Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi vay, giám sát chặt việc công khai lãi suất

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

Tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% sau 7 tháng

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên và chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 20/1/2025, từ đầu năm đến nay, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác.

Qua đó, góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị.

Cụ thể, NHNN đã chỉ đạo các TCTD triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Trong tháng 2/2025, NHNN cũng đã tổ chức Hội nghị để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay đối với các TCTD. Tại Hội nghị, các TCTD đã cam kết duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, kết hợp minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong công tác huy động vốn; tăng trưởng tín dụng an toàn, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay,…

Theo Phó Thống đốc, đến nay kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 3,27%, phù hợp với mục tiêu của Quốc hội.

Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định. Tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 29/7/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ, đều là mức tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024; các TCTD đã công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang website của ngân hàng nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Đại diện NHNN nói gì về việc một số ngân hàng rục rịch tăng lãi suất?

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc nhấn mạnh, diễn biết lãi suất cũng được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Gần đây, Thủ tướng giao NHNN tiếp tục theo dõi sát việc ổn định lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay của các TCTD để có các giải pháp phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở đó, NHNN tổ chức cuộc họp với các TCTD nhằm tiếp tục quán triệt, yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc bình ổn lãi suất đầu vào, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.



Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết thêm, gần đây xuất hiện một số ngân hàng thương mại (NHTM) tăng lãi suất, NHNN đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra để nắm bắt tình hình.



Ông cho biết, nhìn chung, các NHTM đã bám sát định hướng của NHNN. Hiện lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới là 4,18%/năm, cơ bản ổn định so với năm 2024. Lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,53%/năm, tức giảm 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

Thời gian tới, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Trong điều hành, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành CSTT phù hợp.

Về tín dụng, ngày 31/7 vừa qua, NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD; chỉ đạo đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, trong đó có bất động sản. Đồng thời, các TCTD tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn với thủ tục đơn giản hóa.



Theo các chuyên gia nghiên cứu Ngân hàng UOB, NHNN sẽ tạm thời chưa điều chỉnh các mức lãi suất chính sách VND trong ngắn hạn mà sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vĩ mô trong nước, theo dõi xu hướng lãi suất USD và các tác động từ chính sách thuế quan mới có hiệu lực từ 1/8.



Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, NHNN sẽ nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất VND khoảng 0,5% nếu lãi suất USD được cắt giảm trong phiên họp Fed tháng 9 và xu thế lãi suất USD giảm rõ ràng hơn trong quý IV/2025 và quý I/2026.