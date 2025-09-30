Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 14:41 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức không hoa, không quà, không văn nghệ

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 30/09/2025 14:41 GMT+7
Sáng 30/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu đặt vấn đề tại buổi họp báo, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin, cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng không thể không tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CT

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày mai (1/10) là sự kiện chính trị trọng đại, là thời khắc rất đặc biệt là thời khắc để toàn Đảng bộ tỉnh tự soi lại mình một cách thẳng thắn, khách quan.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được. Kinh tế tăng trưởng vững vàng. Hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mức. Nghệ An đã và đang dần bước ra khỏi "tính trung bình" để vươn lên mạnh mẽ hơn trên bản đồ phát triển của cả nước.

Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CT

Nhưng chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: Nghệ An chưa bứt phá tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Chúng ta chưa thể hài lòng khi GRDP bình quân đầu người vẫn còn thấp, khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu còn xa, và khát vọng phát triển chưa được đánh thức đầy đủ trong từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, từng người dân.

"Các xã ở Nghệ An vừa qua chịu ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn do thiên tai bão lũ gây ra, cho nên đại hội không nhận hoa, các đại biểu sẽ không nhận quà. Tuy nhiên, ban tổ chức có gửi đến các đại biểu một cuốn sách mang tên "Người Xứ" Nghệ của tác giả Nguyễn Như Khôi như là một món quà tinh thần.

Chính vì vậy, Đại hội lần này là thời điểm để chúng ta không chỉ nói, mà hành động với quyết tâm chính trị cao để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới – nơi mà khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang tái định hình cục diện phát triển toàn cầu.

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận (Tỉnh ủy Nghệ An) cho biết, thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 1 đến 3/10/2025. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy điều hành buổi họp báo. Ảnh: CT

Chủ đề Đại hội hướng đến là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới" với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Kết luận buổi họp báo, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An chia sẻ, Trước hết thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đại hội và cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo có mặt tham gia buổi họp báo hôm nay với tinh thần, trách nhiệm. Tôi đánh giá rất cao những câu hỏi sắc bén, những góc nhìn thẳng thắn và những trăn trở đầy tâm huyết mà đại diện các cơ quan báo chí đã nêu ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là bước ngoặt để: Định hình lại tư duy phát triển; Củng cố nền tảng chính trị và thể chế; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội. Và quan trọng nhất – là kiến tạo một tầm nhìn dài hạn, khả thi và đột phá, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, và một tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu điều hành buổi họp báo. Ảnh: CT

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi xác định rõ: Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn, Nghệ An phải đi bằng tư duy mới, bằng cơ chế mở, bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm đột phá, hành động quyết liệt. Và con đường đó, không thể chỉ dựa vào ý chí của một tổ chức chính trị, mà phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ báo chí – truyền thông.

"Chúng tôi xác định, báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà là lực lượng đồng hành chiến lược, là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, giữa quyết sách và thực tiễn. Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, rất mong cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện về nội dung trọng tâm của Đại hội; làm rõ đậm nét các điểm mới, đột phá trong văn kiện và khơi dậy khát vọng.

Truyền cảm hứng trách nhiệm công dân, niềm tin trong xã hội; Lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và khẳng định hình ảnh một Nghệ An năng động, sáng tạo, bản lĩnh, sẵn sàng vươn lên thành cực tăng trưởng quốc gia" - Ông Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ.

