nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết nên ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” từ giấc mơ hóa rồng, bằng chất liệu mềm mại của lòng tin và sự chuyển mình đầy xúc động.

Loại quả 'cổ tích' này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?
Nhà nông

Loại quả "cổ tích" này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?

Nhà nông

Giá cau tươi (quả cau bán nguyên buồng) ở tỉnh Nghệ An đang lên đỉnh ở mức khoảng 80.000 đồng/kg, sắp tăng giá tới đỉnh, thương lái vô tận nhà vườn đặt cọc tiền để thu mua cau tươi, nhưng nông dân vẫn chưa chịu nhận. Năm nay, người trồng cau được mùa, được giá nên nha nào cũng phấn chấn.

NSND Quốc Hưng nói gì, khi ca sĩ Gen Z đưa “Hịch tướng sĩ” vào MV đầu tay?
Văn hóa - Giải trí

NSND Quốc Hưng nói gì, khi ca sĩ Gen Z đưa “Hịch tướng sĩ” vào MV đầu tay?

Văn hóa - Giải trí

Chiều ngày 20/8, chia sẻ với Dân Việt, NSND Quốc Hưng cho biết, anh khâm phục các bạn trẻ, họ sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm phối khí, làm mới những ca khúc cũ, khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

3

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

4

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội: Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội: Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025

5

SLNA thanh lý tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago đá 74 phút đã nhận thẻ đỏ?

SLNA thanh lý tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago đá 74 phút đã nhận thẻ đỏ?