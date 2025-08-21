Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc "Hát về anh"

Mới đây, trong một đoạn clip được chia sẻ, danh ca Ngọc Sơn cho biết khi đang tham gia quay phim, anh nghe tin Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển bệnh nên lập tức đến thăm. Trong video, Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, mái tóc bạc trắng, nằm trên giường và cử động khó khăn, song gương mặt vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ông cũng đáp lời khi danh ca Ngọc Sơn hỏi thăm.

Danh ca Ngọc Sơn đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: Chụp màn hình

Danh ca biếu tặng nhạc sĩ Thế Hiển 30 triệu đồng, nói rằng dù nhà nhạc sĩ không thiếu. Đây là tấm lòng của anh, mong ông giữ gìn sức khỏe vì mọi người đều thương ông. Danh ca Ngọc Sơn cho biết nhạc sĩ Thế Hiển là thần tượng của anh từ rất lâu và là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam mà không ai không biết.

Ngọc Sơn thăm nhạc sĩ Thế Hiển. Nguồn: Ngọc Sơn

Trong cuộc gặp, Ngọc Sơn còn xúc động cất giọng hát những câu ca trong ca khúc “Hát về anh” – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển: “Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao…”. Sau đó, anh tiếp tục thể hiện vài câu vọng cổ và bày tỏ tình cảm trân trọng, yêu thương dành cho người nhạc sĩ tài hoa.

Hồi 9/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển lâm bệnh nặng. Thời gian đó, chia sẻ với PV Dân Việt, nhà thơ Lê Minh Quốc - bạn thân của Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển cho biết: "Ngày 18/9, khi ông và một số đồng nghiệp đến thăm và thấy nhạc sĩ phải thở oxy, không thể trò chuyện, chỉ khẽ nắm lấy tay bạn".



Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển sinh năm 1955 tại TP. HCM, quê gốc tại Nam Định. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thưở bé, năm 11 tuổi đã chơi thành thạo đàn guitar và thường xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ. Năm 20 tuổi, NSND Thế Hiển trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường Luật khoa Sài Gòn. Sau đó, ông được NSƯT Mỹ An động viên đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tham gia lớp trung cấp thanh nhạc ở Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen, được đào tạo bởi những nghệ sĩ lừng danh lúc bấy giờ như: NSND Quốc Hương, NSƯT Mỹ An, Quốc Trụ...

Cùng với nhiều nghệ sĩ trong đoàn, Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển từng cùng thầy Quốc Hương vào tận rừng sâu để hát phục vụ thanh niên xung phong trong những ngày tháng đất nước vừa giải phóng. Ông được quân dân yêu mến với giọng hát đầy nội lực, phong cách nhiệt thành.

Năm 1983, Thế Hiển chính thức ghi dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác khi tác phẩm Hát về anh ra đời. Với những ca từ dung dị nhưng thấm đẫm cảm xúc: "Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ, nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ", ca khúc nhanh chóng được đón nhận bởi đông đảo người nghe thông qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cái tên Thế Hiển cũng nhờ vậy được biết tới rộng rãi khắp mọi miền tổ quốc.

Các sáng tác sau đó của Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển tiếp tục gặt hái nhiều thành công, không ít ca khúc sau đó trở thành bản "hit" trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh suốt một thời gian dài như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa- Chuyện đời nay, Dấu chấm hỏi... Ông cũng có hàng loạt tác phẩm nổi tiếng về người lính như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca… Với thiếu nhi, Thế Hiển là "cha đẻ" của ca khúc Nhong nhong nhong vô cùng quen thuộc: "Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con vui thỏa tiếng cười"

Năm 2020, ông giành Giải C trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu mang tên "Mãi mãi một tình yêu" năm 2020, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.