Nga tuyên bố nóng: NATO và EU đang tiến hành chiến tranh với Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov. Ảnh RT

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine được phương Tây dàn dựng như một cuộc chiến chống lại Nga, do Kiev phát động.

Nhà ngoại giao hàng đầu đã đưa ra những phát biểu này vào thứ năm trong cuộc họp cấp bộ trưởng G20 được tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ông Lavrov tuyên bố rằng việc từ chối tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, một biểu hiện của "tham vọng thực dân mới", sẽ gây ra các cuộc chiến tranh khu vực và làm gia tăng căng thẳng toàn cầu, đồng thời viện dẫn các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở Châu Phi và những nơi khác.

“Một ví dụ rõ ràng khác là cuộc khủng hoảng do phương Tây gây ra ở Ukraine, trong đó NATO và Liên minh châu Âu muốn tuyên bố và đã tuyên bố, một cuộc chiến thực sự chống lại đất nước tôi và đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đó”, ông Lavrov cho biết thêm.

Moscow liên tục mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga, trong đó lực lượng của Kiev được sử dụng làm "bia đỡ đạn". Nga đã nhiều lần lên án viện trợ quân sự cho Kiev, cáo buộc phương Tây và đặc biệt là EU về hành vi quân sự hóa và có lời lẽ hiếu chiến.

Các quan chức Nga cũng lập luận rằng phương Tây đã và đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực trong nhiều năm, bất chấp những lo ngại lâu nay của Moscow về sự bành trướng về phía Đông của NATO. Họ chỉ ra sự hợp tác ngày càng tăng giữa khối quân sự này với Ukraine, vốn đã được đẩy mạnh sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev và cuộc xung đột tiếp theo ở vùng Donbass thuộc Ukraine khi đó.