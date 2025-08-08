Nghệ sĩ Văn Thuận lo lắng đến mức “mất ăn, mất ngủ” khi được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ

Vở cải lương tái hiện hành trình Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội

Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Nhà hát: Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 80 Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà hát cũng đã bắt tay vào dàn dựng những tác phẩm có chất lượng đỉnh cao để ra mắt đông đảo khán giả.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ và Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên thông tin về vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội”. Ảnh: HTL

Theo đó, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam bắt tay dàn dựng phần 3 của bộ sử thi nghệ thuật “Nước non vạn dặm” – mang tên “Từ Việt Bắc về Hà Nội”. Vở diễn sẽ ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai đêm 11 và 12/8 tới đây.

Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" là phần thứ ba trong chuỗi 5 vở sân khấu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ "Nước non vạn dặm" của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật.

"Từ Việt Bắc về Hà Nội", khán giả sẽ chứng kiến một trong những giai đoạn quyết định nhất của lịch sử dân tộc: từ ngày Bác Hồ về nước năm 1941 tại Pác Bó, cho đến khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Bằng lối kể tự sự biên niên sử, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên và ê-kíp sáng tạo đã khéo léo dẫn dắt người xem qua từng chặng đường đầy cam go: tổ chức xây dựng lực lượng cách mạng ở Cao Bằng, Thái Nguyên; thiết lập Mặt trận Việt Minh; đấu tranh ngoại giao với các thế lực quốc tế; và đặc biệt là những tháng năm Người bị bắt giam ở Trung Quốc.

Các nghệ sĩ nỗ lực tập luyện để vở diễn kịp ra mắt khán giả dịp 11 và 12/8 tới. Ảnh: NHCL

Đặc biệt là hành trình trở về Tổ quốc của Nguyễn Ái Quốc năm 1941, cho đến ngày Người đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Đó là giai đoạn bão giông, vừa sục sôi đấu tranh vừa âm thầm chuẩn bị, đặt nền móng cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tất cả được dàn dựng công phu với nghệ thuật cải lương, kết hợp kịch tính và âm nhạc, để tạo ra một bản anh hùng ca bằng sân khấu.

Một điểm nhấn đặc biệt trong vở là việc để nhân vật Hồ Chí Minh "cất tiếng ca" như mọi nhân vật cải lương khác. Vở diễn phá bỏ lối cũ khi để nhân vật Hồ Chí Minh hát cải lương, điều từng bị xem là "kiêng kỵ" trong xây dựng hình tượng lãnh tụ. Chính lựa chọn này đã khiến Bác Hồ trên sân khấu trở nên gần gũi hơn với công chúng, như chính cách Người sống giữa nhân dân, với những trăn trở, yêu thương và khát vọng rất đời.

Nhưng cũng chính điều đó khiến việc chọn diễn viên vào vai Bác Hồ trở thành thử thách lớn nhất của toàn vở diễn. Nghệ sĩ Văn Thuận – người được giao đảm nhận vai diễn này, chia sẻ từng có ý định từ chối nhiều lần vì lo "gánh không nổi".

Nghệ sĩ Văn Thuận áp lực đến "mất ăn, mất ngủ" khi thể hiện hình tượng Bác Hồ

Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Văn Thuận cho biết: “Trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên đã có ý định mời Nghệ sĩ Ưu tú Trần Tuấn Lin - Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế và Minh Hải – Nhà hát Kịch Việt Nam, những người từng nhiều lần thể hiện thành công hình tượng Bác Hồ đảm nhận vai này nhưng họ đều bận. Cuối cùng, anh Triệu Trung Kiên thuyết phục tôi mạnh dạn nhận vai.

Nghệ sĩ Văn Thuận - người sẽ thể hiện hình tượng Bác Hồ trong vở “Từ Việt Bắc về Hà Nội”. Ảnh: HTL

Nói thật, khi tôi đang ăn tối thì nhận được điện thoại của anh Triệu Trung Kiên và nghe điện thoại xong tôi không thể ăn cơm nổi nữa vì cảm xúc rất hỗn độn. Tôi mừng vì được tin tưởng mời thể hiện một hình tượng lớn là Bác Hồ nhưng cũng lo lắng vì đây không phải là hình tượng dễ thể hiện.

Trước đây, tôi đóng vai Quang Trung Hoàng đế còn thỏa sức sáng tạo vì nhân vật có sự “mờ mờ ảo ảo”, riêng Bác Hồ là hình tượng thiêng liêng không phải muốn sáng tạo là có thể sáng tạo được.

Sau khi nhận lời, hôm sau tôi lên Nhà hát thử vai thì trở về tôi gần như trắng xóa trong đầu. Vai Bác Hồ lớn quá, thiêng liêng quá… khiến tôi luôn bị áp lực đè nặng.

Tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, sự mừng vui cứ tan biến dần, nỗi lo tăng lên mỗi ngày và quyết định gọi điện cho anh Triệu Trung Kiên xin được trả vai. Tất nhiên anh Triệu Trung Kiên không đồng ý mà ra sức thuyết phục tôi cố gắng.

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng phải bật phim về Bác Hồ để xem. Dần dần, những thước phim đó ngấm vào tôi, hình tượng Bác Hồ ngoài đời thực qua những thước phim ngấm vào tôi.

Có một điều khó là khi tôi làm ra được thần thái của Bác Hồ thì lại quên mất nói giọng của Bác, lúc nói được đúng giọng của bác lại quên thể hiện hình dáng của Bác. Trong một tuần đầu học kịch bản, tôi thật sự phải rất khổ luyện. Tôi gần như dồn 200% sức lực cho vai diễn mà vẫn không được. Phải đến tuần thứ hai, mọi thứ mới đỡ dần. Đến ngày hôm nay, tôi chưa dám khẳng định điều gì nhưng mọi sự nỗ lực để vượt qua chính mình tôi đều đã cố”.

Theo nghệ sĩ Văn Thuận, hình tượng Bác Hồ xuất hiện xuyên suốt vở diện, lời thoại rất nhiều nên đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ thể hiện ra được phong thái, cốt cách, chiều sâu tâm lý của Bác mà còn cả giọng nói, cử chỉ, điệu bộ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi ví đất nước ta như một con thuyền”

"Từ Việt Bắc về Hà Nội" được đầu tư nghiêm túc về dàn dựng, phục trang, âm nhạc, với đội ngũ sáng tạo gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Đài (sáng tác ca khúc chủ đề vở diễn), Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa (thể hiện ca khúc chủ đề), Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Bằng (thiết kế sân khấu), soạn giả Hoàng Song Việt (chuyển thể cải lương)… cùng hơn 60 diễn viên, nhạc công và kỹ thuật viên tham gia.

Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" chính là một món quà tinh thần đặc biệt nhân dịp 2/9 và 80 năm ngành Văn hóa – nơi sân khấu và lịch sử cùng hòa quyện để nhắc chúng ta rằng: giữ văn hóa cũng là giữ lấy độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.