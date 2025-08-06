Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng
Từ ngày 1/7/2025, xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Thần Khê là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và Chi Lăng. Với diện tích hơn 20 km², dân số gần 30.000 người sinh sống tại 25 thôn, xã Thần Khê trở thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.