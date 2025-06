Đây là khẳng định của ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước, tại buổi họp báo về “Ngày không tiền mặt 2025” tại TP.HCM hôm nay 2/6.

Ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan, ban ngành chức năng như ngành công an đang tăng cường siết chặt giao dịch ngân hàng tại quầy, và liên tục tăng cường các biện pháp phòng chống lừa đảo hay phạm tội trong ngân hàng hay thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các loại thẻ ngân hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước, tại buổi họp báo về “Ngày không tiền mặt 2025” tại TP.HCM hôm nay 2/6. Ảnh: T. T.

Hiện nay, khi khách hàng giao dịch tại quầy, nhân viên ngân hàng nhìn mặt khách hàng và đối chiếu với căn cước để xác thực là đúng. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng việc này nghĩa là “ngân hàng đang bắt nhân viên tại quầy làm việc thay cán bộ công an” bởi vì nghiệp vụ đó là nghiệp vụ của ngành công an.

Vì thế, từ 1/9/2025, ngân hàng phải có máy móc, thiết bị để xác thực khách hàng giao dịch tại quầy thay vì nhân viên quầy nhìn bằng mắt.

Cũng tại họp báo hôm nay, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước cũng giải thích về việc vẫn còn rất nhiều tài khoản ngân hàng đến nay chưa xác thực sinh trắc học. Ông Tuấn cho rằng nhiều tài khoản chưa xác thực có thể là tài khoản chết, tài khoản ngủ đông hoặc được lập ra để phục vụ các hành vi lừa đảo.

Ông Tuấn tiết lộ: “Chúng tôi thống kê có hơn 350.000 tài khoản ngân hàng hiện nay bị nghi ngờ gian lận”. Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng cho biết đến nay hơn 111,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trong khi đó, hiện nay cả nước có hơn 200 triệu tài khoản ngân hàng. Như vậy, số lượng các tài khoản ngân hàng chưa được đối chiếu sinh trắc học còn khá lớn.

Bà Lê Thị Thuý Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) cùng dự sự kiện hôm nay với ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Ban Tổ chức

Tuy nhiên, xác thực sinh trắc học không phải là giải pháp duy nhất để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Bên cạnh các biện pháp hay quy định đang được sửa đổi bởi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cũng đang sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm siết chặt hơn nữa việc phòng chống gian lận trong lĩnh vực này.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an hợp tác chống tội phạm công nghệ về an ninh ngân hàng. Ông Tuấn cho biết: “Ngân hàng Nhà nước đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, đã có khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng vay được rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Đề án 06 của Chính phủ là đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.