Một nước láng giềng bất ngờ phong tỏa biên giới với Nga, báo động đỏ ở vùng Baltic giữa căng thẳng leo thang

Cờ Estonia. Ảnh: Wikimedia Commons

Cơ quan Cảnh sát và Biên phòng Estonia (PPA) ngày 11/10 thông báo tạm thời đóng cửa lối qua biên giới mang tên “Saatse Boot” — một đoạn đường ngắn chạy xuyên qua lãnh thổ Nga — sau khi phát hiện sự gia tăng bất thường trong hoạt động của lực lượng biên phòng Nga vào tối thứ Sáu 10/10, theo truyền thông Estonia.

Động thái này diễn ra giữa lúc khu vực Baltic tuyên bố đang chứng kiến mức độ hoạt động quân sự và biên giới của Nga tăng cao. Điều này khiến các nước láng giềng của Nga như Estonia, Latvia và Lithuania phải tăng cường giám sát, siết chặt an ninh.

Ông Künter Pedoski, trưởng bộ phận tác chiến của PPA khu vực miền Nam, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy có nhiều chuyển động bất thường hơn so với bình thường ở phía Nga. Quyết định đóng đường được đưa ra nhằm ngăn chặn mọi hành vi khiêu khích hay sự cố có thể xảy ra, vì mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho người dân Estonia".

PPA đã điều thêm lực lượng tới khu vực biên giới, đồng thời thiết lập tuyến đường vòng để điều hướng giao thông địa phương.

Đoạn đường “Saatse Boot” là một dải đất nhỏ thuộc lãnh thổ Nga lấn vào vùng đông nam Estonia, nơi con đường địa phương tạm thời chạy qua Nga trước khi trở lại Estonia. Theo thỏa thuận lâu năm giữa hai nước, các phương tiện được phép đi qua mà không phải dừng lại – tuy nhiên, với tình hình hiện nay, mọi hoạt động qua lại đều bị đình chỉ.

Việc Estonia đóng lối qua biên giới “Saatse Boot” là biểu tượng rõ nét cho căng thẳng leo thang giữa Moscow và các nước Baltic, khi khu vực này ngày càng trở thành tuyến đầu cho cuộc đối đầu giữa Nga và NATO.