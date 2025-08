Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.