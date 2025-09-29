Nghệ sĩ Ưu tú, MC nổi tiếng lần đầu chia sẻ tình trạng sức khỏe sau sự cố ngừng diễn trên sân khấu

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa chia sẻ trên trang cá nhân sau khi khiến nhiều khán giả lo lắng vì phải đột ngột ngừng diễn vì sự cố sức khỏe:

"Nghĩa đã ổn rồi, chân thành cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi của mọi người. Nghĩa rất tiếc và xin cáo lỗi vì đã làm bỏ dở một buổi tối cuối tuần của quý khán giả. Xin hẹn lại quý vị trong một vài ngày tới", nam MC viết.

Hình ảnh Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng trên trang cá nhân sau khi gặp sự cố. Ảnh: FBNV

Tối 28/9, Idecaf có suất chiếu đầu tiên vở Hồn ai nấy giữ do Hùng Lâm đạo diễn. Vở diễn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Minh Tuyền, Phi Nga, Cẩm Hò...

Khi đang diễn, Đại Nghĩa bất ngờ gặp cú té ở sát cánh gà, dẫn đến trật khớp vai. Anh không thể tiếp tục vở diễn. Hồn ai nấy giữ buộc phải dừng lại đột ngột.

Sau đó, Đình Toàn thay mặt ê-kíp, bước ra giữa sân khấu, nói lời xin lỗi khán giả và mong được cảm thông.

"Như mọi người đã thấy Đại Nghĩa bị té và đau lắm. Nếu diễn tiếp, Đại Nghĩa cũng không thể đảm bảo một cách tốt nhất về diễn xuất cho phần thưởng thức của mọi người. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Idecaf sẽ cố gắng sắp xếp một suất diễn gần nhất để bù lại bất cập này", nghệ sĩ chia sẻ.

Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TP.HCM. Trước khi lấn sân sang mảng MC, anh từng là một diễn viên hài có tiếng trong giới nhờ lối diễn xuất hài hước, tự nhiên và gần gũi trên các sân khấu kịch dành cho thiếu nhi.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, MC Đại Nghĩa hiện đang có trong tay khối tài sản lớn. Được biết, anh đang sở hữu căn biệt thự 4 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cổ điển. Căn nhà tọa lạc tại quận 7, TP.HCM và phải mất đến 2 năm mới có thể xây xong.

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa ăn chay trường 15 năm và có cuộc sống giản dị. Ảnh: FBNV

Có khối tài sản lớn nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lại rất giản dị, bình dân và hạn chế phô trương nhà cửa, xe cộ trên mạng xã hội. Anh dùng một phần thu nhập của bản thân để làm từ thiện.

Từng được Trường Giang tiết lộ là MC giàu nhất Việt Nam, MC Đại Nghĩa phủ nhận và giải thích: "Chỉ cần gọi là nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên hay MC Đại Nghĩa là được rồi. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".

Đại Nghĩa hiện hoạt động chính trong vai trò diễn viên tại Nhà hát kịch Idecaf - TP.Hồ Chí Minh. Đại Nghĩa được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong vai trò người dẫn chương trình cho các chương trình truyền hình thực tế. Với những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.