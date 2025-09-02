Tuấn Hưng mở cửa đón cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh, diễu hành A80

Từ tối 1/9 đến sáng 2/9, ca sĩ Tuấn Hưng liên tục chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh và video ghi lại không khí náo nức của hàng ngàn người dân chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Hình ảnh một cựu chiến binh được Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Trước hiên nhà anh (Tràng Tiền, Hà Nội), cờ đỏ bay rực rỡ. Nam ca sĩ cho biết nhiều người đã thức trắng đêm, bất chấp mưa rơi hay cái nóng ngột ngạt, để cùng nhau hòa vào dòng người hướng về ngày hội lớn. “Ai mệt thì ngả dựa vào người bên cạnh hoặc nằm xuống chiếu, quạt cho nhau rồi động viên nhau. Tinh thần đồng bào và dân tộc mình là như vậy đó. Không khí hân hoan, lòng người rộn rã, cùng nhau chào đón đại lễ, đón niềm tự hào, đón yêu thương và đón cả hy vọng mới", Tuấn Hưng chia sẻ.



Không chỉ hòa vào dòng người, Tuấn Hưng còn mở cửa nhà để hỗ trợ. Anh viết: “Góc ban công xin được đón tiếp các bác cựu chiến binh, các bác cao tuổi. Nếu ai mệt quá, cứ lên nhà uống nước, nghỉ một chút. Gia đình Hưng luôn sẵn sàng tiếp sức để mọi người đón Tết Độc lập”.

Trương Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh các nghệ sĩ trên xe tiến ra khu vực đại lễ. Cô viết: "Chúng em đã sẵn sàng cho A80 nhé". (Ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cũng tiết lộ họ không ngủ để chào đón lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phương Thanh cầm loa kéo, cùng người dân ca hát trên phố. Bảo Thanh cho biết cô uống cafe để sẵn sàng thức trắng đêm. Phương Mỹ Chi thổ lộ: "Chưa bao giờ không muốn ngủ như bây giờ, ngày mai đến nhanh lên nào!". Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc viết: "Lòng tự hào ngập tràn, chúng tôi đã sẵn sàng!".

Bên cạnh đoàn nghệ sĩ tham gia khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao, 80 nghệ sĩ hai miền Nam, Bắc sẽ hòa giọng trong liên khúc dài khoảng 15 phút, gồm 5 bài: “Tôi là người Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang” và “Tiến quân ca”. Họ đều là những nghệ sĩ đã khẳng định tài năng, sức cống hiến và có sức hút với khán giả trong thời gian qua.

Góp mặt trong tiết mục này, ca sĩ Tùng Dương xúc động thổ lộ: “Cùng hòa giọng với 80 nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc trong đại lễ tại Quảng trường Ba Đình là điều tuyệt vời! 80 năm mới có một lần, mọi người cùng hòa chung những giây phút thiêng liêng của đất nước!”. Trong khi đó, guitarist Trần Tuấn Hùng (ban nhạc Bức Tường) cho biết: "Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được đứng tại đây trong ngày trọng đại của Đất Việt".

Trong những ngày tham gia tổng duyệt cho đại lễ A80, các nghệ sĩ Việt dành được nhiều thiện cảm từ công chúng khi luôn thể hiện tinh thần luyện tập tích cực, nhiệt tình giao lưu với các khán giả cổ vũ hai bên đường. Sự nhiệt huyết của họ đã góp phần lan tỏa niềm tự hào và khí thế hân hoan của ngày hội non sông.