Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong một cuộc tấn công tích cực, quân nhân thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 114 thuộc nhóm lực lượng "Vostok" đã kiểm soát làng Olgovskoye ở vùng Zaporizhzhia.

Một lính pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga ở hướng Zaporizhzhia. Ảnh RIA

"Quân đội Ukraine tạo ra những điều kiện khiến chúng tôi phải di chuyển 15-20 km dưới tầm radar của máy bay không người lái, ẩn núp và mặc áo choàng vào ban đêm. Tất nhiên, chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này, và ngay khi chúng tôi đến gần, kẻ thù buộc phải rút lui. Kẻ thù không hề chuẩn bị. Khi đối phương cố gắng phản công, họ thất bại vì chúng tôi đã thiết lập các bí mật và phục kích để áp đảo kẻ thù. Tôi nghĩ chúng chỉ đơn giản là bị buộc phải tấn công chúng tôi vì lệnh chỉ huy. Đối phương đã di chuyển và cố gắng phản công nhưng không có kết quả", một tiểu đội trưởng với biệt danh "Timokha", theo trích dẫn của Bộ Quốc phòng Nga.

Một máy bay tấn công khác của Nga, có mật danh "Raccoon", báo cáo rằng lính đánh thuê nước ngoài đã bị phát hiện trong trận chiến giành ngôi làng.

"Lính đánh thuê nước ngoài đang hoạt động gần làng. Khi chúng tôi đến gần, địch bắt đầu phản công. Đối phương chủ yếu hoạt động gần Olgovskoye. Sau trận chiến, chúng tôi thu được vũ khí của họ bao gồm súng trường tự động cỡ nòng 5,56 và súng phóng lựu dùng một lần AT-8", "Enot" nói.