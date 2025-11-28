Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Khói từ Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà ra môi trường. Video: Văn Hoàng

Có mặt tại thôn Mai Nội chiều 27/11, ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt cho thấy những thông tin phản ánh của người dân thôn Mai Nội là có cơ sở. Ở Nhà văn hóa thôn Mai Nội đã nghe thấy tiếng ồn từ Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà, nhìn trên nóc nhà máy là ống khói lớn nhả liên tục.



Càng di chuyển đến gần, giữa khu dân cư đông đúc, “mùi lạ” rất khó chịu, gây choáng và nhức đầu. Hàng chục người dân thôn Mai Nội đang có mặt gần Nhà máy gạch theo dõi xem có phải “mùi lạ” có nguồn gốc từ Nhà máy?

Nhiều người mắt đỏ hoe, mũi bị nghẹt, hắt hơi, khịt mũi. Họ cùng hướng ánh mắt lên ống khói trên nóc Nhà máy. “Khói bụi thì nhìn thấy rõ như ban ngày kia rồi, nhưng mùi lạ chưa biết từ đâu ra”, một người dân trong nhóm nói.

Bà Nguyễn Thị Lan cho rằng khói, bụi, mùi lạ phát ra từ Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà. Ảnh: Văn Hoàng

“Mùi từ Nhà máy này, Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà chứ từ đâu ra nữa”, một giọng nói vang lên.

“Trước đây không có mùi như thế này. Từ đầu năm đến nay mới có mùi lạ, sức khỏe cả thôn này bị ảnh hưởng dẫn đến ho, khó thở, cay mắt, mùi khét”, bà Nguyễn Thị Lan, thôn Mai Nội, xã Sóc Sơn bức xúc.

Còn bà Lê Thị Thủy phản ánh: “Tối đến không dám mở cửa, mùi lạ như mùi của hóa chất thường xuyên lan tỏa, khói dày đặc”.

Khói trắng từ Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà thải ra môi trường. Ảnh: Nguyễn Lan

Bà Trần Thị Lâm, thôn Mai Nội cho biết: “Chúng tôi kiến nghị rất nhiều, mà không thấy có tiến triển gì, giờ họ đốt gì mà khét, không tài nào ngửi nổi. Bụi ban đêm mới xả, bay khắp ra xung quanh. Bà con chúng tôi không thể chịu đựng được”.

“Bây giờ làm sao để bà con yên tâm sinh sống, nhất là các con em nhỏ, sống ở đây đang rất là khổ” , bà Lâm mong muốn.

Nhiều người dân thôn Mai Nội, xã Sóc Sơn phản ánh tình trạng ô nhiễm khói, bụi, mùi lạ có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà. Ảnh: Văn Hoàng.

Ông Nguyễn Việt Xô, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Mai Nội từ đầu ngõ đã nói vang vào: “Mùi khét thế này ai mà chịu nổi”.

Theo ông Xô, thôn Mai Nội có 424 hộ, gần 1.700 khẩu, trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, tiếp xúc cử tri, Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền, ông đã đại diện cho thôn kiến nghị tới cấp trên.

“Mấy hôm vừa rồi họp Hội đồng nhân dân của thành phố cũng gửi thông tin bằng văn bản đến đoàn thư ký nhưng đã giải quyết đâu?”, ông Xô cho biết thêm.

Từ ống khói của Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà đến khu dân cư chỉ cách một con đường rộng vài mét. Ảnh: Văn Hoàng.

Người dân thôn Mai Nội kiến nghị các cấp, ngành có trách nhiệm liên quan Kiểm tra, đo đạc chất lượng không khí tại khu vực bị ảnh hưởng, xác minh, xử lý hành vi xả khí thải gây ô nhiễm môi trường nếu có, công bố kết quả và biện pháp khắc phục để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

