Ngắm bước diễu binh của khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia

Video

Video

Sáng 2/9, khi Lễ chào cờ diễn ra tại Ba Đình, cách đó hơn 1.000km, trên vùng biển Cam Ranh, hàng chục chiến hạm cũng đồng loạt thực hiện nghi lễ thượng cờ trang nghiêm. Hành động này đã mở đầu cho cuộc diễu binh trên biển lớn nhất từ trước đến nay, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng và đủ sức mạnh để bảo vệ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.