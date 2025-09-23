Nghệ An: Phát hiện bé gái 4kg bên trạm điện cùng chiếc giỏ đồ có 15 triệu đồng



Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vương Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

“Bé gái nặng 4kg, rất kháu khỉnh, sức khỏe bình thường. Trong chiếc giỏ để lại bên cạnh cháu bé còn có 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin. Cụ thể, cháu bé tên gọi là Nấm, đã được khám sàng lọc sức khỏe, do điều kiện không nuôi được nhờ ai nhặt được thì chăm sóc hộ”, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn An cho biết.

Bé gái được phát hiện bên trạm điện ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Trong chiếc giỏ đồ để lại bên cạnh cháu bé có tờ giấy ghi rõ thông tin và 15 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 5h15 ngày 22/9, trong lúc đi thể dục, anh L.N. phát hiện cháu bé bị bỏ lại bên đường gần trạm điện ở xóm Tiền Phong, xã Vạn An. Bên cạnh cháu bé còn có một chiếc giỏ để quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, tờ giấy và tiền mặt. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương.

“Hiện bé gái được giao cho bố, mẹ anh L.N. tạm chăm sóc. Nhiều người cũng đã liên hệ ngỏ ý muốn nhận nuôi”, ông Thái thông tin thêm.

Xã Vạn An đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu sau 7 ngày, người thân cháu bé không đến nhận thì địa phương sẽ làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định.