Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 16/08/2025 19:17 GMT+7

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tập trung giải quyết các "bài toán chiến lược quốc gia"

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ bảy, ngày 16/08/2025 19:17 GMT+7
"Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia, như thúc đẩy tăng trưởng hai con số, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, chất lượng dịch vụ công, chất lượng sản phẩm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt khi tổ chức Đảng của Bộ được kiện toàn sau hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, mở ra giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn đặc biệt: Lần đầu tiên ba lĩnh vực chiến lược – khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – cùng hội tụ trong một cơ quan, đảm nhiệm sứ mệnh trở thành động lực chính giúp Việt Nam vươn lên nhóm nước phát triển, thu nhập cao.

5 năm qua, ngành đã chứng kiến ba thay đổi nền tảng: Khoa học công nghệ chuyển mạnh sang hướng đổi mới sáng tạo; hạ tầng bưu chính viễn thông trở thành hạ tầng số – một cấu phần thiết yếu của nền kinh tế; và ứng dụng CNTT tiến hóa thành chuyển đổi số toàn diện. Đây được coi là “nền móng” cho giai đoạn bứt phá mới.

Theo Bộ trưởng Hùng, việc hợp nhất hai bộ nhằm xóa ranh giới giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số, tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Bộ sẽ tiếp cận theo hướng mới, đặt mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP, giải quyết trực diện các “bài toán” chiến lược quốc gia như tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, dịch vụ công và sản phẩm.

"Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia, như thúc đẩy tăng trưởng hai con số, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, chất lượng dịch vụ công, chất lượng sản phẩm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Hệ sinh thái khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số sẽ vận hành dựa trên vai trò của doanh nghiệp là trung tâm, viện trường là nguồn tri thức, Nhà nước là kiến tạo và hỗ trợ, huy động toàn xã hội tham gia.

Mục tiêu là hình thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, đưa đổi mới sáng tạo trở thành phong cách sống, đồng thời làm chủ các công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I.

Hạ tầng bưu chính sẽ chuyển thành hạ tầng logistics, đảm bảo dòng chảy vật chất song song với dữ liệu; hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, xanh, mở, thông minh và an toàn. Công nghiệp công nghệ số được định hướng trở thành ngành mũi nhọn, làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền số và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, tiêu chuẩn là định hướng, quy chuẩn là “hàng rào” bảo vệ quốc gia, sở hữu trí tuệ là đòn bẩy nâng cao giá trị vô hình, và năng lượng nguyên tử là nền tảng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng.

Giá trị cốt lõi – “bộ gen” của ngành – sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy: tiên phong, sáng tạo, đột phá, tận tụy, trung dũng, nghĩa tình, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho sự phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ, 45 nghị quyết, kết luận quan trọng được ban hành, tập trung vào chiến lược, thể chế, hợp tác quốc tế, tài chính – đầu tư, thanh tra và phòng chống tiêu cực. Cùng với đó, công tác tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, giảm 25/65 đơn vị trực thuộc, tương đương 38,5%, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các chương trình KHCN ưu tiên được triển khai đồng bộ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia hình thành với doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam thăng hạng ấn tượng trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, đặc biệt về hạ tầng và phát triển thị trường.

Năm 2024, Việt Nam xếp hạng 44/133 nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng 4 bậc so với 2022; công bố quốc tế tăng hơn 22% so với 2020; hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới, vốn gọi đầu tư đạt 3,45 tỷ USD trong 5 năm.

Khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục bám sát thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách. Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam tăng mạnh, đưa nước ta vào nhóm có mức phát triển con người cao.

Khoa học tự nhiên ghi dấu ấn trong nghiên cứu cơ bản và các lĩnh vực liên ngành mới; khoa học kỹ thuật – công nghệ ứng dụng làm chủ nhiều công nghệ then chốt, tạo ra giống cây trồng mới, công nghệ y dược tiên tiến, năng lực sản xuất vaccine, ghép tạng, đồng thời đóng góp vào quốc phòng – an ninh và công nghiệp.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ đạt bước tiến lớn với hơn 928 nghìn đơn xử lý giai đoạn 2021–2025; số bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp đều tăng mạnh.

Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng đạt nhiều kết quả, với hơn 14 nghìn tiêu chuẩn quốc gia, đưa Chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia xếp hạng 52 thế giới.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), mở rộng ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp – môi trường; lò phản ứng Đà Lạt tiếp tục vận hành an toàn, cung cấp đồng vị phóng xạ quan trọng.

Ngành Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đạt bước phát triển vượt bậc. Chỉ số phát triển bưu chính tăng 18 bậc, hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số chiến lược, 4G phủ sóng gần toàn bộ dân số, 5G được triển khai với hơn 12.000 trạm phát sóng.

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về sử dụng IPv6; chỉ số Chính phủ điện tử tăng 15 bậc; an toàn thông tin mạng xếp hạng 17 toàn cầu. Công nghiệp công nghệ số đạt quy mô 158 tỷ USD, trở thành động lực then chốt cho kinh tế số, dự kiến chiếm 20,5% GDP vào năm 2025…

Tham khảo thêm

Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng 'đánh trống bỏ dùi', đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng "đánh trống bỏ dùi", đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng: “Hô hào mà không hành động, đổi mới sáng tạo sẽ thất bại”

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng: “Hô hào mà không hành động, đổi mới sáng tạo sẽ thất bại”

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Làm gì thì làm, nhưng phải ra được kết quả cuối cùng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Làm gì thì làm, nhưng phải ra được kết quả cuối cùng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?
50

Kinh tế
Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?

Giá USD hôm nay 18/8: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

Kinh tế
Giá USD hôm nay 18/8: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Hàng không cấp tốc tăng tải hàng trăm nghìn chỗ, phục vụ cao điểm 2/9

Kinh tế
Hàng không cấp tốc tăng tải hàng trăm nghìn chỗ, phục vụ cao điểm 2/9

Đọc thêm

46 tác phẩm lọt vòng Chung khảo cuộc thi viết 'Việt Nam trong tôi'
Văn hóa - Giải trí

46 tác phẩm lọt vòng Chung khảo cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi"

Văn hóa - Giải trí

Hội đồng Chung khảo cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" đã chọn lựa, đánh giá những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo.

Rạp xiếc gần 1.400 tỷ tại TP.HCM vừa khánh thành có gì đặc biệt?
Chuyển động Sài Gòn

Rạp xiếc gần 1.400 tỷ tại TP.HCM vừa khánh thành có gì đặc biệt?

Chuyển động Sài Gòn

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM vừa tổ chức khánh thành sáng nay, 19/8.

Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Đầu Trâu Bio-Canxi: Giải pháp phân bón mới cho canh tác lúa gạo bền vững và giảm phát thải
Nhà nông

Đầu Trâu Bio-Canxi: Giải pháp phân bón mới cho canh tác lúa gạo bền vững và giảm phát thải

Nhà nông

Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đặc biệt là “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" đã đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc chuyển đổi mô hình canh tác.

Bộ phận giàu collagen của con heo, giúp da đẹp mịn màng, đem nướng với 2 thứ này thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Bộ phận giàu collagen của con heo, giúp da đẹp mịn màng, đem nướng với 2 thứ này thành món ngon vạn người mê

Gia đình

Collagen trong bộ phận này có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và hỗ trợ tái tạo tế bào da, cũng như tốt cho xương khớp.

Bắt nhanh 2 người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng đang trên đường ra sân bay trốn về nước
Pháp luật

Bắt nhanh 2 người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng đang trên đường ra sân bay trốn về nước

Pháp luật

Chỉ sau 6 giờ gây án, 2 đối tượng người Trung Quốc gồm Xia Feiyang và Zhang Haoran đã bị bắt khi cả 2 đang trên đường ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Nhà nông

Ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Nhà nông

Trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, phường Hòa Bình thuộc TP Hòa Bình) có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 31 đối tượng là con của người bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang phải chịu di chứng nặng nề. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, sẻ chia cho những hi sinh của thế hệ cha ông ta vì độc lập, tự do của đất nước.

Phường Sài Gòn: Hướng đến trung tâm thương mại tự do - dịch vụ quốc tế tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phường Sài Gòn: Hướng đến trung tâm thương mại tự do - dịch vụ quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngỡ ngàng độ sang trọng của đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” với công nghệ soát vé nhận diện khuôn mặt (FaceID)
Ảnh

Ngỡ ngàng độ sang trọng của đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” với công nghệ soát vé nhận diện khuôn mặt (FaceID)

Ảnh

Sáng 19/8, đoàn tàu du lịch 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” chính thức lăn bánh. Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nét đổi mới này sẽ đem lại cho hành khách trên toa những cảm xúc mới lạ.

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan
Ảnh

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan

Ảnh

Sáng ngày 19/8, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Người phụ nữ dân tộc Nùng ở Thái Nguyên và bí quyết làm trà xanh Nhật Bản theo triết lý '7 không'
Video

Người phụ nữ dân tộc Nùng ở Thái Nguyên và bí quyết làm trà xanh Nhật Bản theo triết lý '7 không'

Video

Từ những nương chè xanh mướt ở xóm La Giang (xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương người phụ nữ dân tộc Nùng đã tìm ra con đường riêng làm chè sạch, gắn bó với nông dân và kiên trì đưa trà xanh công nghệ Nhật Bản đến tay người thưởng thức.

Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát qua Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý
Đại đoàn kết dân tộc

Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát qua Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý

Đại đoàn kết dân tộc

Từ ngày 14/8, Ban Quản lý Quỹ "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" thuộc Bộ Tài chính dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ. Toàn bộ các khoản tài trợ, đóng góp sau thời điểm này được hướng dẫn chuyển về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.

ĐT nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tranh hạng ba
Thể thao

ĐT nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tranh hạng ba

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan lúc 16h30 ngày 19/8.

Đà Nẵng chống hàng giả “không vùng cấm”, 7 tháng thu hơn 180 tỷ đồng
Kinh tế

Đà Nẵng chống hàng giả “không vùng cấm”, 7 tháng thu hơn 180 tỷ đồng

Kinh tế

Trong 7 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 182 tỷ đồng. Thành phố khẳng định, tiếp tục siết chặt kiểm tra, “làm ngày, làm đêm, không vùng cấm, không ngoại lệ” để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện gì mới được xem là hợp lệ?
Bạn đọc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện gì mới được xem là hợp lệ?

Bạn đọc

Người dân chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, phí và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vậy theo quy định mới nhất, việc định giá đất và xác định tính hợp lệ trong chuyển nhượng sẽ được thực hiện ra sao?

Cựu nhà sư Trung Quốc kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng tiền cấp dưỡng
Xã hội

Cựu nhà sư Trung Quốc kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng tiền cấp dưỡng

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc sau 10 năm tu hành và tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, đã khởi kiện con gái ra tòa, yêu cầu trợ cấp 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn với lý do ông vẫn còn khả năng lao động.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong 'Mưa đỏ'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong "Mưa đỏ"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động chia sẻ với Dân Việt cảm xúc sau khi xem phim "Mưa đỏ" tối 18/8.

Ngôi nhà vườn có khoản sân xanh chữ H độc đáo, tối giản nhưng tràn đầy hơi thở thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà vườn có khoản sân xanh chữ H độc đáo, tối giản nhưng tràn đầy hơi thở thiên nhiên

Nhà đất

Nhà vườn chữ H với khoảng sân xanh trung tâm không chỉ thoáng mát mà còn ẩn chứa nhiều bất ngờ trong cách bố trí ánh sáng, không gian và sự kết nối với thiên nhiên.

Tế bào miễn dịch 'gây hại' cho bệnh hen suyễn có thể giúp giảm viêm phổi
Xã hội

Tế bào miễn dịch "gây hại" cho bệnh hen suyễn có thể giúp giảm viêm phổi

Xã hội

Mới đây, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, các tế bào vốn thường bị gắn mác là "gây hại" trong bệnh viêm da dị ứng và hen suyễn lại có thể giúp làm giảm tình trạng viêm phổi.

Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ
Nhà nông

Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ

Nhà nông

Mới đây, sáng 17/8, UBND xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Chen Wanshan, Giám đốc phát triển thị trường của Tập đoàn China Co-op dẫn đầu nhằm trao đổi, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sầu riêng.

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Nhà đất

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhà đất

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP. Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9
Tin tức

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9

Tin tức

Nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và tiện ích cho hàng vạn người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng, kết hợp giữa nhà vệ sinh lưu động và cố định, được bố trí tại các điểm trung tâm, Quảng trường Ba Đình và tuyến đường diễu binh.

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc
Nhà nông

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc

Nhà nông

Chiều 18/8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận ba con chim công xanh và một con rùa hộp trán vàng miền Bắc từ người dân xã Sơn Tây. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo tồn các loài động vật quý hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ thuộc nhóm IB, hoặc động vật rừng thuộc nhóm IIB Các nhóm này được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt và khai thác.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027
Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Chuyển động Sài Gòn

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng vừa chính thức khởi công sáng nay, 19/8. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?
Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo nhiều nguồn, việc Quan Vũ từng trúng tên là có thật, nhưng không phải do bị Bàng Đức bắn như trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị tổng hợp ý kiến, đề xuất của các hiệp hội, để UBND TP ban hành các quyết định phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu lịch sử 1945
Tin tức

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu lịch sử 1945

Tin tức

Mùa thu 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khơi lại ước vọng ngàn đời của người Việt, được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đây, Hồ Chủ tịch mong muốn xây dựng đất nước hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm
Xã hội

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm

Xã hội

Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dùng dao tấn công hàng xóm sau khi phát hiện đứa con mà vợ mình mang thai thực chất là con của người này.

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn

Giảm nghèo nông thôn

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh
Nhà đất

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Nhà đất

Sáng 19/8, 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hé lộ như “siêu biểu tượng” mới của Hà Nội.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

3

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

4

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

5

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?