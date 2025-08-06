Chủ đề nóng

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời

Lam Hồng Thứ tư, ngày 06/08/2025 06:15 GMT+7
Trên cánh đồng trồng dứa xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bà con đang khẩn trương thu hoạch quả dứa chính vụ đầu tiên. Ai cũng phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.
Niềm vui mùa dứa chín

Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (sau sáp nhập là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) là địa phương có nhiều diện tích đồi gò, khí hậu nắng nóng kéo dài, mùa khô gió Lào khốc liệt, mùa mưa lại xối xả. Nhiều năm trước, người dân nơi đây chủ yếu trồng cây keo, sắn hoặc để đất hoang hóa do trồng trọt không hiệu quả.

Mô hình trồng dứa của bà con xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Tuy nhiên, nhận thấy đất đồi pha cát có khả năng thoát nước tốt, nền nhiệt cao, điều kiện lý tưởng để phát triển cây dứa. Năm 2024, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư thử nghiệm mô hình trồng dứa. Sau hơn 14 tháng xuống giống, mùa dứa đầu tiên chính thức cho thu hoạch, mở ra kỳ vọng mới cho nông dân vùng xấu.

Giữa những ngày đầu tháng 8, trên các triền đồi rộng mênh mông, hàng chục công nhân thuộc tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà (xã Kỳ Hoa) tất bật bám đồi để thu hoạch vụ đầu tiên.

Đây từng là vùng đất hoang hóa, được sự quan tâm của ngành nông nghiệp, đồng hành của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, 13 hộ dân thuộc tổ hợp tác đã phát triển mô hình trồng dứa với tổng diện tích 8,5 ha. Mô hình này được Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình) hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm.

Bà con xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch mùa dứa đầu tiên trên vùng đất đồi gò, khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: PV

Ông Trương Xuân Hà (tổ trưởng tổ liên kết sản xuất dứa Ngân Hà) chia sẻ: "Sau khi huyện có chủ trương phát triển cây dứa trên địa bàn, tôi cùng 12 người nữa thành lập tổ hợp tác và liên kết để cùng trồng.

Trước khi triển khai, chúng tôi được đi tham quan mô hình sản xuất dứa tại tỉnh Ninh Bình, nhận thấy cây dứa là loài cây chịu hạn tốt, phù hợp với vùng đất đồi, tôi và các hộ gia đình đã quyết tâm xuống giống loại cây này trên vùng đất bỏ hoang thuộc xã Kỳ Hoa.

Bên cạnh học hỏi kỹ thuật chuyển giao từ Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, chúng tôi đã đầu tư hơn 130 triệu đồng/ha để mua giống, xử lý đất, bón phân, thuê nhân công chăm sóc".

Theo bà con nông dân xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh, giống dứa Queen (gọi là dứa gai, dứa ta, dứa nữ hoàng), giống dứa thuần chủng được trồng phổ biến mang lại năng suất cao. Ảnh: PV

"Toàn bộ diện tích dứa được xuống giống từ tháng 5/2024, đến nay, 30% diện tích đã cho quả chín bói bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên, số diện tích còn lại dự kiến sẽ cho thu hoạch vào cuối năm nay", ông Hà phấn khởi nói.

Mô hình đầu tiên trồng dứa liên kết cho thu hoạch tại Hà Tĩnh

Cây dứa được đưa vào trồng tại xã Kỳ Hoa, là giống dứa Queen, thường cho thu hoạch lứa đầu tiên sau 14-16 tháng xuống giống, lứa thứ hai sau khoảng 10 tháng. Sau 2 lần thu hoạch, nông dân sẽ tiến hành nhổ bỏ để trồng lại cây mới nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng.

Theo đánh giá của các thành viên tổ hợp tác, vụ dứa đầu tiên cho năng suất khá, mỗi quả có trọng lượng từ 0,3-1kg, năng suất ước đạt từ 40-45 tấn/ha, tổng sản lượng dự tính hơn 400 tấn. Hiện nay, dứa đang được thu mua với giá 6.000 đồng/kg.

Ông Trương Văn Minh (thành viên tổ liên kết sản xuất dứa Ngân Hà), giống dứa Queen đậm vị, ngọt tươi mọng nước. Ảnh: PV

Ông Trương Văn Minh (thành viên tổ liên kết sản xuất dứa Ngân Hà) cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi được cầm trên tay thành quả lao động, những quả dứa chín tự nhiên, thơm nức, ai nấy đều vui mừng.

Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu hoạch từ 8-10 tấn quả, thu hái đến đâu được Công ty thu mua đến đó nên bà con yên tâm sản xuất. Cũng qua vụ mùa đầu tiên, chúng tôi sẽ đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm để vụ tới đạt năng suất và chất lượng cao hơn".

Mô hình liên kết sản xuất dứa không chỉ góp phần khai phá tiềm năng sản xuất tại vùng đất hoang hoá mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Mặc dù mới bước vào vụ thu hoạch, nhưng đã có hơn 20 công nhân được huy động để thu hái dứa nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan

Mô hình trồng dứa liên kết ở xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đang cho kết quả tích cực, hứa hẹn nhiều triển vọng. Ảnh: PV

Bà Hồ Thị Nga (ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Văn) chia sẻ: "Từ khi cây dứa được các thành viên tổ hợp tác triển khai trồng trên đất đồi Kỳ Hoa, tôi được thuê làm công nhân thời vụ với mức thu nhập từ 280.000 - 350.000 đồng/ngày.

Trước đây, chúng tôi được thuê để trồng, bón phân, làm cỏ, hiện tại, chúng tôi được huy động thu hoạch. Công việc này khá phù hợp với những người làm nông và giúp chúng tôi có thêm việc làm, tăng thu nhập".

Được biết, mô hình trồng dứa được triển khai là quá trình trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của lãnh đạo huyện Kỳ Anh trước đây. Đặc biệt, trong điều kiện diện tích đồi, rừng trên địa bàn còn bỏ hoang nhiều hoặc đang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế thấp.

Ông Mai Văn Hùng (cán bộ Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao), thông tin: Tại địa bàn Hà Tĩnh, Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao liên kết với nhiều địa phương, trồng được 235,14 ha dứa (trong đó, huyện Cẩm Xuyên (cũ) 112,5 ha; huyện Kỳ Anh (cũ) 100 ha, huyện Hương Khê (cũ) 5 ha, huyện Vũ Quang (cũ) 17,64 ha). Vùng sản xuất liên kết tại xã Kỳ Hoa là vùng trồng đầu tiên cho thu hoạch”.

Theo đánh giá ban đầu, cây dứa rất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại đây, năng suất và chất lượng dứa vụ đầu tiên đảm bảo, dự kiến đạt từ 40-45 tấn/ha. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, đúc rút kinh nghiệm từ vụ đầu tiên để phát triển cây dứa hiệu quả hơn”, ông Mai Văn Hùng (cán bộ Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao), cho hay.

