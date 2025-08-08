Thông tin mới nhất về Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Triển lãm thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh gồm 3 phân khu trưng bày

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Đây không chỉ là sự kiện chính trị - văn hoá cấp quốc gia, mà còn là một cột mốc đặc biệt trong tiến trình nhận diện và củng cố bản sắc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi nhanh chóng của thời đại số.

Địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Ảnh: BTC

Chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được chọn để nhớ về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, truyền đi thông điệp về một đất nước đang tiếp tục kiên cường khẳng định các giá trị nền tảng: Độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc nhân dân. Đây chính là ba trụ cột xuyên suốt của mọi chính sách, chiến lược và thành tựu mà đất nước ta đã và đang kiến tạo trong suốt 8 thập kỷ qua.

Không gian trưng bày gồm 3 phân khu lớn: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề là Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới. Khu vực trưng bày này sẽ bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo phát triển; Tỉnh giàu nước mạnh; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc.

Biểu trưng được sử dụng trong các tài liệu truyền thông, pano, áp phích, backdrop, phông nền, quà tặng, ấn phẩm... liên quan đến hoạt động của Triển lãm. Ảnh: BTC

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề Hội nhập và phát triển. Khu vực này bao gồm các không gian trưng bày mang chủ đề: Vì tương lai xanh; Khát vọng bầu trời; Thanh gươm và lá chắn; Ngày hội non sông và không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề Hội nhập và sáng tạo. Khu vực triển lãm này gồm: Không gian trưng bày chủ đề Sáng tạo để kiến thiết và Không gian trưng bày chủ đề Việt Nam và thế giới.

Các phân khu thể hiện rõ chiến lược phát triển kinh tế xanh, công nghiệp hàng không, quốc phòng an ninh, không gian trải nghiệm sáng tạo, chuyển đổi số, AI, 3D mapping, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bản "trường ca" bằng hình ảnh, hiện vật và công nghệ

Điều đặc biệt, hình thức trưng bày không đơn thuần là những pano, hiện vật mà kết hợp đa tầng các yếu tố: Ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật số, trình chiếu công nghệ cao, thực tế ảo, tương tác đa phương tiện... Một triển lãm hội tụ cả chiều dài lịch sử lẫn chiều sâu tư tưởng, định hướng phát triển quốc gia.

Triển lãm không đơn thuần là một sự kiện trưng bày mà là bản “trường ca” bằng hình ảnh, hiện vật và công nghệ, khắc họa sâu sắc hành trình dựng nước, giữ nước và vươn ra thế giới.

Qua đó, tôn vinh những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển đất nước qua các thời kỳ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), hướng tới Đại hội XIV của Đảng, việc tổ chức Triển lãm càng có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết chặng đường đã qua, truyền cảm hứng đổi mới, sáng tạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng thời, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào tương lai phát triển xán lạn của đất nước.

Đây là lần đầu tiên, một triển lãm quốc gia được tổ chức như một hình thức chính luận trực quan, nơi mà các giá trị lịch sử, hiện tại và tương lai được diễn giải bằng ngôn ngữ hình ảnh, công nghệ và nghệ thuật đa phương tiện.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững. Là dịp để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về lý tưởng và những hy sinh, đóng góp của cha ông. Cũng từ đó, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi gợi trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, với nhân loại.

Triển lãm thành tựu 80 năm không chỉ là hồi ức về quá khứ. Đó là tấm gương soi rọi tương lai, là lời nhắc về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã và đang có, là động lực để viết tiếp hành trình kiến thiết đất nước. Trong tấm gương soi rọi ấy, người dân thấy lại chính mình, trong từng nụ cười, giọt mồ hôi, dấu tay đóng góp vào công cuộc đổi thay.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự tổng hoà của truyền thống và khát vọng. Một dấu mốc để cả dân tộc cùng soi chiếu lại quá khứ - nhận diện hiện tại - định hình tương lai.