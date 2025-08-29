Ngành gỗ Việt Nam, từ nghề mộc truyền thống đến vị trí thứ hai toàn cầu về xuất khẩu nội thất

Là một trong những gian hàng góp mặt tại Phân khu khởi nghiệp kiến quốc do Bộ Công Thương chủ trì, không gian trưng bày “Hành trình Gỗ Việt - Tự cường, Bền vững” gây ấn tượng mạnh với đại biểu và khách tham quan nhờ lối kiến trúc độc đáo, chất liệu sáng tạo và thông điệp giàu ý nghĩa.

Gian hàng được hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), chỉ đạo chuyên môn của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trực tiếp thực hiện bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.Hồ Chí Minh (HAWA) cùng sự hỗ trợ của các hiệp hội Viforest, BIFA, DOWA, FPA Bình Định và các doanh nghiệp đồng hành.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tham quan gian hàng ngành gỗ.

Ngành gỗ, từ nghề mộc truyền thống đến nền công nghiệp xuất khẩu tỷ đô

Khởi nguồn từ những xưởng mộc gia công và làng nghề truyền thống, ngành Gỗ Việt Nam đã có bước chuyển mình ngoạn mục trong hơn hai thập kỷ qua. Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu mới đạt 219 triệu USD, đến năm 2004 đã vượt mốc 1 tỷ USD. Chỉ sau chưa đầy hai thập kỷ, đến năm 2019, con số này đã tăng gấp hơn 10 lần, đạt 11,3 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí top 5 quốc gia xuất khẩu đồ gỗ và nội thất lớn nhất thế giới.

Bất chấp những biến động toàn cầu, ngành gỗ vẫn chứng tỏ bản lĩnh và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Giai đoạn 2020 – 2022, vượt qua tác động nặng nề của đại dịch, toàn ngành đã thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử, mở ra hướng đi mới cho xuất khẩu. Đến năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 16,25 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu nội thất lớn thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Những thành tựu ấn tượng đó không chỉ minh chứng cho sức bật của cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ, mà còn khẳng định vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500.000 lao động trên khắp cả nước.

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết: “Ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong top các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam, đồng thời luôn là một trong những ngành mũi nhọn thể hiện năng lực sản xuất, thiết kế và xuất khẩu của quốc gia, chúng tôi đánh giá rất cao các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại sáng tạo, không ngừng đổi mới của HAWA nói riêng và các doanh nghiệp trong cộng đồng ngành gỗ, nội thất nói chung, gian hàng ngành gỗ tại triển lãm này cũng chính là minh chứng cho sự sáng tạo và tinh thần tự cường, bền vững đó".

Gian hàng ngành Gỗ Việt tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân 80 năm Quốc khánh.

Đại diện gian hàng ngành gỗ chào đón đoàn đại biểu của Chính phủ tham quan triển lãm.

Từ ý tưởng “mái nhà bền vững” của cộng đồng ngành gỗ

Lấy cảm hứng từ ngôi nhà đa gian với mái đình truyền thống, nơi cộng đồng sum họp, sẻ chia và kết nối, đội ngũ kiến trúc sư từ Atelier thọ.A đã kiến tạo không gian triển lãm như một “đại đình” của ngành gỗ và nội thất Việt xuyên suốt hành trình phát triển cùng dấu mốc 80 năm của đất nước. Không gian trung tâm tựa “khoảng sân thời gian”, với giếng trời ánh sáng và 8 vách trưng bày, tái hiện hành trình phát triển với đầy thăng trầm, sự nỗ lực và những thành tựu bứt phá của ngành gỗ, nội thất Việt.

Hòa quyện trong không gian ấy, toàn bộ khung gian hàng sử dụng ván gỗ An Cường với gam màu ấm áp, hiện đại nhưng vẫn gợi nét hoài niệm, khẳng định giá trị vật liệu gỗ Việt trong kiến tạo bền vững. Bao bọc xung quanh gian hàng là lớp giấy dó do Lam Weaving Spaces thực hiện, kết hợp kỹ thuật thủ công tinh xảo và giải pháp vật liệu hiện đại, tạo nên những bức tường – mái bán xuyên thấu “biết thở”, vừa gần gũi truyền thống vừa giàu sức gợi đương đại.

Khách tham quan dễ dàng theo dõi những cột mốc, thành tựu của ngành Gỗ Việt tại gian hàng

Nơi tề tựu doanh nghiệp tiêu biểu của ngành gỗ và nội thất Việt

Như nếp đình Việt, không gian triển lãm cũng tôn vinh tính kế thừa tôn thống. Nép mình dưới mái nhà chung ấy là 10 gian nhỏ trưng bày quy tụ các doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện rõ nét cho sự đa dạng hóa, liên kết toàn diện của ngành gỗ Việt, từ doanh nghiệp chế biến nguyên vật liệu đến nhà máy cung ứng nội thất hoàn thiện, từ các thương hiệu uy tín tại thị trường nội địa đến các ông lớn trong mảng xuất khẩu trên thị trường quốc tế.

Trong đó hội tụ các tên tuổi tiên phong trong mảng xuất khẩu như: Gỗ An Cường, AA Corporation, Woodsland, Phú Tài, Bảo Hưng, Minh Dương, Hào Hưng, Trường Thành, Tân Thành. Bên cạnh các doanh nghiệp nội thất xuất khẩu lớn, gian hàng còn giới thiệu về nguồn nguyên liệu đa dạng được sản xuất tự chủ tại Việt Nam, góp phần hình thành chuỗi cung ứng bền vững của ngành như gỗ của Tavico, ván của Minh Long, Hoàng Thông hay veneer từ Long Việt.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu start up đại diện cho thế hệ kế thừa, tập trung phát huy nội lực sáng tạo như Laita, Snorm, Nordic cũng là một trong những gam màu sắc độc đáo góp mặt tại gian hàng.

Các doanh nghiệp, sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng để trưng bày tại gian hàng ngành gỗ.

Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng gian hành ngành gỗ tại triển lãm.

Mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm tuyển chọn đặt để trong không gian chung tuy chứa đựng những giá trị, những câu chuyện và dấu ấn riêng biệt, nhưng lại góp phần mang đến một bức tranh dày dặn thành tựu và rực rỡ hào quang của ngành gỗ, nội thất Việt trên bản đồ thế giới.

Xuyên suốt 5 ngày diễn ra triển lãm, gian hàng sẽ mở cửa miễn phí và chào đón tất cả khách tham quan trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ là một điểm nhấn thị giác đặc sắc tại sự kiện quốc gia, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, kết nối giao thương của cộng đồng doanh nghiệp tại gian hàng cũng hứa hẹn mang đến những cơ hội giá trị, những khoảnh khắc thân tình trân quý tại “ngày hội non sông”.

Diễn ra từ ngày 28/08 – 5/9/2025, Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân 80 năm ngày Quốc khánh với quy mô 250.000m2, 11 phân khu chủ đề và sự tham gia của hơn 100 bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp tiêu biểu đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia (Hà Nội).