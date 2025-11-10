Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc lần đầu nói về giây phút bất lực của mẹ với con cái

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân chia sẻ một bài đăng có nội dung về nỗi lòng người mẹ với con cái: “Có những tình yêu không cần lời dịu dàng – chỉ cần người nhận đủ lớn để hiểu". Với chị, làm mẹ không chỉ là chăm sóc, mà còn là trách nhiệm dẫn dắt con từng bước trưởng thành, đôi khi bằng những cách mà người ngoài khó có thể nhìn thấy.

Chị nói rằng, người quát con nhiều nhất… lại chính là người yêu con nhất. Không ai muốn trở thành người mẹ phải la mắng, nhưng có những lúc, im lặng đồng nghĩa với bỏ mặc. Ngày này qua ngày khác, người mẹ lặp lại những câu nhắc nhở tưởng chừng đơn giản: “Con dọn phòng đi.” “Con tắt máy đi ngủ đi.” “Con làm bài xong chưa?”.

Gia đình NSND Hồng Vân. Ảnh: FBNV

Ban đầu, những lời nhắc ấy nhẹ nhàng. Lặp lại lần hai vẫn dịu dàng. Nhưng đến lần thứ tư, thứ năm, khi mọi thứ vẫn nguyên như cũ, phòng vẫn bừa bộn, vở vẫn trắng tinh, giọng mẹ bắt đầu cao hơn. Người mẹ gào lên, quát tháo, và khi cánh cửa phòng khép lại, mẹ ngồi im, ghét chính bản thân mình. Ghét giọng vừa rồi, ghét ánh mắt con nhìn mình đầy tổn thương, ghét cảm giác bất lực vì thương quá mà chẳng biết nói sao cho con hiểu.

“Người ta thường chỉ thấy mẹ giận, nhưng không ai thấy mẹ thở dài sau cánh cửa,” NSND Hồng Vân tâm sự. Sau mỗi tiếng la, người mẹ cảm thấy mình thua cuộc – thua cơn nóng nảy của bản thân, thua nỗi sợ rằng nếu cứ thế này, con sẽ không học được cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương bản thân.

Làm mẹ thật khó. Phải vừa dạy dỗ, vừa yêu thương, vừa giữ bình tĩnh – ngay cả khi lòng mình rối tung. Nhưng sáng hôm sau, mẹ vẫn nấu bữa sáng, vẫn hỏi con “Ngủ ngon không?” như chưa từng có tiếng la nào đêm qua.

Với Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, tình yêu của mẹ là vậy – ồn ào trong giây phút, nhưng lặng lẽ suốt đời. Và có lẽ, chỉ khi con lớn lên, trải qua những ngày mệt mỏi, bế tắc, mới hiểu rằng người quát con nhiều nhất… lại chính là người yêu con nhất.

Dù bài chia sẻ được Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân chú thích do chị sưu tầm, nhưng bài đăng nhận được nhiều sự đồng cảm của bạn bè, đồng nghiệp như MC Quyền Linh, Vân Dung, Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân... Một số khán giả để lại bình luận ủng hộ nữ nghệ sĩ: "Thương chị", "Em thấy mình trong đó", "Yêu cô nhiều lắm ..."

Trước bài đăng này, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân gây lo lắng khi thông báo mình bị ốm, không thể tham gia một sự kiện đã hẹn trước của một đồng nghiệp nữ.

Nghệ sĩ Nhân Hồng Vân có ba người con, mỗi người đều có những con đường riêng nhưng đều nhận được sự quan tâm, đồng hành và dìu dắt từ mẹ. Con gái lớn của chị là Nguyễn Ngô Hoàng Châu (Xí Ngầu), sinh năm 1994, hiện định cư tại Mỹ và thông tin chi tiết về học vấn, nghề nghiệp ít được chia sẻ rộng rãi, nhưng mẹ Hồng Vân vẫn thường xuyên sang thăm và quan tâm đến con.

Con trai thứ của NSND Hồng Vân Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (biệt danh Trê Phi), sinh năm 1997, từng du học Mỹ nhiều năm, tốt nghiệp ngành sản xuất phim ảnh tại Fullerton College và ngành đạo diễn tại Chapman University. Sau khi trở về Việt Nam, Khôi Nguyên đảm nhận vai trò Phó Giám đốc tại Sân khấu kịch Hồng Vân và tham gia một số dự án điện ảnh, thể hiện năng khiếu đạo diễn và sản xuất phim.

NSND Hồng Vân cùng con trai thứ và con gái út. Ảnh: FBNV

Con gái út, Lê Ngô Ngọc Châu (Bí Ngô), sinh năm 2007, hiện theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM, đồng thời được mẹ hỗ trợ phát triển năng khiếu nghệ thuật từ ca hát, múa đến diễn xuất.

Dù mỗi người con đi trên một hành trình khác nhau, cả ba đều nhận được tình yêu và sự dìu dắt bền bỉ từ Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, phản ánh hình ảnh người mẹ vừa nghiêm khắc, vừa yêu thương hết mực.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân

Hồng Vân tên thật là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966 tại Bắc Ninh. Tới năm 9 tuổi, chị cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Những năm học THPT, Hồng Vân đã là thành viên trong Nhà Văn hóa quận Bình Thạnh. Học hết lớp 12, chị thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM), bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

NSND Hồng Vân và con gái út. Ảnh: FBNV

Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn.

Trong lĩnh vực sân khấu tại Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân được coi là gương mặt hiếm hoi đạt được thành công ở cả mảng chính kịch và hài kịch. Nhiều nghệ sĩ của thế hệ sau này Tuyết Thu, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Thái Hòa, Việt Hương... coi chị như người dẫn đường, tiếp sức cho họ trên chặng đường nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1966 cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Khi đàn ông có bầu, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu...

Khoảng cuối năm 2000, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân thành lập Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, cho ra đời hàng loạt tác phẩm tên tuổi. Tuy vậy, việc làm "bà bầu" sân khấu cũng đem lại cho chị không ít thăng trầm, vất vả. Tháng 5/2022, Sân khấu kịch Phú Nhuận gặp khó khăn do dịch Covid-19 cũng như Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận thay đổi cơ chế hoạt động. Mặc dù tìm mọi cách cứu vãn, Hồng Vân không thành công, chị phải đóng cửa, trả mặt bằng.

Ngày 15/9, Sân khấu kịch Hồng Vân chính thức trở lại hoạt động tại địa chỉ mới là Nhà Văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM).

