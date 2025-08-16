Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tập trung giải quyết các "bài toán chiến lược quốc gia"

Chiều 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt khi tổ chức Đảng của Bộ được kiện toàn sau hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, mở ra giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn đặc biệt: Lần đầu tiên ba lĩnh vực chiến lược – khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – cùng hội tụ trong một cơ quan, đảm nhiệm sứ mệnh trở thành động lực chính giúp Việt Nam vươn lên nhóm nước phát triển, thu nhập cao.

5 năm qua, ngành đã chứng kiến ba thay đổi nền tảng: Khoa học công nghệ chuyển mạnh sang hướng đổi mới sáng tạo; hạ tầng bưu chính viễn thông trở thành hạ tầng số – một cấu phần thiết yếu của nền kinh tế; và ứng dụng CNTT tiến hóa thành chuyển đổi số toàn diện. Đây được coi là “nền móng” cho giai đoạn bứt phá mới.

Theo Bộ trưởng Hùng, việc hợp nhất hai bộ nhằm xóa ranh giới giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số, tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Bộ sẽ tiếp cận theo hướng mới, đặt mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP, giải quyết trực diện các “bài toán” chiến lược quốc gia như tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, dịch vụ công và sản phẩm.

"Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia, như thúc đẩy tăng trưởng hai con số, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, chất lượng dịch vụ công, chất lượng sản phẩm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Hệ sinh thái khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số sẽ vận hành dựa trên vai trò của doanh nghiệp là trung tâm, viện trường là nguồn tri thức, Nhà nước là kiến tạo và hỗ trợ, huy động toàn xã hội tham gia.

Mục tiêu là hình thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, đưa đổi mới sáng tạo trở thành phong cách sống, đồng thời làm chủ các công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I.

Hạ tầng bưu chính sẽ chuyển thành hạ tầng logistics, đảm bảo dòng chảy vật chất song song với dữ liệu; hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, xanh, mở, thông minh và an toàn. Công nghiệp công nghệ số được định hướng trở thành ngành mũi nhọn, làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền số và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, tiêu chuẩn là định hướng, quy chuẩn là “hàng rào” bảo vệ quốc gia, sở hữu trí tuệ là đòn bẩy nâng cao giá trị vô hình, và năng lượng nguyên tử là nền tảng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng.

Giá trị cốt lõi – “bộ gen” của ngành – sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy: tiên phong, sáng tạo, đột phá, tận tụy, trung dũng, nghĩa tình, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho sự phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ, 45 nghị quyết, kết luận quan trọng được ban hành, tập trung vào chiến lược, thể chế, hợp tác quốc tế, tài chính – đầu tư, thanh tra và phòng chống tiêu cực. Cùng với đó, công tác tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, giảm 25/65 đơn vị trực thuộc, tương đương 38,5%, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.



Các chương trình KHCN ưu tiên được triển khai đồng bộ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia hình thành với doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam thăng hạng ấn tượng trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, đặc biệt về hạ tầng và phát triển thị trường.



Năm 2024, Việt Nam xếp hạng 44/133 nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng 4 bậc so với 2022; công bố quốc tế tăng hơn 22% so với 2020; hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới, vốn gọi đầu tư đạt 3,45 tỷ USD trong 5 năm.



Khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục bám sát thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách. Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam tăng mạnh, đưa nước ta vào nhóm có mức phát triển con người cao.



Khoa học tự nhiên ghi dấu ấn trong nghiên cứu cơ bản và các lĩnh vực liên ngành mới; khoa học kỹ thuật – công nghệ ứng dụng làm chủ nhiều công nghệ then chốt, tạo ra giống cây trồng mới, công nghệ y dược tiên tiến, năng lực sản xuất vaccine, ghép tạng, đồng thời đóng góp vào quốc phòng – an ninh và công nghiệp.



Lĩnh vực sở hữu trí tuệ đạt bước tiến lớn với hơn 928 nghìn đơn xử lý giai đoạn 2021–2025; số bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp đều tăng mạnh.



Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng đạt nhiều kết quả, với hơn 14 nghìn tiêu chuẩn quốc gia, đưa Chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia xếp hạng 52 thế giới.



Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), mở rộng ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp – môi trường; lò phản ứng Đà Lạt tiếp tục vận hành an toàn, cung cấp đồng vị phóng xạ quan trọng.



Ngành Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đạt bước phát triển vượt bậc. Chỉ số phát triển bưu chính tăng 18 bậc, hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số chiến lược, 4G phủ sóng gần toàn bộ dân số, 5G được triển khai với hơn 12.000 trạm phát sóng.



Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về sử dụng IPv6; chỉ số Chính phủ điện tử tăng 15 bậc; an toàn thông tin mạng xếp hạng 17 toàn cầu. Công nghiệp công nghệ số đạt quy mô 158 tỷ USD, trở thành động lực then chốt cho kinh tế số, dự kiến chiếm 20,5% GDP vào năm 2025…



