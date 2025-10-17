Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA
Từ mùa giải 2025/26 đến 2027/28, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.
Chiều 17/10, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm nghệ sĩ Lê Giang tại phường Thủ Dầu Một (TP.HCM).
Giá vàng hôm nay 21/10 đang tăng dữ dội lên vùng 155 triệu đồng/lượng. Cơ quan chức năng tại TP.HCM sẽ vào cuộc thanh tra các tiệm vàng.