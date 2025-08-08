"Napoleon của giới tin tức" là ai?

Đừng vội hài lòng về thành quả hiện tại của công việc, phải luôn mang trong mình chí tiến thủ. Nghiêm túc làm tốt từ những việc nhỏ nhặt, bạn mới có thể trở thành người nổi bật, bởi không cam chịu sự tầm thường sẽ khích lệ một người tự giác theo đuổi thứ tốt nhất. Hơn nữa, muốn trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trong doanh nghiệp, nếu không có chí tiến thủ, bạn sẽ dễ dàng thỏa mãn, khó có thể vượt lên chính mình.

Đương nhiên, không ai làm việc mà không có khuyết điểm. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ khi một người có yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn làm người, làm việc của bản thân, năng lực của người đó mới được khai phá nhiều hơn. Bản thân việc nâng cao năng lực chính là một bước tiến bộ lớn.

Lord Northcliffe đã bỏ ra nhiều tâm sức để hoàn thiện tờ The Times. Ảnh: The Times

Là một thành viên của doanh nghiệp, nếu muốn ở vị trí cao, bạn cần phải có năng lực độc nhất vô nhị. Khi ấy, bạn sẽ nhận được sự coi trọng của doanh nghiệp. Bởi vậy, bạn phải bứt phá giới hạn của bản thân, nâng tầm năng lực lên cao nhất có thể, bạn phải để mỗi việc mình làm không ai có thể bắt bẻ.

Có như vậy, bạn mới có thể đưa mình đến gần hơn với sự hoàn mỹ, cá tính của bạn cũng sẽ trở nên chín chắn hơn trong quá trình mài giũa này. Nếu một nhân viên chẳng có tài cán gì, chỉ sống vật vờ qua ngày, mục tiêu chính là không bị ông chủ phê bình, chưa từng chủ động trong công việc, vậy thì khả năng làm việc của người đó cũng khó có thể được nâng cao, càng khó lòng nhận được sự coi trọng của lãnh đạo. Thăng tiến và khen thưởng đối với những người như vậy mà nói là chuyện xa vời.

Có lẽ ban đầu bạn chỉ là một nhân viên học việc bình thường, nhưng sau đó được làm trợ lý, rồi lại lên chủ quản, tất cả những thành quả này đều được bạn xây dựng trên nền tảng không ngừng nâng cao năng lực.

Với phẩm chất này, mong bạn tin rằng, có một ngày bạn sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng mà bạn hướng đến. Nhân viên ưu tú nhất thường là những người không ngừng vươn lên, họ sẽ kiên trì nỗ lực trong công việc, không ngừng cải thiện khuyết điểm, phát huy ưu thế lớn nhất của bản thân, cuối cùng dựng lên một vùng trời tươi đẹp thuộc về riêng mình.

Tờ nhật báo The Times nổi tiếng khắp thế giới, bởi nó đã vạch trần sự thối nát của bộ máy quản lý quan liêu của nước Anh, dám đánh cược bản thân để thức tỉnh chính phủ u mê. Chính nỗ lực không màng khó khăn này của tờ báo đã khiến hiệu suất làm việc của cơ quan chính phủ Anh được nâng cao, ở một mức độ nhất định đã thay đổi một số chế độ của quốc gia này.

Đây là kết quả của việc luôn theo đuổi sự hoàn mỹ của nhà báo Lord Northcliffe - người thành lập The Times, người được tôn vinh là “Napoleon của giới tin tức”. Khi mới đi làm, lương tháng của ông chỉ vẻn vẹn 80 USD, hiển nhiên là ông rất bất mãn với tình trạng này của bản thân. Sau đó, ông đã thành lập tờ London Evening Standard và Daily Mail, dù vậy, ông vẫn không hài lòng về bản thân, cho đến khi The Times ra đời.

Có lần, ông dừng lại trước bàn làm việc của một biên tập viên mới và nói chuyện với người này:

“Cậu làm việc tại phòng biên tập được bao lâu rồi?”

“Sắp ba tháng rồi ạ.”

“Cậu cảm thấy phòng biên tập thế nào? Cậu thích công việc hiện tại của mình không? Cậu quen với quy trình làm việc của chúng tôi chưa?”

“Tôi rất thích công việc hiện tại của mình.” “Tiền lương hiện tại của cậu là bao nhiêu?” “5 bảng Anh một tuần.”

“Cậu có hài lòng về tình trạng hiện nay của mình không?”

“Tôi rất hài lòng, cảm ơn ngài.”

“À, nhưng cậu phải hiểu rằng, tôi không hi vọng nhân viên của mình nhận được 5 bảng Anh một tuần đã cảm thấy rất hài lòng rồi.”

Qua câu chuyện này, chúng ta có thể nhìn ra được là Lord Northcliffe rất không hài lòng với những nhân viên dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Nếu năng lực của bạn chỉ cầm chừng mà không tiến bộ, vậy thì hơn nửa là bởi bạn đã cảm thấy hài lòng với chút thành tích ít ỏi mình có được, vậy thì sự nghiệp của bạn cũng sẽ giậm chân tại chỗ.

Mỗi cá nhân luôn ở trong trạng thái chờ được hoàn thiện, bởi vậy bạn cần tiến bước trên con đường hoàn thiện bản thân. Nếu bạn dừng chân, đồng nghĩa với việc bạn đã ngừng tiến bộ. Nhân viên ưu tú sẽ luôn theo đuổi sự xuất sắc, tìm kiếm con đường hoàn thiện bản thân, từ đó không ngừng vượt lên chính mình, cuối cùng trở thành người dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, người bứt phá sẽ có cơ hội sinh tồn. Một số nhân viên ở vào tình thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh, không chờ mong gặt hái được thành tích, dường như họ đã thừa nhận thất bại, cam chịu sự tầm thường. Họ chỉ sống những ngày tháng được sao hay vậy, cho đến khi bị đào thải. Phải cảnh tỉnh những người này!

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nếu bạn không nỗ lực, có thể bạn không chỉ đơn giản là bị đào thải, mà sẽ phải sống cảnh “giật gấu vá vai” cả đời. Chỉ có không ngừng tiến bộ, luôn giữ vững chí tiến thủ thì bạn mới có thể tồn tại, có thể thực hiện giá trị của cuộc đời và gặt hái được thành công.

Theo: Theo Tạp chí Tri Thức ZNews