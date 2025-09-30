Nghệ An: Công an phường Vinh Lộc khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão số 10

Bão số 10 kèm theo mưa lớn, lũ, sạt lở đất và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến sáng 30/9 đã có 19 người chết, 13 người mất tích cùng nhiều thiệt hại lớn về tài sản.

Tại Nghệ An, bão số 10 (Bualoi) đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê ban đầu, mưa bão làm 3 người tử vong, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 720 căn nhà hư hỏng và 19.225 căn bị tốc mái. Ngoài ra, hơn 2.200 hộ dân còn bị ngập nước. Bão cũng khiến 45 điểm trường học và 18 cơ sở y tế hư hại.

Ngành nông nghiệp Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề khi gần 2.300 ha lúa, 2.500 ha rau màu và hơn 3.000 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị tàn phá. Ngoài ra, gần 16.000 con gia súc, gia cầm và hơn 2.600 ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Sau khi bão tan, lực lượng Công an phường Vinh Lộc cùng nhiều địa phương khác đã phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Sau khi bão tan, lực lượng Công an phường Vinh Lộc có mặt tại nhiều điểm thiệt hại để hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Tại phường Vinh Lộc, nhiều cây xanh, tường rào bị đổ do bão. Lực lượng Công an đã sớm có mặt để hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Tại Nghệ An, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, mái tôn bị bão cuốn bay. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Lực lượng chức năng phường Vinh Lộc nhanh chóng phối hợp cùng người dân dọn dẹp hiện trường thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Khu vực dọc sông Lam, bùn đất tràn lên đường. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Bão số 10 với sức gió dữ dội đã khiến hàng loạt cây cối đổ ngã. Ảnh: Công an phường Vinh Lộc.

Tại nhiều khu vực ở Nghệ An, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: PV.