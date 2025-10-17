Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 17:36 GMT+7

Ngân hàng NCB về đích sớm, vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025

+ aA -
PVKT Thứ sáu, ngày 17/10/2025 17:36 GMT+7
Kết thúc 9 tháng năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 đã đặt ra, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2025 cho thấy bức tranh tăng trưởng ấn tượng của NCB, khi các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch cả năm đã đề ra tại Đại hội cổ đông tổ chức hồi cuối tháng 3 năm nay. Đây có thể xem như “trái ngọt” của quá trình gần 5 năm NCB kiên định và quyết liệt triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tái cấu trúc toàn diện và thực thi chiến lược mới với sự đồng hành của tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

Kinh doanh bứt phá, vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng

Theo thông tin từ NCB, ngân hàng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý 3/2025 khi thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 685 tỷ đồng, tăng 150%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng tới 370% so với cùng kỳ 2024. Kết thúc quý 3, lợi nhuận toàn quý sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả âm của cùng kỳ năm 2024. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nguồn thu chính của NCB trong 9 tháng qua, khi tổng thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 1.947,7 tỷ đồng, tăng trưởng 153% và thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 160,4 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với cùng kỳ 2024.

NCB về đích sớm và vượt kế hoạch kinh doanh 2025.

So với kế hoạch cả năm 2025, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản tại 30/9/2025 ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Kết quả này không chỉ phản ánh sức bật mạnh mẽ của một ngân hàng đang tái cấu trúc đúng hướng và hiệu quả, mà còn khẳng định tính đúng đắn của chiến lược và các giải pháp phù hợp, bài bản mà NCB đã lựa chọn.

Với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới, kể từ 2021, NCB đã tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện, giải quyết căn bản các tồn đọng, khắc phục các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, năm 2025, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh vượt trội, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

Mục tiêu tham vọng, tăng tốc trong giai đoạn mới

Những bánh đà chuyển động rõ nét qua mỗi năm đã đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, tiến gần hơn tới mục tiêu “tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ” mà ngân hàng này đặt ra trong chiến lược mới.

NCB sẽ đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tiếp nối đà tăng trưởng, NCB cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Hiện ngân hàng đang hoàn tất các bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, lên 19.280 tỷ đồng trong năm 2025, sớm hơn so với lộ trình tại PACCL. Đây là lần tăng vốn thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm (2022–2025) của NCB, một minh chứng cho nỗ lực củng cố nền tảng tài chính vững mạnh, tạo dư địa mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững của ngân hàng.

Song song đó, NCB đang đẩy nhanh quá trình xử lý các tài sản tồn đọng, tái cấu trúc lại danh mục đầu tư theo hướng gia tăng tài sản có sinh lời, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng cũng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai song song các biện pháp xử lý nợ hiệu quả bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng mới, thông qua việc tập trung vào khách hàng có năng lực tài chính minh bạch, hoạt động hiệu quả và ứng dụng số hóa trong công tác tín dụng, nhằm đảm bảo nguồn tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững. Với những giải pháp hiệu quả, NCB hiện đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới được kiểm soát ở mức dưới 1%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Việc vượt kế hoạch kinh doanh sớm trong năm 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng của NCB trong hành trình tái cấu trúc toàn diện, mà còn mở ra giai đoạn tăng tốc mới – giai đoạn NCB bứt phá phát triển trên quỹ đạo mới của riêng mình, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường và kiến tạo sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như lãnh đạo ngân hàng đã chia sẻ.

Tham khảo thêm

NCB tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

NCB tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

Kinh doanh tăng trưởng mạnh, NCB ghi nhận lợi nhuận dương hai quý liên tiếp

Kinh doanh tăng trưởng mạnh, NCB ghi nhận lợi nhuận dương hai quý liên tiếp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng hôm nay 17/10 mới nhất, tiếp tục tăng kỷ lục với vàng SJC và vàng nhẫn, khiến hàng loạt người dân tiếp tục xếp hàng mua vàng bất chấp nhiều cửa hàng dừng bán. Trong khi, thị trường vàng chợ đen bị "thổi giá" lên tới 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Thị trường
Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế
Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đảm bảo vận hành thông suốt, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường

Kinh tế
Đảm bảo vận hành thông suốt, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Đọc thêm

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật này chính là người đã giúp sức rất nhiều cho Chu Đệ hất cẳng cháu trai Chu Doãn Văn để tranh ngôi.

Đà Nẵng: Phát triển du lịch như thế nào sau sáp nhập?
Xã hội

Đà Nẵng: Phát triển du lịch như thế nào sau sáp nhập?

Xã hội

Chiều 17/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 10 sắp tới.

Điểm mặt những món ăn có hại ngang thuốc lá
Gia đình

Điểm mặt những món ăn có hại ngang thuốc lá

Gia đình

Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy một số món ăn có thể ảnh hưởng xấu và lâu dài đến sức khỏe ngang bằng với thuốc lá.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Không khí lạnh đang tiến về miền Bắc, ngày 19/10 sẽ tác động rõ, vùng núi còn 16 độ C
Nhà nông

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Không khí lạnh đang tiến về miền Bắc, ngày 19/10 sẽ tác động rõ, vùng núi còn 16 độ C

Nhà nông

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất, hiện nay (17/10), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến bộ phận này sẽ tăng cường trong những ngày tới, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh của An Giang thực chất là con chó có lông trắng
Nhà nông

Nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh của An Giang thực chất là con chó có lông trắng

Nhà nông

Camera bẫy của lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện loài mà người ta đồn đoán trên mạng là “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh thực chất là chó có lông trắng, do người dân nuôi, chưa phát hiện cá thể khỉ nào như thông tin lan truyền trước đó.

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn
Nhà nông

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn

Nhà nông

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn.

Vì sao chưa trình Quốc hội sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10?
Tin tức

Vì sao chưa trình Quốc hội sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10?

Tin tức

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến đã thông tin về lý do không sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10, mà sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của Luật hiện nay.

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?
Thể thao

Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?

Thể thao

HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia? Marseille muốn giải cứu Endrick khỏi Real Madrid; Ngày 21/10, ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan; Mbeumo nỗ lực giúp M.U chiêu mộ Baleba; Jadon Sancho bị tố quỵt tiền.

Chiến lược Ukraine thất bại thảm hại, châu Âu chơi trò đổ lỗi cho nhau
Thế giới

Chiến lược Ukraine thất bại thảm hại, châu Âu chơi trò đổ lỗi cho nhau

Thế giới

Bà Angela Merkel – người từng được mệnh danh là “nữ thủ tướng thép” và biểu tượng của chủ nghĩa thực dụng – một lần nữa khiến châu Âu chao đảo. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Hungary, bà bất ngờ chỉ trích các lãnh đạo Ba Lan và vùng Baltic là những người “phá hoại” nỗ lực đối thoại giữa EU và Nga trước chiến tranh Ukraine.

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần
Nhà đất

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Nhà đất

Giá thép trong nước giữ nhịp ổn định giữa “sóng gió” nguyên liệu toàn cầu. Trên sàn quốc tế, quặng sắt rơi xuống đáy hơn 6 tuần, trong khi thép cây Thượng Hải bất ngờ bật tăng, phản ánh diễn biến trái chiều của thị trường kim loại.

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM
Thể thao

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã ra quyết định đình chỉ công tác Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman với hiệu lực ngay lập tức, nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập điều tra vụ việc liên quan đến án phạt gần đây của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bọ Cạp Tinh được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký 1986. Nó có thể chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân.

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc
Doanh nghiệp

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc

Doanh nghiệp

Sáng 16/10, đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đã có chuyến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Chuyến công tác nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, đề xuất của đơn vị và kịp thời chỉ đạo, định hướng trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng cuối năm 2025.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt
Tin tức

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tin tức

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 15/10, tại TP Cần Thơ, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) để đánh giá, rà soát kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025 giai đoạn 2026-2030 của EVNGENCO2.

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền
Tin tức

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền

Tin tức

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là tích cực thay đổi tư duy và phương pháp làm việc, quyết liệt hơn nữa trong việc xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của bộ máy chính quyền nhằm tạo chuyển biến thực chất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về KHCN.

Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Chuyển động Sài Gòn

Ngành công nghiệp sản xuất nhựa bị xem là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trước xu hướng chung. Một số kết quả ban đầu mang lại khiến nhiều người bất ngờ.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ
Thế giới

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ

Thế giới

Giữa cơn hỗn loạn do những đợt áp thuế bất ngờ từ Mỹ, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc – từ nhà sản xuất đồ gia dụng cho tới đồ trang trí Halloween – đang quay lưng với thị trường Mỹ để tìm cơ hội ở châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi'
Thể thao

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Thể thao

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm
Nhà đất

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Nhà đất

Phiên 17/10, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu tới 3,26%, trong đó bộ ba VHM, VIC, VRE đồng loạt mất hơn 4%, kéo VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm, thanh khoản HoSE vượt 42.000 tỷ đồng.

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán
Nhà đất

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 1 ha đất tại xã Sơn Đồng (Hoài Đức) cho Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng, gồm liền kề và biệt thự, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò
Xã hội

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò

Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh túm tóc, ghì chặt một nữ sinh đánh tới tấp trong tiếng reo hò của nhiều người lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”
Pháp luật

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) đã không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với tiền vệ gốc Brazil được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn
Tin tức

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn

Tin tức

Sáng 17/10, với 100% uỷ viên tham gia biểu quyết tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10

Tin tức

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025
Văn hóa - Giải trí

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Văn hóa - Giải trí

8Wonder chính thức công bố ngôi sao Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò “headliner” của đại nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra vào ngày 6/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên
Kinh tế

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên

Kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển kinh tế - xã hội theo “bộ tứ trụ cột” mà Trung ương đã xác định, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng tỷ trọng GRDP đến năm cuối nhiệm kỳ từ 20% trở lên.

Tin đọc nhiều

1

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

2

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

3

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

4

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

5

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga