Nắng nóng đến sớm, miền Bắc sẽ đối diện nguy cơ thiếu điện mùa hè?

Tăng tốc nhập than cho phát điện

Theo Quyết định số 3111/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 30/11/2023 phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024, các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74,3 triệu tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024; trong đó, các nhà máy thiết kế sử dụng than nhập khẩu khoảng 26 triệu tấn.

Các loại than cấp cho từng nhà máy thực hiện theo hợp đồng mua bán than năm 2024, hợp đồng cung cấp than dài hạn (đối với dự án nhà máy nhiệt điện BOT) ký giữa chủ đầu tư nhà máy với đơn vị cung cấp than.

Để đủ than cho sản xuất điện năm sau, Bộ Công Thương giao các chủ đầu tư đa dạng nguồn than nhập khẩu, mua bù đắp lượng than mà TKV, Tổng công ty than Đông Bắc không thể đáp ứng, trừ các nhà máy điện BOT dùng than trong nước được Chính phủ bảo lãnh hợp đồng cấp than. Hàng tháng, doanh nghiệp báo cáo cơ quan quản lý việc cung ứng, dự trữ than cho điện.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2023, cả nước nhập hơn 51,1 triệu tấn than các loại, tăng hơn 61,4% về lượng (tăng hơn 19 triệu tấn) so với cùng kỳ năm 2022 (chỉ nhập 31,7 triệu tấn), kim ngạch hơn 7,1 tỷ USD; tăng gần 15 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tính đến hết này 15 tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận nhập khẩu hơn 11,7 triệu tấn than, kim ngạch hơn 1,6 tỷ USD. Mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tăng 5,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.