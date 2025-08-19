Nghệ sĩ Ưu tú đóng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong phim “Mưa đỏ” đỏ hoe mắt kể áp lực khi nhận vai

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà đóng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong "Mưa đỏ"

Bộ phim Mưa đỏ do Thiếu tá - Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã có buổi ra mắt khán giả Hà Nội vào tối qua (18/8). Bộ phim chạm vào cảm xúc của từng khán giả khi tái hiện một cách chân thực cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè rực lửa năm 1972. Nhiều người cho rằng, đây là bộ phim về chiến tranh hay nhất và xúc động nhất trong thể kỷ 21.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐLP

“Tôi ngồi trong một rạp chiếu chật cứng người xem… cứ thế bị cuốn theo mọi cung bậc cảm xúc. Chỉ có thể là tình yêu đã dồn nén bao năm nay với những người lính từng có mặt trong 81 ngày đêm của một mùa hè đỏ lửa lịch sử ấy trong thành cổ Quảng Trị… Chỉ có thể là tình yêu với điện ảnh đến nao lòng của những người đã làm nên trận Mưa đỏ mới làm nên được tác phẩm xuất sắc đến như thế”, Đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước bày tỏ.

Bộ phim Mưa đỏ ngoài tuyến nhân vật chính là những chiến sĩ chiến đấu ngoan cường và anh dũng trong thành cổ Quảng Trị như: Cường – Đỗ Nhật Hoàng, Tạ - Phương Nam, Bình – Lâm Thanh Nhã, Sen – Hoàng Long, Tú – Đình Khang, Chỉ huy Thành - Hiếu Nguyễn, O Hồng – Lê Hạ Anh… thì còn có các nhân vật phụ như: Nguyễn Duy Trinh – Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mẹ chiến sĩ Cường – Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà, ca sĩ Hòa Minzy – thành viên đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên bàn đàm phá Paris.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam trên bàn đàm phán Paris trong phim Mưa đỏ dù không được gọi tên và xuất hiện không nhiều nhưng ai cũng liên tưởng đến “Madam Bình” – nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người từ đời thực đi vào sử sách, từ sử sách bước ra đời thực.

Cảnh của Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà trong vai trò Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trên bàn đàm phán Paris. Ảnh: ĐLP

Chia sẻ với Dân Việt về vai diễn này, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà cho biết, chị đến với vai diễn này như một cái duyên kỳ lạ. Trước đó, đoàn phim đã chọn một nghệ sĩ khác thể hiện vai diễn này nhưng không hiểu vì sao lại thay đổi vào phút cuối. Và khi đoàn phim mời chị lên thử đồ và diễn một phân cảnh thì chị cũng rất đắn đo.

“Mọi người đùa, tôi như được các cụ chọn đóng vai này. Vì khi tôi bước vào đoàn phim là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, lịch bấm máy đã ấn định hết rồi. Khi tôi được mời lên thử vai thì rất đắn đo, một cảm xúc rất khó tả. Tôi không biết mình có gánh nổi vai này không.

Trước đây, trên sân khấu tôi từng đóng vai bà Đoàn Thị Điểm, bây giờ lại đóng vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tôi xem đây là cái duyên rất lớn đối với tôi trong sự nghiệp diễn xuất của mình”, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà bày tỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà chụp cùng Đỗ Nhật Hoàng, đóng vai con trai Cường trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà cho rằng, chị không gặp nhiều khó khăn khi tham gia Mưa đỏ vì vai của chị không xuất hiện quá nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện lại mang một thân phận khác nhau, ở bối cảnh không gian và thời gian khác nhau. Đặc biệt, chị cảm thấy rất áp lực khi nhân vật Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được xây dựng từ nguyên mẫu có thật ngoài đời.

“Trong phim, tôi vừa đóng vai mẹ của Cường, vừa đóng vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhân vật này không được biểu lộ cảm xúc một cách tự nhiên như những bà mẹ khác mà bắt buộc phải giấu hết cảm xúc vào trong. Ngay ở cảnh đầu tiên của phim, khi chạy ra ga tàu để tiễn con vào chiến trường, người mẹ ấy cũng chỉ có thể ôm chặt lấy con chứ không dám rơi nước mắt. Đóng rơi nước mắt, bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài thì dễ nhưng để đóng được như thế rất khó.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà chụp cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền và các diễn viên trẻ. Ảnh: ĐLP

Thực sự là tôi cảm thấy rất áp lực khi đóng vai một nhà ngoại giao được xây dựng từ hình mẫu có thật ở ngoài đời. Hình mẫu đó như một “tượng đài” trong lĩnh vực ngoại giao mà người dân Việt Nam và bạn bè thế giới khi nhắc đến tên đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ, thán phục.

Bởi lẽ đó, áp lực cứ đè nặng lấy tôi từ khi nhân vai. Vì tôi biết, chắc chắn sẽ có một sự so sánh giữa nhân vật trên phim với nguyên mẫu ngoài đời. Hơn nữa, tôi cũng rất thần tượng bà Nguyễn Thị Bình – một trong những nữ chính trị gia xuất sắc của thế kỷ 20, một người quá toàn vẹn về tài và tâm”, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà tâm sự.

"Tôi chỉ sợ mình không đủ sức diễn tả được hết những cảm xúc mình có"

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà, tối qua, xem phim xong, cảm xúc của chị rất hỗn độn. Nhiều thứ cảm xúc lắp ghép lại với nhau. Trong quá trình xem phim, chị không thể cầm được nước mắt bởi mọi thứ quá chân thật. Đôi mắt đỏ hoe của nữ nghệ sĩ khi ngồi đối diện PV Dân Việt ngay tại rạp chiếu phim để chia sẻ về vai diễn của mình cũng đã nói lên điều đó.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà cùng con trai chụp ảnh cùng các cựu chiến binh từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Ảnh: ĐLP

“Thật ra, cảnh tôi quay đầu tiên trong phim Mưa đỏ không phải là cảnh tiễn Cường ra trận ở đầu phim mà là cảnh đứng khóc sau khi nghe bản giao hưởng Mưa đỏ ở gần cuối phim. Lúc quay cảnh đó, cảm xúc của tôi đã rất đầy rồi. Nhưng khi vào Quảng Trị quay cảnh thăm mộ con trong nghĩa trang liệt sĩ, cảnh thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn thì cảm xúc như muốn nổ tung.

Đặc biệt, khi đặt chân vào bối cảnh của phim – một bối cảnh tái hiện chân thật từng chi tiết không gian hoang tàn và khốc liệt của cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 thì cảm xúc ùa về mãnh liệt. Tôi chỉ sợ mình không đủ sức diễn tả được hết những cảm xúc mình có khi thực hiện các cảnh quay ở đây thôi.

Và không chỉ tôi đâu, các bạn diễn viên trẻ cũng tâm sự với tôi là các bạn ấy không sợ khổ, không sợ khó… chỉ sợ không bật ra hết được cảm xúc mình có khi tham gia Mưa đỏ. Tôi cho rằng, bối cảnh của phim là chất xúc tác cực kỳ lớn khiến cho ai bước vào đây cũng phải rùng mình”, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà nói thêm.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà trải lòng rằng, Mưa đỏ là bộ phim tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Bộ phim cho chúng ta thấu hiểu hơn về sự hy sinh lớn lao của ông cha để giữ gìn hòa bình, độc lập. Qua đó, để người hôm nay sống biết ơn hơn, sống có lý tưởng hơn, sống có trách nhiệm hơn đối với đất nước, với nền hòa bình đã được đánh đổi bởi bao máu xương ông cha.

Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà giao lưu với khán giả trong buổi ra mắt phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐLP

Và chị mãn nguyện bởi dù vai diễn của mình không xuất hiện nhiều nhưng đã góp được một chút nhỏ bé để làm sáng thêm tinh thần chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm khói lửa.

“Giờ đây trong tôi, ngoài sự xúc động về một bộ phim quá xuất sắc thì còn là lòng biết ơn. Tôi thấy mình mang ơn lớp lớp cha anh đã ngã xuống hôm qua để có được hòa bình hôm nay, tôi mang ơn tổ quốc Việt Nam đã sản sinh ra những người con anh dũng.

Tôi thấy những việc làm của mình hôm nay thật nhỏ bé, không thể nào dám so sánh với sự hy sinh của cha ông ta. Tôi cũng mong, các thế hệ trẻ khi xem Mưa đỏ sẽ cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sẽ biết trân quý giá trị của hòa bình và biến tình yêu tổ quốc thành những hành động thiết thực”, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà bộc bạch.