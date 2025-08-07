Nghệ An 'dốc' ngân sách từ Trung ương và địa phương, quyết không để người dân vùng lũ đơn độc

Sáng 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về phương án phân bổ 300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra từ nguồn ngân sách Trung ương cho 4 lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Gần 10 ngày sau cơn lũ kinh hoàng, xã Tương Dương, Nghệ An vẫn ngổn ngang, bùn đất lầy lội, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Tình

Trong đó, phân bổ 112 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục đảm bảo giao thông các tuyến đường, sửa chữa cầu treo; phân bổ 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục công trình phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn.

Phân bổ 38 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục các trung tâm và trạm y tế, mua sắm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc; phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên nhân dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TD

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định bố trí thêm 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chưa phân bổ để tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên khắc phục Quốc lộ 7A, Quốc lộ 16 và một số tỉnh lộ.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ và giao bổ sung số tiền 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 cho các địa phương. Mức kinh phí phân bổ căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng triển khai thực hiện tại các địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao 20 tỷ đồng hỗ trợ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 gây ra. Ảnh: PB

Cụ thể, hỗ trợ 3 xã: Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương bị thiệt hại rất nghiêm trọng, mỗi xã 20 tỷ đồng.

Hỗ trợ 11 xã bị thiệt hại nghiêm trọng: 120 tỷ đồng, bao gồm các xã: Mường Típ 15 tỷ đồng; Mường Xén 15 tỷ đồng; Hữu Kiệm 10 tỷ đồng; Con Cuông 10 tỷ đồng; Chiêu Lưu 10 tỷ đồng; Na Loi 10 tỷ đồng; Lượng Minh 10 tỷ đồng; Tri Lễ 10 tỷ đồng; Tam Quang 10 tỷ đồng; Hữu Khuông 10 tỷ đồng; Tam Thái 10 tỷ đồng.

Hỗ trợ 5 xã bị ảnh hưởng lớn 25 tỷ đồng, gồm các xã: Bắc Lý 5 tỷ đồng; Keng Đu 5 tỷ đồng; Nậm Cắn 5 tỷ đồng; Yên Na 5 tỷ đồng; Thông Thụ 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao 20 tỷ đồng hỗ trợ xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 gây ra. Ảnh: PB

Tỉnh cũng đã bố trí 2 đợt kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 112 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.



Đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử vào cuối tháng 7 đã gây thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng của tỉnh Nghệ An. Đến nay, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn ước tính lên tới 3.635 tỷ đồng.

Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong bị hư hỏng, trôi mất sau khi nước rút; thêm 1.601 nhà khác bị hư hỏng do ảnh hưởng của dòng nước lũ và sạt lở đất… gây thiệt hại 1.545 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với tổn thất khoảng 1.390 tỷ đồng, đặc biệt có 16 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 9 cầu treo bị cuốn trôi; trên các quốc lộ, tỉnh lộ có 14 điểm sạt lở taluy, 8 điểm nền đường bị đứt hoàn toàn; ngoài ra hơn 52km đường giao thông địa phương bị sạt lở.





