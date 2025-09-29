Hàng vạn con gà chết nổi đầy chuồng, nông dân Nghệ An trắng tay sau bão

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn.

Nhiều công trình bị hư hỏng, nhà tốc mái, cây cối gãy đổ. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Trong đó, các hộ dân nuôi gà lấy trứng, gà thương phẩm chịu thiệt hại rất nghiêm trọng. Mưa lớn, nước dâng khiến trang trại chăn nuôi bị ngập, hàng vạn con gà chết nổi đầy chuồng.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn có 6 trang trại nuôi gà lớn chịu thiệt hại nặng với hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ với khoảng 20.000 con gà.

Hàng vạn con gà chết la liệt, nông dân xã An Châu, tỉnh Nghệ An trắng tay chỉ sau 1 đêm.

Nhìn đàn gà bao nhiêu công sức chăm sóc đồng loạt chết nổi đầy chuồng người dân không khỏi xót xa. Chỉ trong phút chốc họ trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần.



Người dân giúp đỡ các chủ trang trại thu gom gà đã chết, tập kết đến vị trí cao. Người dân trên địa bàn cùng chung tay "giải cứu" giúp chủ trang trại giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài những trang trại lớn, còn rất nhiều những trang trại nuôi gà nhỏ trên địa bàn xã An Châu cũng lâm vào tình cảnh tương tự. UBND xã An Châu tổ chức nhiều đoàn công tác đến từng xóm để thống kê thiệt hại, giúp đỡ bà con ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ chủ trang trại nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, do số lượng gà chết quá lớn, việc “giải cứu” của người dân cũng chẳng thấm vào đâu.

Tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều hộ dân bị nước lũ cô lập, đặc biệt có hộ chăn nuôi với quy mô lớn đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng giúp gia đình ông Chung ở xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An di dời đàn lợn đến nơi an toàn.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng Công an xã và Quân sự xã đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với người dân di dời đàn lợn của gia đình ông Lê Duy Chung.

Đàn lợn gồm 270 con, ước tính tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng, ra khỏi khu vực bị ngập sâu.

Dưới cơn mưa xối xả, nước lũ dâng cao và chảy xiết, các cán bộ chiến sĩ dùng bè nổi và các phương tiện thô sơ để vận chuyển từng con lợn đến nơi an toàn.

Hiện, toàn bộ đàn lợn của gia đình ông Chung đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho người dân.