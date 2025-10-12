Chủ đề nóng

Thế giới
Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng

Phương Đăng (theo RIA) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 16:25 GMT+7
Chiến dịch mùa thu trên các hướng chiến đấu đang diễn ra hết công suất. Quân đội Nga nỗ lực củng cố những thành công đạt được trong mùa hè và tiếp tục tiến công bất chấp bùn lầy và mưa gió, RIA Novosti đưa tin.
Quân nhân Nga. Ảnh RIA Novosti

Quân đội Ukraine (ВСУ) ở hầu hết nơi chỉ phòng thủ chặt, co cụm vào công sự sâu. Dưới đây là diễn biến chiến sự chi tiết do RIA Novosti ghi nhận.

Hướng nóng nhất vẫn là Donetsk: Cụm tác chiến phía Nam” và Trung tâm của quân đội đã mở được một khe hở giữa các tuyến phòng ngự của quân Ukraine ở giữa khu vực Pokrovsk (trước đây gọi là Krasnoarmeysk) và Kostiantynivka (Konstantinovka). Các chỉ huy Nga đã từ bỏ chiến thuật đợt tiến công ồ ạt, chuyển sang bóp nghẹt các cứ điểm của đối phương bằng cô lập, cắt đứt tiếp tế và liên lạc để hạ dần ý chí phòng thủ hoặc buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải tháo chạy trong hoảng loạn.

Những ngày gần đây, quân đội Nga đã đạt được kết quả nổi bật ở khu vực quanh Kostiantynivka. Các đơn vị của cụm tác chiến phía Nam của Nga đã tiêu diệt một nhóm quân phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Trước đó, vào cuối tháng Tám quân Nga đã giải phóng chính làng Kleban-Byk gần đó. Hai tiểu đoàn cơ giới đối phương bị bao vây, hoàn toàn bị cắt đứt tiếp tế và dồn ép về phía bờ hồ — việc tiêu diệt họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giờ đây các lực lượng Nga có thể tập trung vào Kostiantynivka. Thành phố này đã bị bắn phủ từ cao điểm là làng Kleban-Byk. Với sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh và sự che phủ bằng UAV, các tiểu đoàn tấn công Nga sẽ vòng sang phía nam hồ để tiến gần Kostiantynivka; đồng thời thành phố bị ép cả từ hướng tây (Stepanivka) và hướng đông (Chasiv Yar).

Hiện thành phố Pokrovsk (dân số trước chiến tranh khoảng 80.000 người) và Mirnograd gần như bị khép vòng vây từ phía nam, đông và bắc. Hệ thống hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine hiện chỉ trông cậy vào đường E-50 hướng tới Pavlohrad. Phía bắc Pokrovsk, lực lượng quân tác chiến phía Bắc của Nga vẫn tiến công về Dobropillia; trong khi phía đông vẫn diễn ra những trận đánh ác liệt quanh tam giác Popov Yar — Poltavka — Rusin Yar.

Tiến công về Lyman: Chiến sự ở phía bắc Donetsk cũng có tiến triển. Cuối tháng 9, các đơn vị tác chiến phía Tây của Nga đã chiếm Kirovsk trong quận Bakhmut. Khoảng cách thẳng đến Krasnyi Lyman (dân số trước chiến tranh là 20.000 người) chỉ còn khoảng 8 km, trên vùng đất không có dân cư.

Quân Nga đang đột phá vào vùng đô thị này cả từ phía bắc — từ Derylove và Shandryholove. Giải phóng Lyman được coi là điều kiện cần cho cuộc tiến công vào Sloviansk từ hướng đông bắc.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine khởi khu rừng Serebrianka và Kuzminivka trên trục T-0513, cách thành phố khoảng 6 km.

Ở tây Donetsk, cụm “Đông” mở rộng bàn đạp vào tỉnh Dnipropetrovsk — hiện kiểm soát 16 khu định cư. Từ đây, về lý thuyết có thể tiến vòng qua tuyến phòng thủ chính của Ukraine để hướng tới Huliaipole; chiếm được thị trấn này sẽ đưa quân Nga vào vùng hậu tuyến đối phương và uy hiếp các vị trí phòng thủ quanh Orikhiv.

Vùng đệm Sumy: Cường độ giao tranh ở tỉnh Sumy phần nào hạ nhiệt. Cụm quân phía Bắc của quân Nga đang bố trí dải vị trí theo tuyến Kondratovka — Andriivka — Alekseyevka — Novonikolaevka — Yablonivka — Loknya.

Lực lượng Ukraine cố gắng phản kích, đẩy vào sườn tây lực lượng Nga, nhưng chưa thể chiếm lại Kondratovka và Andriivka; tình hình chuyển sang trạng thái cố thủ, giữ vị trí.

Dù vậy, quân Nga đã giành được làng Yunakivka - đây từng là điểm trung chuyển cho các đơn vị Ukraine tấn công Kursk mùa hè trước. Vị trí này có thế địa chi phối, từ đó có thể khống chế pháo binh bắn vào trung tâm tỉnh; nếu ban chỉ huy quyết định mở cuộc tiến công, Yunakivka sẽ là bàn đạp chính.

Nhưng cũng có nhận định cho rằng, các lãnh đạo quân sự Nga có thể không định tiến sâu mà chỉ muốn giữ vùng đệm Sumy nhằm ngăn chặn lực lượng Ukraine tái xâm nhập vào Kursk — một ý tưởng mà Tổng thống Putin đã nhiều lần nêu.

Trận chiến ở Kupyansk: Tại Kharkov, mặt trận Kupyansk vẫn diễn ra ác liệt. Các đơn vị phía Tây của quân đội Nga đã khóa chặt một lực lượng lớn quân đội Ukraine từ phía bắc và tây; phía đông. Quân phòng thủ Ukraine bị đẩy về sông Oskil, chỉ còn hai đường rút: P-07 về Kharkov và R-79 về Osynivka/Pristen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn một nửa các toà nhà ở Kupyansk đã được quân Nga kiểm soát. Tuy nhiên, viêc tiến lên ở mặt trận này không dễ vì ở Kupyansk, các đơn vị Nga phải chiến đấu với các đơn vị Ukraine giàu kinh nghiệm, có động cơ chiến đấu và tư tưởng mạnh — gồm các nhóm Freikorps cực hữu, “Quân đoàn Tự nguyện Nga” và các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ. Nhưng tổn thất của Ukraine đang tăng: trong số 700 tay súng tinh nhuệ được nêu, gần một nửa đã bị tiêu diệt.

Một điểm đáng chú ý là sáng kiến tác chiến mạo hiểm của quân Nga trên mặt trận này: Theo đó, lính Nga đã xâm nhập thành phố Kupyansk qua đường ống dẫn khí đốt chính bị bỏ hoang. Đây là lần thứ ba chiến thuật này được áp dụng, sau các chiến dịch ở Avdiivka và Sudzha. RIA Novosti nhận xét rằng quân đội Nga dường như đã phát triển ra “một hình thái tác chiến mới — chiến tranh đường ống” tận dụng các hệ thống đường ống khí đốt trải khắp lãnh thổ Ukraine.

Nhiều ý kiến cho rằng số phận của Pokrovsk, Mirnograd, Kostiantynivka, Siversk và Lyman có thể được quyết định trong chiến dịch mùa đông tới. Thời tiết lạnh sẽ làm giảm hiệu quả của UAV — vũ khí lợi hại nhất của Ukraine hiện nay — và mở đường cho các đợt tiến công cơ giới. Quân đội Nga hiện giữ thế chủ động trên toàn tuyến và tiếp tục gia tăng áp lực dọc đường tiếp xúc chiến đấu, theo RIA Novosti.

