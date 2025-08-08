Nga ồ ạt tấn công loạt căn cứ của quân đội Ukraine và lính đánh thuê; Kursk liên tục hứng pháo kích

Nhiều căn cứ của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài rung chuyển

Binh sĩ Nga đang hoạt động tại khu vực chiến sự. Ảnh RIA Novosti

"Tại tỉnh Sumy, Kharkov và Dnipropetrovsk đã xảy ra các vụ nổ phối hợp, nhắm vào các căn cứ và vị trí của VSU. Nhiều đơn vị đã bị đánh trúng và thiệt hại nghiêm trọng. Các sở chỉ huy và tổng hành dinh của VSU ở khu vực Kramatorsk cũng bị tấn công. Ở Kramatorsk, Kharkov và các khu vực lân cận, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài được phát hiện trước đó", ông Lebedev cho biết.

Theo quan chức Nga, các mục tiêu bị phá hủy gồm: Các căn cứ quân sự và mạng lưới liên lạc của quân đội Ukraine ở tỉnh Kharkov và Poltava; Điểm trú quân của lính đánh thuê và một kho lớn chứa vũ khí, có thể bao gồm tên lửa, tại Odessa; Các trung tâm chỉ huy, hậu cần và kho tàng tại các tỉnh Chernihiv, Kharkov, Kiev và Sumy.

Phía Nga tuyên bố, các cuộc tấn công nhằm để đáp trả đòn oanh tạc của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trước đó. Lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển, trên bộ và máy bay không người lái, chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của đối phương để tránh thương vong cho dân thường.

Kursk hứng pháo kích liên tục

Cũng theo hãng tin RIA Novosti, quyền Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinshtein hôm 8/8 cho biết một phụ nữ đã bị thương trong vụ tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực này.

“Những cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Sáng sớm nay, trang trại Zvjagin thuộc huyện Rylsk đã bị pháo kích. Đáng tiếc, một phụ nữ địa phương 66 tuổi bị thương nhẹ ở tay”, ông Khinshtein viết trên kênh Telegram.

Ông Khinshtein cho hay, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời. Vụ tấn công cũng phá hủy hai công trình, làm hư hại hàng rào, mái và mặt tiền một ngôi nhà riêng, đồng thời khiến cửa sổ bị vỡ.

Quyền Thống đốc Kursk kêu gọi người dân không xem nhẹ các biện pháp an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine.

Dù Nga tuyên bố giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk khỏi lực lượng vũ trang Ukraine, các đợt pháo kích vẫn tiếp diễn. Hiện khu vực này đang áp dụng chế độ “chiến dịch chống khủng bố”.