Nghệ An: Công an phường Vinh Lộc khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão số 10

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?
Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từng thừa nhận vì quá ham mê sắc dục dẫn đến bị liệt dương, bị người vợ đầu “cắm sừng”, sinh con cho người đàn ông khác…
Bão số 10 kèm theo mưa lớn, lũ, sạt lở đất và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến sáng 30/9 đã có 19 người chết, 13 người mất tích cùng nhiều thiệt hại lớn về tài sản.
Tại Nghệ An, bão số 10 (Bualoi) đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê ban đầu, mưa bão làm 3 người tử vong, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 720 căn nhà hư hỏng và 19.225 căn bị tốc mái. Ngoài ra, hơn 2.200 hộ dân còn bị ngập nước. Bão cũng khiến 45 điểm trường học và 18 cơ sở y tế hư hại.
Ngành nông nghiệp Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề khi gần 2.300 ha lúa, 2.500 ha rau màu và hơn 3.000 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị tàn phá. Ngoài ra, gần 16.000 con gia súc, gia cầm và hơn 2.600 ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.
Sau khi bão tan, lực lượng Công an phường Vinh Lộc cùng nhiều địa phương khác đã phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu sau bão số 10. Hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được cho thấy nhiều nhà đổ, tốc mái, cây đổ, cột điện gãy ở nhiều nơi.