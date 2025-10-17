Chủ đề nóng

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy

Lê Giang Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:47 GMT+7
Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 80 trí nhớ không còn minh mẫn, gặp NSND Thanh Thúy, ông không thể gọi tên nhưng vẫn ấn tượng với vai Võ Thị Sáu của cô.
Ngày 17/10, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại diện lãnh đạo thành phố - thăm, tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thăm hỏi ý nghĩa được thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Thành phố và nhân dịp chuẩn bị lần đầu tổ chức Những ngày Văn học nghệ thuật TP.HCM.
Tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, nghệ sĩ Mạc Can Dù ở tuổi 80, sức khỏe không tốt nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trí nhớ của ông không tốt như trước. Vừa gặp NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ông vồn vã ngay: "Bà Võ Thị Sáu đây rồi". Nhưng khi ông Nguyễn Phước Lộc hỏi: "Chú biết cô này tên gì không?", thì nghệ sĩ Mạc Can bần thần chẳng thể nhớ tên. 
Đáp lời ông Phước Lộc, nghệ sĩ Mạc Can nói: "Tui không nhớ tên, nhưng bà Võ Thị Sáu này bị bật móng chân". Giải thích câu chuyện này, NSND Thanh Thúy tâm sự: "Phim này chú Can có đi chung đoàn với Thúy, nhập vai này Thúy bị bật móng chân. Giờ chú chỉ nhớ những hình ảnh ấn tượng trong cuộc đời". 
Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, nghệ sĩ Mạc Can nói: "Mỗi tối, tôi chỉ ngủ được có chút, rồi lại nằm xem tivi cả đêm. Đến bữa, tôi cũng chỉ ăn được một chút cơm, không dám ăn no vì sợ khó tiêu". Vì sức khỏe yếu nên hơn 1 năm qua, nghệ sĩ Mạc Can phải dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật.
Cũng tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, ông Nguyễn Phước Lộc và NSND Thanh Thúy thăm hỏi và động viên Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Hiền.
Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Hiền vẫn còn khá minh mẫn và sức khỏe tốt. Bà hát tặng đoàn những khúc hát cải lương mình yêu thích. Nghệ sĩ Diệu Hiền cho biết, bà vui vì cuộc sống hiện tại rất tốt, được mọi người quan tâm giúp đỡ. Bà nhớ sân khấu da diết, nếu có điều kiện vẫn muốn diễn cho khán giả.
Thăm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, ông Nguyễn Phước Lộc hỏi thăm nhiều về đời sống cũng như điều kiện ăn ở nơi đây. Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà cho biết tại Viện dưỡng lão Thị Nghè mỗi phòng dành cho các nghệ sĩ đều có dán tên, bên trong có giường, tủ đồ, bàn ăn cùng những thiết bị như quạt gió, tivi, xe lăn... phục vụ cho việc sinh hoạt. Các phòng đều có cửa sổ thoáng mát, luôn có ánh sáng.
Ông Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho nghệ sĩ Lam Sơn tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.
Nghệ sĩ Lam Sơn tên thật Lê Hữu Sơn, sinh năm 1938. Ông từng một thời là kép hát của Đoàn cải lương Trâm Vàng, có nghệ sĩ Lệ Thủy đóng. Ông từng đóng vai ông lão trong tuồng "Quán lạnh miền quan tái" của soạn giả nổi tiếng Quy Sắc, người đồng sáng tác vở cải lương "Người vợ không bao giờ cưới" (còn gọi là "Sơn nữ Phà Ca").
Ông Nguyễn Phước Lộc thăm nghệ sĩ Ngọc Đáng khi bà đang nằm điều trị tại trạm xá của Viện dưỡng lão Thị Nghè. Nghệ sĩ Ngọc Đáng là người lớn tuổi nhất. Bà năm nay đã bước sang tuổi 98 nhưng giọng nói còn sang sảng. Tuy không thể ngồi dậy, nhưng bà cũng hát tặng đoàn những bài yêu thích. Bà cho biết: "Giờ buồn hát một mình cho khuây khỏa".
Tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, ông Nguyễn Phước Lộc, NSND Thanh Thúy và bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng thắp hương lên bàn thờ tổ nghề sân khấu.
Trong dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc thăm nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng.
Bà Xuân Phượng năm nay 96 tuổi, là nhà văn - đạo diễn truyền hình Việt Nam. Bà chế tạo chất nổ cho Việt Minh và vào Sài Gòn cùng những người chiến thắng khi những người còn lại trong gia đình bà rời đi cùng những người Mỹ bại trận. Bà là bác sĩ, phóng viên chiến trường, nhà văn và đã thành lập một phòng trưng bày nghệ thuật. Đáng chú ý, bà bắt đầu sáng tác văn học khi bước sang tuổi 93.
Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn thăm NSND Trà Giang. Bà là diễn viên đầu tiên tại Việt Nam đoạt giải thưởng lớn tại một liên hoan phim quốc tế, nổi tiếng với những bộ phim đoạt nhiều giải thưởng như "Chị Tư Hậu", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội".
Thăm nhà nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ông rất vui vẻ và có những gởi gắm đến lãnh đạo TP.HCM với mục tiêu phát triển văn học nghệ thuật TP.HCM. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết: "Tôi biết ơn vì trong nhiều năm làm nghề, được hát nhiều ca khúc do mình sáng tác, tạo dấu ấn trong sự nghiệp của bản thân. Tôi mong muốn ngành văn hoá triển khai và động viên các văn nghệ sĩ tích cực sáng tác. Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn học nghệ thuật cần giản dị, độc đáo và chứa đựng tâm hồn nghệ sĩ".
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sinh năm 1942, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1960. Ông là tác giả của hơn 200 ca khúc, được đông đảo khán giả đón nhận. Ông từng là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM. 

Chiều 17/10, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm nghệ sĩ Lê Giang tại phường Thủ Dầu Một (TP.HCM).

