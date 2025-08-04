Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Kinh tế
Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:21 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi vay, giám sát chặt việc công khai lãi suất

+ aA -
Linh Anh Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:21 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên quan đến lãi suất tiền gửi và cho vay.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

Tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% sau 7 tháng

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên và chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 20/1/2025, từ đầu năm đến nay, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác.

Qua đó, góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị.

Cụ thể, NHNN đã chỉ đạo các TCTD triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Trong tháng 2/2025, NHNN cũng đã tổ chức Hội nghị để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay đối với các TCTD. Tại Hội nghị, các TCTD đã cam kết duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, kết hợp minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong công tác huy động vốn; tăng trưởng tín dụng an toàn, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay,…

Theo Phó Thống đốc, đến nay kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 3,27%, phù hợp với mục tiêu của Quốc hội.

Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định. Tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 29/7/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ, đều là mức tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024; các TCTD đã công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang website của ngân hàng nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Đại diện NHNN nói gì về việc một số ngân hàng rục rịch tăng lãi suất?

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc nhấn mạnh, diễn biết lãi suất cũng được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Gần đây, Thủ tướng giao NHNN tiếp tục theo dõi sát việc ổn định lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay của các TCTD để có các giải pháp phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở đó, NHNN tổ chức cuộc họp với các TCTD nhằm tiếp tục quán triệt, yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc bình ổn lãi suất đầu vào, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết thêm, gần đây xuất hiện một số ngân hàng thương mại (NHTM) tăng lãi suất, NHNN đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra để nắm bắt tình hình.

Ông cho biết, nhìn chung, các NHTM đã bám sát định hướng của NHNN. Hiện lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới là 4,18%/năm, cơ bản ổn định so với năm 2024. Lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,53%/năm, tức giảm 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

Thời gian tới, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Trong điều hành, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành CSTT phù hợp.

Về tín dụng, ngày 31/7 vừa qua, NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD; chỉ đạo đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, trong đó có bất động sản. Đồng thời, các TCTD tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn với thủ tục đơn giản hóa.

Theo các chuyên gia nghiên cứu Ngân hàng UOB, NHNN sẽ tạm thời chưa điều chỉnh các mức lãi suất chính sách VND trong ngắn hạn mà sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vĩ mô trong nước, theo dõi xu hướng lãi suất USD và các tác động từ chính sách thuế quan mới có hiệu lực từ 1/8.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, NHNN sẽ nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất VND khoảng 0,5% nếu lãi suất USD được cắt giảm trong phiên họp Fed tháng 9 và xu thế lãi suất USD giảm rõ ràng hơn trong quý IV/2025 và quý I/2026.

Tham khảo thêm

Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Công suất tiêu thụ điện trên địa bàn Hà Nội tăng kỷ lục

Công suất tiêu thụ điện trên địa bàn Hà Nội tăng kỷ lục

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng "bỏ ngang" dự án đầu tư công?
17

Kinh tế
Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng 'bỏ ngang' dự án đầu tư công?

Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Kinh tế
Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế
Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Đọc thêm

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn
Pháp luật

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật

Người đàn ông có nồng độ cồn trong máu đã chửi bới, đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn tại xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
5

Gia đình

Trong Đông y, loại cá này có vị ngọt mặn, tính hơi ôn; vào tỳ và thận, có tác dụng kiện tỳ dưỡng huyết, bổ vị, cố tinh, nhu lợi cân cốt.

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Trước tình hình vi phạm trật tự về đất đai, xây dựng tại phường Phước Thắng (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt xử lý.

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+
Văn hóa - Giải trí

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Lee Sung Woo, diễn viên “Squid Game”, đã đăng tải một hình ảnh 18+ liên quan trực tiếp đến nhân vật của mình trên mạng xã hội.

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng
Nhà nông

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm na bở An Sơn-Liên Khê (vùng trồng na bở lớn nhất của thành phố, trước kia thuộc TP Thủy Nguyên), đồng thời tổ chức bình tuyển sản phẩm này. Na bở xưa nhiều người chê ăn nát, nay hóa ra ăn lại mát mà bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy
Nhà nông

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy

Nhà nông

Đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có đến 52/93 xã, phường trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh tả lợn Châu Phí, hiện có 8 xã ban hành quyết định công bố dịch.

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?
Tin tức

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?

Tin tức

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can với tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời mẹ của nữ sinh đến cơ quan làm việc và hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại.

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV' khủng cỡ nào?
Thể thao

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV" khủng cỡ nào?

Thể thao

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Công an TP.HCM được đầu tư rất mạnh mẽ về lực lượng, trong đó họ nhiều khả năng sử dụng 4 cầu thủ ngoại có năng lực chuyên môn rất đáng nể.

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt
Văn hóa - Giải trí

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian tạm ngưng ca hát để tập trung cho con đường học vấn, ca sĩ Phạm Sĩ Phú chính thức trở lại với Đôi Bờ – đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp.

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường
Chuyển động Sài Gòn

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường

Chuyển động Sài Gòn

Tham gia chương trình “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phương Thanh, Tạ Quang Thắng đều không giấu nổi cả xúc tự hào, xúc động.

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông
Tin tức

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông

Tin tức

Theo TS Trần Du Lịch (chuyên gia Kinh tế), sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông.

'Thay áo mới' cho đường phố TP.HCM: Bức bích họa 300m tái hiện lễ diễu binh 30/4
Chuyển động Sài Gòn

"Thay áo mới" cho đường phố TP.HCM: Bức bích họa 300m tái hiện lễ diễu binh 30/4

Chuyển động Sài Gòn

Những mảng tường cũ kỹ, loang lổ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) giờ đây đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, thu hút sự chú ý của người dân. Bức bích họa dài 300m tái hiện sống động không khí hào hùng, trang nghiêm của lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Bùn nhão bất ngờ phun trào tại ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ (Hà Nội)
Tin tức

Bùn nhão bất ngờ phun trào tại ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ (Hà Nội)

Tin tức

Rạng sáng 6/8, tại ngõ Núi Trúc (phường Giảng Võ) đã xảy ra hiện tượng bất thường khi một lượng lớn bùn nhão và bọt khí bất ngờ phun trào từ lòng đất, lan rộng ra mặt đường khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Tranh cãi bùng nổ tại Quốc hội Ba Lan vì câu khẩu hiệu “Vinh quang thuộc về Ukraine”
Thế giới

Tranh cãi bùng nổ tại Quốc hội Ba Lan vì câu khẩu hiệu “Vinh quang thuộc về Ukraine”

Thế giới

Trong phiên họp Quốc hội Ba Lan (Sejm), khẩu hiệu “vinh quang thuộc về Ukraine” đã bị so sánh với lời chào phát xít.

Hòa Phát đã nộp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước từ khi niêm yết
Doanh nghiệp

Hòa Phát đã nộp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước từ khi niêm yết

Doanh nghiệp

Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.1 00 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

BHXH TP.HCM thu hơn 70.000 tỷ, giải quyết 'núi' hồ sơ trong 6 tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

BHXH TP.HCM thu hơn 70.000 tỷ, giải quyết "núi" hồ sơ trong 6 tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Sáu tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã xử lý hàng triệu lượt hồ sơ, thu về hơn 70.000 tỷ đồng, đồng thời cải cách thủ tục để người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Hàng tỷ đồng 'đắp chiếu' của hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hàng tỷ đồng "đắp chiếu" của hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Được đầu tư hàng tỷ đồng với kỳ vọng trở thành những trung tâm thương mại sầm uất, thế nhưng, hai khu chợ Tân Phú và Phú Hữu tại phường Thủ Đức lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi hoang phế gây lãng phí lớn.

Được cha kể về giấy báo trúng tuyển đại học, nữ sinh đang hôn mê bỗng tỉnh lại
Xã hội

Được cha kể về giấy báo trúng tuyển đại học, nữ sinh đang hôn mê bỗng tỉnh lại

Xã hội

Một nữ sinh ở miền trung Trung Quốc đã bất ngờ tỉnh lại sau hôn mê khi được cha cho xem giấy báo trúng tuyển đại học – câu chuyện xúc động đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này.

Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử đúng 80 năm trước
Thế giới

Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử đúng 80 năm trước

Thế giới

Người dân khắp Nhật Bản tưởng niệm một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử quốc gia. Thứ Tư này đánh dấu tròn 80 năm kể từ khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Hiroshima.

Thông tin mới nhất về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Thông tin mới nhất về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Liên hoan phim Việt Nam do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra từ 21-25/11 tại TP. HCM.

Du khách Ấn Độ thoát chết sau tai nạn đuối nước tại Đà Nẵng
Xã hội

Du khách Ấn Độ thoát chết sau tai nạn đuối nước tại Đà Nẵng

Xã hội

Nam du khách Ấn Độ đã được xuất viện sau khi trải qua ca điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì bị đuối nước trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo
Nhà nông

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo

Nhà nông

Tỉnh Vĩnh Long (mới), sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đồng bộ, phát huy lợi thế vùng ven biển và vùng trung tâm nội địa. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng sản xuất công nghiệp gắn với kinh tế biển và hình thành một trung tâm logictics của vùng.

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép

Chuyển động Sài Gòn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.043 tỷ đồng, bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính với tổng giá trị xây lắp hơn 2.459 tỷ đồng.

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan
Kinh tế

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan

Kinh tế

Chưa bao giờ, tình hình chế biến, xuất khẩu của ngành điều Việt Nam lại rơi vào nghịch cảnh tréo ngoe như lúc này. Việc Mỹ áp mức thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ đã đặt ra cho ngành xuất khẩu điều những thách thức cần phải vượt qua.

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên
Đông Tây - Kim Cổ

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên

Đông Tây - Kim Cổ

Joseph Bertony (14/3/1922 - 7/4/2019) là một kỹ sư người Pháp gốc Australia. Được đào tạo về kiến trúc hải quân, ông đã phục vụ trong Hải quân Pháp trong Thế chiến II, sau sự kiện Nước Pháp thất thủ, Joseph (hay Joe) làm gián điệp cho cục tình báo Pháp. Joe Bertony bị người Đức bắt giữ 2 lần và được chuyển đến các trại tập trung, nhưng cả 2 lần ông đều đào tẩu thành công. Sau chiến tranh, Joe được trao Huân chương vì lòng dũng cảm và di cư sang Australia.

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

Thể thao

Trang fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM đã đăng tải bức ảnh HLV Lê Huỳnh Đức cùng dàn sao của đội bóng này. Điều đó cho thấy, nhà cầm quân 53 tuổi này đã trở lại “ghế nóng” và dẫn dắt đội chủ sân Thống Nhất.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM vừa cho biết đã trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề.

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: 'Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay'
Xã hội

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: "Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay"

Xã hội

Một cháu bé bị đuối nước tại Ninh Bình đã được cứu sống nhờ sự dũng cảm và kịp thời của học sinh lớp 6 và người dân địa phương. Câu chuyện đẹp về tinh thần cứu người đang lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều
Nhà nông

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều

Nhà nông

Những ngày đầu tháng 8, tại các phường Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, phường Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Trãi thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ), không khí thu hoạch nhãn diễn ra nhộn nhịp. Nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng nhãn kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu.

Tin đọc nhiều

1

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

2

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

3

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

4

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới