Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia

Trong 3 ngày 14–16/10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) dành cho lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhằm tăng cường năng lực quản lý, bảo đảm các hoạt động KH&CN, ĐMST và CĐS được triển khai thông suốt, hiệu quả trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiến trình phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn bản lề, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển, hướng tới mục tiêu kiến tạo Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số".

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân.

Để tận dụng cơ hội này, ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, kiến tạo hạ tầng pháp lý – hạ tầng số đồng bộ, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây… – những trụ cột tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các Sở KH&CN “dấn thân, đồng hành và chủ động tháo gỡ vướng mắc cùng Bộ”, tăng cường kết nối để hệ thống KH&CN, ĐMST và CĐS của cả nước vận hành hiệu quả, tạo chuyển động mạnh mẽ hướng tới Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, sau khi hai Bộ hợp nhất, Bộ đã trình Quốc hội 5 dự án luật lớn và sắp tới sẽ tiếp tục trình thêm 5 dự án luật mới – khối lượng công việc “mang tính lịch sử” của ngành trong một năm.

Đáng chú ý, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) – một trong những đạo luật tiên phong mà mới chỉ vài quốc gia trên thế giới ban hành – sẽ sớm được trình Quốc hội. “Đây vừa là thách thức lớn, vừa là cơ hội để ngành KH&CN thể hiện vai trò dẫn dắt trong bối cảnh hội nhập số toàn cầu”, Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phương đề nghị lãnh đạo các Sở KH&CN tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý vốn cho KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (2) Hình thành các khu công nghệ số tập trung gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương, triển khai nhanh, phục vụ thiết thực cho doanh nghiệp và người dân; (3) Đẩy mạnh hệ thống dữ liệu, báo cáo trực tuyến dùng chung, hướng tới quản trị số thống nhất toàn ngành.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết ba lĩnh vực trọng điểm – tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân, cùng thông tin – thống kê KH&CN – đang được củng cố mạnh mẽ về thể chế và phương thức quản lý. Các luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, sẽ tạo hành lang pháp lý mới cho quản lý an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ KH&CN cũng sẽ chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả, coi đánh giá và dữ liệu là công cụ then chốt để phân bổ nguồn lực, thúc đẩy hiệu quả đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn quốc.