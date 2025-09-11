Nga có thể kiếm được hàng tỷ đô la từ một con tàu

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ảnh RIA

Bài báo cho biết: "Sự trở lại của tàu chiến với phi đội máy bay hiện đại có thể mang lại những cơ hội rất quan trọng cho ngành quốc phòng Nga". Theo MWM, việc tiếp tục sử dụng tàu sân bay không chỉ cho phép tiến hành các cuộc tập trận phức tạp hơn với Trung Quốc và Ấn Độ mà còn cung cấp cho khách hàng tiềm năng các sản phẩm liên quan đến loại tàu này.

"Ngành quốc phòng Nga đã thu được 2,35 tỷ đô la từ việc bán tàu sân bay Vikramaditya cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ và hơn 2 tỷ đô la từ việc mua máy bay chiến đấu MiG-29K ", ấn phẩm này viết.

Tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov, đã được sửa chữa vào năm 2017 sau một chuyến công tác ngoài khơi bờ biển Syria.

Vào tháng 10/2018, một tai nạn đã xảy ra trong quá trình hạ thủy của Đô đốc Kuznetsov, ụ nổi PD-50, nơi chứa tàu, bất ngờ bị chìm, khiến một cần cẩu rơi xuống tàu và làm hư hại một phần boong tàu. Sau đó, con tàu được chuyển đến Nhà máy Sửa chữa Tàu số 35 ở Murmansk, nơi xảy ra hỏa hoạn vào ngày 12/12/2020, khi tia lửa hàn rơi vào khoang chứa nhiên liệu bị tràn.