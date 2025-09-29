Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong "Bà đừng buồn con"

Bà đừng buồn con – tác phẩm thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam – vừa ra mắt poster đầu tiên, hé lộ gương mặt nam chính là Trần Tú (biệt danh Trần Bờm), con trai thứ ba của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực.

Poster ghi lại hình ảnh quen thuộc của Hà Nội xưa với căn nhà cổ kiến trúc Pháp, tường vàng, cửa xanh. Phía trước là quán nước chè dân dã với phích đá, ống điếu, lọ nước mơ, khay cốc thủy tinh, giá treo bim bim. Nắng vàng nhẹ phủ khung cảnh, gợi không khí mùa thu – cũng là khoảng thời gian đoàn phim rong ruổi ghi hình tại các con ngõ nhỏ của thủ đô.

Trong bức ảnh, bà nội Nga Tứ (Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa) và cháu đích tôn Tiến (Trần Tú) quây quần bên nhau. Cậu cháu trai hiếu thảo giúp bà ngâm chân, trong khi người bà xoa đầu cháu như lời khen và động viên.

Poster đầu tiên của Bà đừng buồn con Ảnh: NSX

Việc Trần Tú xuất hiện trong vai nam chính được xem là bước ngoặt bất ngờ. So với hình ảnh lí lắc, lanh lợi khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cách đây 11 năm, chàng trai nay đã 17 tuổi, trưởng thành, cao lớn và điềm tĩnh hơn.

Lần đầu thử sức điện ảnh, Trần Tú cho biết may mắn khi được giao vai Tiến – một chàng trai mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cảnh nghèo khó và sống nương tựa vào bà nội. “Ngay khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với nghịch cảnh mà Tiến phải đối diện, cũng như tính cách nhút nhát nhưng thông minh và giàu tình cảm. Tôi thấy đồng điệu với nhân vật, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm và tình yêu thương dành cho người thân”, Trần Tú chia sẻ.

Nàng Mơ và Trần Tú. Ảnh: NSX

Nói về lần đầu diễn xuất, Trần Tú chia sẻ với PV Dân Việt: “Tôi đã thích điện ảnh từ lâu nhưng đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vừa vui vừa lo, chỉ biết cố hết sức, để xem làm được đến đâu”. Trong quá trình làm phim, anh cùng các bạn diễn trẻ nhận được sự hướng dẫn từ chính Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng như đạo diễn Hoàng Nam và nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Trần Tú kỳ vọng sẽ tạo nên một hình ảnh khác biệt so với “Trần Bờm” hóm hỉnh năm nào: “Tôi mong khán giả sẽ thấy một Trần Tú sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, không còn chỉ nghịch ngợm như hồi Bố ơi, mình đi đâu thế?. Tôi tin mọi người sẽ bất ngờ”.

Trần Tú trong vai cháu đích tôn của NSND Thanh Hoa. Ảnh: NSX

Sau khi giới thiệu nam chính, Bà đừng buồn con cũng công bố thêm một số gương mặt như Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hà Hương. Tuy nhiên, nhiều nhân vật quan trọng khác vẫn được giữ kín, hứa hẹn tạo thêm bất ngờ khi phim chính thức ra mắt.