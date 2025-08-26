Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là “họa mi dòng nhạc đỏ” và cuộc sống bình lặng ở tuổi ngoài 60

Tình cờ bén duyên với âm nhạc

Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên sinh năm 1963 tại Hải Phòng, trong một gia đình thuần nông. Dù không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Tố Uyên đã sớm có niềm đam mê với ca hát. Trong ký ức tuổi thơ, mỗi lần có Đoàn văn công Quân khu III tới gần nhà biểu diễn, cô bé Tố Uyên lại chăm chú theo dõi và tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể đứng trên sân khấu.

Năm 1980, niềm vui vỡ òa khi Tố Uyên trúng tuyển vào Đoàn Văn công Quân khu III. Tại đây, Tố Uyên được sắp xếp vào đội chèo và được nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội hướng dẫn. Những làn điệu chèo cũng có ảnh hưởng lớn đến giọng hát của bà sau này.

Đầu năm 1982, Tố Uyên được cử đi học Trường Trung cấp Nghệ thuật Quân đội rồi lại tiếp tục hoàn thành chương trình học thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên thời trẻ. (Ảnh: TL)

Sở hữu giọng hát thiên bẩm, được đào tạo bài bản, cộng với chất giọng mang âm hưởng chèo đặc trưng đã mang đến cho bà phong cách hát luyến láy, đằm thắm, dễ chạm tới cảm xúc của khán giả.

Những năm thập niên 90, tên tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên gắn liền với dòng nhạc đỏ. Có thể kể đến những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ như: “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Tìm về lời ru”, “Làng tôi”, “Đôi bờ sông quê”, “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em”, “Gửi sông La”, “Câu hò bên bến Hiền Lương”, “Anh ở đầu sông em cuối sông”…

Thành công nghệ thuật của bà còn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng: Huy chương bạc Liên hoan Tiếng hát toàn quân (1984), Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát toàn quân (1985), Giải nhất Cuộc thi đơn ca toàn quốc. Năm 2023, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Hơn 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, đem tiếng hát phục vụ chiến sĩ và người dân, NSND Tố Uyên khẳng định mỗi ca khúc đều gắn với một phần đời sống và tâm tư của bà. Giọng ca gốc Hải Phòng bày tỏ mỗi bài hát đều có một cuộc đời, hay một phần cuộc đời mình trong đó.

Người nghệ sĩ mang tiếng hát tới những người lính

Trở thành giọng ca quen thuộc của lực lượng vũ trang, Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên đã có hàng chục năm gắn bó với đời sống văn nghệ quân đội. Những chuyến lưu diễn dài ngày tới vùng biên giới, hải đảo đã trở thành ký ức không thể nào quên của nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên giữ được vóc dáng cân đối ở tuổi ngoài 60. (Ảnh: TL)

Bà từng kể lại có những chuyến công tác xuyên Tết, ăn Tết cùng bộ đội nơi đảo xa. Đặc biệt có lần đoàn văn công đi từ đảo Cái Bầu (Vân Đồn, Quảng Ninh) ra đảo Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh). Xuất phát từ lúc 7h sáng nhưng 2h đêm vẫn chưa tới nơi. Lý do vì đoàn gặp bão và tàu bị thủng, nước tràn vào khoang. May mắn gặp được một hòn đảo nhỏ nên neo lại sửa tàu. Khi trời quang, hơn 4h cả đoàn mới tới đảo Vĩnh Thực. Sau bữa ăn giản dị, đoàn văn công lại ra sân khấu hát và múa phục vụ đời sống tinh thần của các chiến sĩ.

Một lần khác, trong chuyến đi tới vùng biên giới, sau khi hát xong ca khúc “Hoa sim biên giới”, Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên nhận được tràng pháo tay dài không ngớt. Bỗng nhiên có một chiến sĩ ngắt cành hoa sim lên tặng. Đó cũng là kỷ niệm theo bà cho đến mãi sau này.

Sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ nhưng trong cuộc sống đời tư, Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên luôn giữ lối sống kín đáo. Ngoài thời gian đi diễn, trở về nhà bà là một người vợ, người mẹ luôn ưu tiên vun vén cho tổ ấm.

Ở tuổi ngoài 60, Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Đều đặn mỗi ngày bà đều dành thời gian tập thể thao, ăn uống điều độ và chăm sóc cho làn da để giữ nét thanh xuân. Đối với âm nhạc, bà vẫn giữ niềm đam mê cháy bỏng như ngày đầu bén duyên.