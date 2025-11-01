Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1965 và ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga, Cô Lựu, Lê Trường An, Kiều Nguyệt Nga… Ngoài ra, bà còn là Tiến sĩ Nghệ thuật học đầu tiên trong lĩnh vực Cải lương Việt Nam – minh chứng cho hành trình không ngừng học hỏi và cống hiến trọn đời cho sân khấu dân tộc.

Nghệ sĩ Nhân dân 2 lần lỡ dở tình duyên

Vào thập niên 1960, mối tình giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết và cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang từng khiến báo chí Sài Gòn tốn nhiều giấy mực. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2020, bà đã chia sẻ lại câu chuyện tình đẹp một thời ấy.

Khi đó, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết là đào chính của đoàn Dạ Lý Hương, được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 1966, cầu thủ Tam Lang chủ động làm quen và nhanh chóng chinh phục được trái tim người đẹp. Một năm sau, cả hai kết hôn, nên duyên vợ chồng.

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết và người chồng thứ nhất. Ảnh: TL

Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm trước khi đi đến chia tay. Lý do, theo nghệ sĩ, là vì bà không thể sinh con trai để nối dõi. Bà kể: “Chồng tôi khi ấy là người rất rộng lượng, sống tình cảm và trách nhiệm. Dù yêu thương tôi, nhưng anh ấy cũng phải lo cho gia đình. Hôm chia tay, cả hai cùng khóc. Tôi chỉ nói: ‘Anh về lấy vợ khác để cha mẹ vui lòng’. Chúng tôi chia tay trong êm đềm, không hận thù”.

Sau biến cố ấy, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết từng suy sụp một thời gian dài. Bà tìm đến cửa Phật, vùi mình vào công việc để nguôi ngoai nỗi đau. Dù thời gian trôi qua, bà vẫn dành cho người chồng cũ sự kính trọng và biết ơn.

Năm 1974, nữ nghệ sĩ gặp người chồng thứ hai – một Việt kiều sinh sống tại Pháp. Trong chương trình Phụ nữ quyền năng năm 2021, bà kể rằng lúc đầu không hề biết ông là tỷ phú, mãi sau khi sống chung nửa năm mới hay. Khi đó, bà cũng phát hiện mình mang thai.

NSND Bạch Tuyết và con trai: Ảnh: FBNV

“Sau khi sinh con, tôi nói rõ rằng mọi chuyện đến rất tự nhiên, không phải vì tiền bạc. Tôi chỉ đơn giản muốn làm mẹ đơn thân”, bà tâm sự.

Dù sống cùng gia đình chồng tại Pháp hơn 30 năm, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết luôn từ chối nhập quốc tịch. “Tôi là nghệ sĩ cải lương của Việt Nam, tôi không thể rời quê hương, rời khán giả”, bà khẳng định.

Cuộc hôn nhân này mang lại cho bà một người con trai, nay đã trưởng thành và sinh sống ổn định tại Mỹ. Dù không tiết lộ lý do chia tay, nhưng nghệ sĩ chọn giữ lại những kỷ niệm đẹp và tập trung cho công việc cùng con trai.

An yên tuổi xế chiều trong biệt thự nhiều tỷ

Trải qua nhiều biến động, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết giờ đây sống lặng lẽ, an nhàn trong căn biệt thự trắng tại TP Thủ Đức. Ngôi nhà được xây từ năm 2015, do chính bà lên ý tưởng thiết kế. Không gian bao quanh bởi vườn cây, hoa lá và hồ bơi, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng biệt. Giá trị căn biệt thự được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

NSND Bạch Tuyết vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 80, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân thanh thản, bận rộn với công việc và học tập.

Không dừng lại ở những thành tựu cũ, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết vẫn miệt mài sáng tạo. Bà tham gia đóng phim, sản xuất nội dung mạng xã hội và mỗi ngày dành khoảng bốn tiếng để học trực tuyến, trau dồi ngoại ngữ.

Bà đặc biệt yêu thích làm việc cùng nghệ sĩ trẻ, liên tục thử nghiệm việc kết hợp cải lương với âm nhạc đương đại. Năm 2022, bà gây chú ý khi kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng trong ca khúc Về nghe mẹ ru. Giữa năm 2024, bà tiếp tục hợp tác với rapper Wowy trong dự án Tia sáng cuối cùng.

NSND Bạch Tuyết sống an yên tại căn biệt thự tiền tỷ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ chia sẻ: “Mỗi khi thử cái mới, tôi phải học để bớt sai. Càng học, mình càng thấy bản thân trưởng thành và đẹp hơn. Nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn, ta sẽ chẳng thể thay đổi.”

Buổi tối, khi không làm việc, bà thường lên YouTube hay TikTok đọc bình luận của khán giả. Nữ nghệ sĩ luôn trân trọng sự yêu thương của người hâm mộ và giữ tâm thế bình thản trước những ý kiến trái chiều.

Nhiều năm tìm đến Phật pháp, bà tâm niệm rằng con người nên hướng đến năng lượng tích cực, gạt bỏ ồn ào và thị phi.