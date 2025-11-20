Băng ghi âm bí mật nguy cơ đẩy ông Trump rơi vào một bê bối chấn động





Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman trong cuộc họp song phương tại Phòng Bầu dục. Ảnh Win McNamee / Getty Images

Dân biểu bang Virginia Eugene Vindman, từng là nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) dưới thời Trump nhiệm kỳ đầu, cho biết ông từng nghe nhiều cuộc gọi giữa tổng thống và các lãnh đạo nước ngoài.

Vindman nói một cuộc gọi mà ông từng nghe đã trực tiếp bác bỏ lời bảo vệ gây sửng sốt mới đây của ông Trump dành cho Thái tử Ả Rập Saudi tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba, khi ông Trump bình luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

“Trong thời gian làm việc tại NSC, tôi xem rất nhiều cuộc gọi của ông Trump với các lãnh đạo nước ngoài. Hai cuộc gọi có vấn đề nhất: một là với Tổng thống Zelensky – dẫn đến cuộc luận tội đầu tiên của ông Trump. Cuộc thứ hai là với Thái tử Mohammed bin Salman”, ông Vindman nói.

Ông khẳng định: “Sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, tôi đã xem cuộc gọi giữa Tổng thống và Thái tử Saudi. Người dân Mỹ và gia đình ông Khashoggi xứng đáng biết những gì đã được nói. Nếu lịch sử là bài học, thì những gì trong đó sẽ gây chấn động”.

Tờ Daily Beast cho biết Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi liệu có công bố bản ghi âm hay không.

Ông Trump trải thảm đỏ tiếp đón Thái tử Salman

Bảy năm sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi khiến danh tiếng của Thái tử Salman trong cộng đồng quốc tế giảm sút, ông Trump lại long trọng tiếp đón ông tại Nhà Trắng: máy bay quân sự bay duyệt đội hình, đội danh dự cưỡi ngựa hộ tống, cờ Ả Rập Saudi phủ khắp khuôn viên.

Tối hôm đó, ông Trump còn mở tiệc chiêu đãi với sự góp mặt của tỷ phú Elon Musk, cầu thủ Cristiano Ronaldo, CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang và tỷ phú Bill Ackman.

Tuy nhiên, chính phát biểu của ông Trump trước đó mới khiến dư luận Mỹ phẫn nộ, và thúc đẩy ông Vindman yêu cầu công khai bản ghi âm cuộc gọi trước đây.

Khi được hỏi về Khashoggi - người bị giết và phân xác bằng cưa xương tại Lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul năm 2018 - ông Trump đáp:

“Ông ấy là nhân vật gây tranh cãi. Nhiều người không thích ông ta. Dù thích hay không, thì chuyện đã xảy ra rồi", ông Trump tuyên bố.

Trump cũng nói Thái tử Salman “không biết gì về vụ việc” và chỉ trích câu hỏi của phóng viên là “khiến khách mời bối rối”.

Nhà báo Khashoggi là cây bút kỳ cựu của Washington Post, nổi tiếng với loạt bài chỉ trích hoàng gia Ả Rập Saudi. CIA dưới thời ông Trump từng kết luận Thái tử Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo này.

Nhưng theo nhà báo kỳ cựu Bob Woodward, ông Trump từng khoe rằng ông đã giúp Salman thoát áp lực từ Quốc hội sau vụ giết người này.

“Tôi đã cứu anh ta. Tôi khiến Quốc hội thôi làm căng. Tôi đã ngăn họ lại”, ông Trump được trích dẫn trong cuốn Rage.

Về phía mình, Thái tử Salman luôn bác bỏ cáo buộc và tuyên bố Saudi đã điều tra “đúng quy trình”.

Xung đột lợi ích

Ông Trump được cho là muốn bảo vệ các mối làm ăn của gia đình ông với Saudi dù khẳng định “không dính dáng gì đến công việc gia đình”.

Nhưng cùng tuần đó, Trump Organization và đối tác Saudi Dar Al Arkan thông báo dự án bất động sản mới cho phép nhà đầu tư tiền mã hoá mua vào các công trình mang thương hiệu Trump.

Gia đình ông Trump cũng có nhiều dự án tại Saudi, và quỹ đầu tư của Jared Kushner - con rể Trump - đã nhận 2 tỷ USD từ quỹ do Thái tử dẫn đầu.

Ông Vindman nói trên CNN rằng cuộc gọi ông đã nghe càng “đáng lo ngại và gây sốc” khi đặt cạnh các khoản lợi ích tài chính mà gia đình Trump nhận được những năm sau đó.

Cuộc gọi giữa ông Trump và Thái tử Salman được cho là diễn ra khoảng tháng 6/2019. Khi đó, Nhà Trắng công bố một thông cáo về cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo, nói rằng họ bàn về căng thẳng Iran – Mỹ và vai trò của Ả Rập Saudi trong việc ổn định thị trường dầu mỏ, không hề nhắc đến vụ Khashoggi.

