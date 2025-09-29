Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:14 GMT+7

Nghệ sĩ Ưu tú, MC nổi tiếng lần đầu chia sẻ tình trạng sức khỏe sau sự cố ngừng diễn trên sân khấu

+ aA -
Th Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:14 GMT+7
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa thông báo về tình trạng sức khỏe của mình sau khi gặp sự cố về sức khỏe tại sân khấu Idecaf.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa chia sẻ trên trang cá nhân sau khi khiến nhiều khán giả lo lắng vì phải đột ngột ngừng diễn vì sự cố sức khỏe:

"Nghĩa đã ổn rồi, chân thành cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi của mọi người. Nghĩa rất tiếc và xin cáo lỗi vì đã làm bỏ dở một buổi tối cuối tuần của quý khán giả. Xin hẹn lại quý vị trong một vài ngày tới", nam MC viết.

Hình ảnh Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng trên trang cá nhân sau khi gặp sự cố. Ảnh: FBNV

Tối 28/9, Idecaf có suất chiếu đầu tiên vở Hồn ai nấy giữ do Hùng Lâm đạo diễn. Vở diễn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Minh Tuyền, Phi Nga, Cẩm Hò...

Khi đang diễn, Đại Nghĩa bất ngờ gặp cú té ở sát cánh gà, dẫn đến trật khớp vai. Anh không thể tiếp tục vở diễn. Hồn ai nấy giữ buộc phải dừng lại đột ngột.

Sau đó, Đình Toàn thay mặt ê-kíp, bước ra giữa sân khấu, nói lời xin lỗi khán giả và mong được cảm thông.

"Như mọi người đã thấy Đại Nghĩa bị té và đau lắm. Nếu diễn tiếp, Đại Nghĩa cũng không thể đảm bảo một cách tốt nhất về diễn xuất cho phần thưởng thức của mọi người. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Idecaf sẽ cố gắng sắp xếp một suất diễn gần nhất để bù lại bất cập này", nghệ sĩ chia sẻ.

Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TP.HCM. Trước khi lấn sân sang mảng MC, anh từng là một diễn viên hài có tiếng trong giới nhờ lối diễn xuất hài hước, tự nhiên và gần gũi trên các sân khấu kịch dành cho thiếu nhi.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, MC Đại Nghĩa hiện đang có trong tay khối tài sản lớn. Được biết, anh đang sở hữu căn biệt thự 4 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cổ điển. Căn nhà tọa lạc tại quận 7, TP.HCM và phải mất đến 2 năm mới có thể xây xong.

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa ăn chay trường 15 năm và có cuộc sống giản dị. Ảnh: FBNV

Có khối tài sản lớn nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lại rất giản dị, bình dân và hạn chế phô trương nhà cửa, xe cộ trên mạng xã hội. Anh dùng một phần thu nhập của bản thân để làm từ thiện.

Từng được Trường Giang tiết lộ là MC giàu nhất Việt Nam, MC Đại Nghĩa phủ nhận và giải thích: "Chỉ cần gọi là nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên hay MC Đại Nghĩa là được rồi. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".

Đại Nghĩa hiện hoạt động chính trong vai trò diễn viên tại Nhà hát kịch Idecaf - TP.Hồ Chí Minh. Đại Nghĩa được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong vai trò người dẫn chương trình cho các chương trình truyền hình thực tế. Với những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Tham khảo thêm

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong 'Bà đừng buồn con'

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong "Bà đừng buồn con"

Trấn Thành khen ngợi không tiếc lời 'Tử chiến trên không'

Trấn Thành khen ngợi không tiếc lời "Tử chiến trên không"

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

"“Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu, gần đất xa trời rồi mới lần đầu tiên được biết, được gặp các anh chị con bác ruột", Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu bày tỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là "viên ngọc phương Đông"

Văn hóa - Giải trí
Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là 'viên ngọc phương Đông'

Nam diễn viên TVB bán gà chiên kiếm sống

Văn hóa - Giải trí
Nam diễn viên TVB bán gà chiên kiếm sống

Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ

Văn hóa - Giải trí
Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba

Văn hóa - Giải trí
Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba

Đọc thêm

Tại sao Nguyễn Đức Chiến ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel?
Thể thao

Tại sao Nguyễn Đức Chiến ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel?

Thể thao

Sau trận hòa giữa giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến đã có những chia sẻ về việc vì sao anh ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Thắng dễ Tai Po FC, CLB CAHN thăng hoa tại AFC Champions League Two
Thể thao

Thắng dễ Tai Po FC, CLB CAHN thăng hoa tại AFC Champions League Two

Thể thao

CLB CAHN đã giành chiến thắng rất dễ dàng 3-0 trước Tai Po FC để tạo ra lợi thế nhất định tại bảng E của AFC Champions League Two bất kể đối thủ là đội bóng được đánh giá tương đối khó chơi.

Hoà Ninh Bình FC, HLV Popov khen ai thuộc tốp hay nhất Việt Nam?
Thể thao

Hoà Ninh Bình FC, HLV Popov khen ai thuộc tốp hay nhất Việt Nam?

Thể thao

Dù phải thi đấu thiếu người từ rất sớm, Thể Công Viettel vẫn giành 1 điểm (hoà 1-1) quan trọng trên sân Hoa Lư trước chủ nhà Ninh Bình FC.

Tin tối (2/10): Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới
Thể thao

Tin tối (2/10): Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới

Thể thao

Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới; Đình Bắc có hành động đẹp; Ronaldo được Al-Nassr ưu ái; Hojlund hồi sinh tại Napoli; Cunha lái xe sang bị nứt kính chắn gió.

Nga mở mũi tiến công táo bạo ở Dnipropetrovsk, dội đòn 'sấm sét' vào huyết mạch tiếp vận của Ukraine
Thế giới

Nga mở mũi tiến công táo bạo ở Dnipropetrovsk, dội đòn "sấm sét" vào huyết mạch tiếp vận của Ukraine

Thế giới

Các lực lượng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công dữ dội vào tỉnh Dnipropetrovsk, nhằm gây sức ép lên các tuyến tiếp vận chiến lược của Ukraine, vốn hỗ trợ cho các mặt trận lân cận, Kyiv Independent dẫn phân tích của giới chuyên gia quân sự ngày 2/10 đưa tin.

Bắt “nữ quái” ở Đà Nẵng lừa đảo 5,5 tỷ rồi trốn vào TP. Hồ Chí Minh
Pháp luật

Bắt “nữ quái” ở Đà Nẵng lừa đảo 5,5 tỷ rồi trốn vào TP. Hồ Chí Minh
6

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê sau khi lừa đảo 5,5 tỷ đồng đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và đã bị lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ.

Nóng: Lần đầu tiên tại Việt Nam uống cà phê được bảo hiểm, mức bồi thường lên đến 30 tỷ đồng
Kinh tế

Nóng: Lần đầu tiên tại Việt Nam uống cà phê được bảo hiểm, mức bồi thường lên đến 30 tỷ đồng

Kinh tế

Ngày 2/10/2025, Công ty Cổ phần Detech Konnai (Konnai Coffee) hợp tác cùng Bảo hiểm Agribank (ABIC) triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, với tổng mức bồi thường tới 30 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những thương hiệu cà phê đầu tiên tại Việt Nam áp dụng bảo hiểm, khẳng định cam kết bảo vệ người tiêu dùng.

Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là 'điểm tựa hạnh phúc'
Xã hội

Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là "điểm tựa hạnh phúc"

Xã hội

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta có quyền kỳ vọng: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc.

NÓNG: Ninh Bình FC và Thể Công Viettel chia điểm kịch tính trong màn rượt đuổi thẻ đỏ!
Thể thao

NÓNG: Ninh Bình FC và Thể Công Viettel chia điểm kịch tính trong màn rượt đuổi thẻ đỏ!

Thể thao

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2025/2026 giữa chủ nhà Ninh Bình FC và Thể Công Viettel đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở trên sân vận động Ninh Bình FC chiều nay (2/10). Cả hai đội đều giữ vững thành tích bất bại, nhưng màn chia điểm này còn gây chú ý với những tấm thẻ đỏ và khoảnh khắc VAR can thiệp kịch tính cuối trận.

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Tin tức

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tin tức

Chiều 2/10, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện
Thể thao

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện

Thể thao

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 – Cúp Ziaja khu vực Hà Nội vừa chính thức được công bố và khởi động, đánh dấu mùa giải thứ hai của sân chơi thể thao học đường uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều công chức kiêm nhiệm quá tải, các xã ở Đà Nẵng đề nghị tăng biên chế sau sáp nhập
Tin tức

Nhiều công chức kiêm nhiệm quá tải, các xã ở Đà Nẵng đề nghị tăng biên chế sau sáp nhập

Tin tức

Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã ghi nhận phản ánh của nhiều xã ở Đà Nẵng về tình trạng công chức phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ sau sáp nhập, từ đó kiến nghị bổ sung biên chế và nhân lực chuyên môn để bảo đảm hiệu quả quản lý.

Lãnh đạo Hà Nội và Quảng Trị khánh thành công trình tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Tin tức

Lãnh đạo Hà Nội và Quảng Trị khánh thành công trình tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tin tức

Giữa miền đất lửa Quảng Trị, công trình nâng cấp khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Trường Sơn vừa được khánh thành – tấm lòng tri ân của Thủ đô gửi đến những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn tràn đầy, mùa thu giàu có, mùa đông thịnh vượng, cuối năm không thiếu tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn tràn đầy, mùa thu giàu có, mùa đông thịnh vượng, cuối năm không thiếu tiền

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, mùa thu mang lại sự giàu có và may mắn cho 4 con giáp này, trong khi mùa đông mang lại sự thịnh vượng, sự nghiệp thăng tiến.

Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng
Thế giới

Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng

Thế giới

Một nhóm binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị tinh nhuệ Skala đã đầu hàng quân dội Nga ở vùng ven thành phố Krasnoarmeysk (cách gọi khác của thành phố Pokrovsk) thuộc vùng Donetsk - nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt sau khi đơn vị này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hãng tin TASS ngày 2/10 cho biết.

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Những ngày cuối tháng 9/2025, trong cơn mưa rả rích, xối xả kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), bất ngờ một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi phía trên cao đổ sập xuống kèm theo dòng nước lũ, bùn đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội với những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi.

Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Chuyển động Sài Gòn

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã chính thức được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tại Hội nghị ở Brazil.

Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú
Giảm nghèo nông thôn

Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú

Giảm nghèo nông thôn

Nhiều nông dân ở xã miền núi Yên Định, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) đã thoát nghèo, trở thành triệu phú nhờ mô hình trồng trọ, chăn nuôi mới như trồng cây keo giống, cây ăn quả như hồng, ổi, bưởi... và nuôi gà. Từ xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, khoảng 34,33% vào năm 2021, dự kiến đến hết năm 2025 tỷ lệ số hộ nghèo ở xã Yên Định còn 5,48%.

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi
Văn hóa - Giải trí

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi

Văn hóa - Giải trí

Phim “Sons of the Neon Night” quy tụ dàn sao Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy ra rạp sau nhiều năm trì hoãn nhưng gây thất vọng với doanh thu và phản hồi yếu kém từ khán giả.

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, 'nuốt chửng' hoa màu và tài sản hai bên bờ
Ảnh

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, "nuốt chửng" hoa màu và tài sản hai bên bờ

Ảnh

Chiều 2/10, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội đã dâng lên mức báo động, cao nhất kể từ đầu năm. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, dâng sát chân cầu Long Biên và nhấn chìm hoàn toàn các bãi bồi ven sông, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu và tài sản của người dân.

Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC
Thể thao

Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC

Thể thao

Mặc dù sử dụng tới 10 ngoại binh, song Thép xanh Nam Định lại thi đấu bế tắc và rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Eastern FC ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới

Nhà nông

Ông Huỳnh Văn Tùng, nông dân tỷ phú Đắk Nông, đến từ xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông trước đây), được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Từ cảnh nghèo rớt mồng tơi, ông Tùng kiên trì gây dựng trang trại 16ha trồng cà phê, sầu riêng...đóng góp hơn 10 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, trường học, đường giao thông nông thôn mới.

Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage
Pháp luật

Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage

Pháp luật

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mại dâm trá hình massage do vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều điều hành, biến căn hộ cao cấp ở The Manor Central Park thành nơi tập trung gần chục gái bán dâm.

'Tiền mìn'- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?
Đông Tây - Kim Cổ

"Tiền mìn"- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa những năm tháng phu mỏ sống trong lầm than dưới ách thực dân, một loại đồng tiền kỳ lạ mang tên ‘tiền mìn’ ra đời. Không phải do ngân hàng phát hành, mà do chủ mỏ Pháp tự chế để trói buộc thợ mỏ, biến đồng tiền thành công cụ xiềng xích, vắt kiệt mồ hôi và toan tính thoát thân của họ.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói 'phạt tiền không đủ sức răn đe'
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói "phạt tiền không đủ sức răn đe"

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao đề xuất áp dụng hình thức lao động công ích để xử phạt vi phạm giao thông, biện pháp này sẽ mang tính giáo dục và răn đe cao hơn so với phạt tiền.

Hà Nội có chỉ đạo 'nóng' trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang
Tin tức

Hà Nội có chỉ đạo "nóng" trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang

Tin tức

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố khi vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng
Doanh nghiệp

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

Doanh nghiệp

Lần đầu tiên trong ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam, tài xế được nhận lương tháng 13 cùng thưởng Tết - chế độ vốn chỉ quen thuộc với nhân viên văn phòng.

Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch 'đánh cắp tiền' của Nga
Thế giới

Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch "đánh cắp tiền" của Nga

Thế giới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các lãnh đạo châu Âu rằng Nga sẽ truy cứu trách nhiệm bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào “cướp” tài sản của nước này, và cho rằng việc chiếm hữu tài sản Nga đóng băng sẽ gây phản ứng mạnh đối với các tổ chức lưu ký và kênh đầu tư châu Âu.

47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tính đến ngày 24/9/2025 (kể cả giai đoạn trước khi thực hiện sắp xếp), có 47 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc địa bàn TP.HCM (cũ) đã được tháo gỡ

Tin đọc nhiều

1

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

2

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

3

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

4

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

5

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga