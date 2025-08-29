Sau sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk giao "sứ mệnh mới" cho khuyến nông

Đắk Lắk định hình khuyến nông trong bối cảnh hội nhập

Chiều 28/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác khuyến nông trong tình hình mới”. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài tỉnh và hơn 100 nông dân, đại diện HTX tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội nghị.

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk có thêm không gian phát triển rộng mở, kết nối biển và rừng, tạo cơ hội để nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ mà còn trở thành động lực tăng trưởng. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8%, riêng ngành nông nghiệp phấn đấu tăng 5,56%/năm.

Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng khuyến nông phải tiếp tục đổi mới toàn diện. Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị. Cùng với đó là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, doanh nhân và nông dân chuyên nghiệp – lực lượng nòng cốt dẫn dắt sản xuất trong thời kỳ mới.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp cũng cần được tái định hình theo hướng công nghệ cao, công nghệ số, hữu cơ, tuần hoàn và phát thải thấp, gắn với công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái và thị trường tiêu thụ.

ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tỉnh khuyến khích đẩy mạnh mô hình hợp tác giữa viện, trường, doanh nghiệp và nông dân, vừa để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, vừa để lan tỏa các mô hình hiệu quả qua truyền thông và hoạt động khuyến nông cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nhấn mạnh khuyến nông nhiều năm qua đã góp phần đưa tiến bộ kỹ thuật, giống mới và mô hình sản xuất đến nông dân, giúp nâng năng suất, chất lượng cây trồng, nhất là cà phê.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, biến đổi khí hậu và yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao, khuyến nông không chỉ dừng ở “chuyển giao kỹ thuật” mà phải tư vấn quản trị sản xuất, kết nối thị trường và bảo đảm lợi ích cộng đồng.

“Để đổi mới, cần củng cố nhân lực khuyến nông cấp xã, chuyên nghiệp hóa đội ngũ tỉnh, có cơ chế tài chính minh bạch, tăng giám sát và phòng chống xung đột lợi ích. Đồng thời, phải đẩy mạnh đào tạo về canh tác bền vững, công nghệ số, thí điểm mô hình tiên phong, thiết lập hợp tác công – tư rõ ràng”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp – Dịch vụ Thanh Bình Ea Sar (xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ HTX thành lập năm 2021, liên kết hơn 100 hộ dân trồng 320 ha vải, sản lượng 1.700 – 2.300 tấn/năm. Mỗi năm, HTX trực tiếp xuất khẩu khoảng 800 – 1.200 tấn quả tươi sang Trung Quốc, Campuchia, với 47 ha đạt chứng nhận VietGAP.

“Trong thời gian qua, HTX phối hợp chặt chẽ với khuyến nông để tập huấn kỹ thuật, thu hoạch, phân loại sản phẩm. Khuyến nông không chỉ giúp thay đổi tập quán sản xuất mà còn đào tạo lao động trẻ, tạo việc làm và nâng giá trị trái vải địa phương”, ông Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn (thứ 2 bên trái ảnh qua) cùng ông Hoàng Văn Hồng (bên trái ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đại biểu tham quan các sản phẩm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, ông Bình cũng kiến nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ kinh phí cho các mô hình liên kết chuỗi, nghiên cứu và chuyển giao quy trình thích ứng biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp Đắk Lắk hướng tới động lực tăng trưởng mới

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nhấn mạnh: “Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông đã trở thành cầu nối quan trọng trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và tri thức hoá nông dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương điển hình với nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả, gắn với thế mạnh cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái và chăn nuôi.”

Theo ông Hồng, thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung củng cố hệ thống khuyến nông theo mô hình chính quyền 2 cấp, triển khai Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp và thúc đẩy hợp tác công – tư, hợp tác quốc tế để hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động khuyến nông.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp, đặc biệt giai đoạn 2021-2025 đã phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững, đóng vai trò “trụ đỡ” duy trì tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị

“Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần đổi mới mạnh mẽ công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và cơ cấu lại sản xuất theo hướng giá trị gia tăng, phát triển bền vững”, ông Nguyễn Thiên Văn nói.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Bộ NN&MT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách.

“Với sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, ngành nông nghiệp và khuyến nông tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030”, ông Nguyễn Thiên Văn khẳng định.