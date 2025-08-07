Chủ đề nóng

Phó Tổng Giám đốc VTV: Điểm nổi bật trước hết của “V Concert" là tinh thần Việt

Thứ năm, ngày 07/08/2025 17:15 GMT+7
Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc VTV cho biết, điểm nổi bật của "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" trước hết là tinh thần Việt.
Điểm nổi bật của "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" trước hết là tinh thần Việt

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 sự kiện âm nhạc có quy mô: V Concert - Rạng rỡ Việt NamV Fest - Thanh xuân rực rỡ. Hai chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 9 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Dàn ca sĩ tham gia biểu diễn trong "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam". Ảnh: BTC

Điểm nhấn của V Concert – Rạng rỡ Việt Nam là sự tham gia của các các sĩ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Nghệ sĩ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.

Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chỉ đạo sản xuất - Tổng Đạo diễn V Concert - Rạng rỡ Việt Nam cho biết, điểm nổi bật của “V Concert” trước hết đó là tinh thần Việt.

Ngay từ chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam”, tinh thần này đến bằng rất nhiều cách, là sự hồ hởi, kết nối, chia sẻ của những người trẻ với nhau trong một không gian âm nhạc, là sự gắn kết cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt của không gian văn hoá.

Nói đơn giản nhất là khi hàng chục ngàn người có thể đồng thanh với nhau trong một ca khúc Việt Nam, đó là một vẻ đẹp riêng của chương trình. Hay trong những dàn dựng của nội dung có thể sẽ có những phần đặc biệt, khi những chiến sĩ đang tham gia lực lượng A80 chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành trong dịp 2/9 được tôn vinh tại đại nhạc hội này.

Dàn line-up biểu diễn trong "Fest - Thanh xuân rực rỡ". Ảnh: BTC

Đạo diễn/MC Nguyễn Diệp Chi - Giám đốc Nội dung V Concert - Rạng rỡ Việt NamV Fest - Thanh xuân rực rỡ chia sẻ: “V Concert” mang một màu sắc riêng biệt với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” đầy ý nghĩa. Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy.

Chúng tôi hy vọng màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay “phù thủy âm nhạc” của DTAP - 3 nhà sản xuất tài năng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của “V Concert”. Tất cả hứa hẹn mang lại một không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào trên một sân khấu có diện tích gần 2000m2. ”.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục của mình. Ảnh: BTC

Đêm diễn tiếp theo trong chuỗi sự kiện - “V Fest” mang lại một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”. Khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, những giai điệu sôi động, những điệu nhảy cuốn hút. Có những bài hát mới lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình với những tên tuổi như: BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương…

Tổng Đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu cũng bày tỏ: “Điểm tạo bất ngờ với “V Concert” lần này đó là những sự kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu. Các bạn nghệ sĩ rất vui khi tham gia màn kết hợp đó. Có những bản hit từng gây hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, lần này được đưa vào “V concert” với một tinh thần mới. Chúng tôi hy vọng, qua tài năng âm nhạc của Giám đốc âm nhạc - nhóm DTAP cùng dàn live-up sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc rất trẻ trung, thời thượng và tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam ”.

Phụ trách âm nhạc của V Concert là DTAP. Ảnh: BTC
Phương Mỹ Chi gửi tặng đến chương trình món quà đặc biệt

Ca sĩ Phương Mỹ Chi nói rằng, cô cực kỳ hạnh phúc cũng như là vinh dự khi được tham gia vào “V Concert”.

“Mọi người thường nói đây là một concert quốc gia, tôi cảm thấy thật sự rất hào hứng và đã chuẩn bị rất kỹ cho những tiết mục của mình. Tôi xem trên mạng xã hội thì thấy sân khấu rất lớn. Tôi hơi hồi hộp một chút nhưng đã kịp chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho khán giả, một ca khúc mình cực kỳ yêu mến mà tôi đã từng chia sẻ dự định trình diễn ca khúc này trong đêm chung kết của chương trình “Sing Asia”. Tôi đang rất là hào hứng và mong được gặp khán giả tại “V Concert”, Phương Mỹ Chi tiết lộ.

Ca sĩ Văn Mai Hương bộc bạch: “Tôi nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ là được đứng trên một sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu, một sân khấu lớn và rất đông nữa. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu này chắc chắn sẽ rất thăng hoa.

Lần này, mỗi nghệ sĩ sẽ có 20 phút để trình bày các ca khúc của mình gửi tới khán giả và chắc chắn sẽ có ca khúc hit của tôi. Tôi sẽ hát Ướt lòng và đây sẽ là sân khấu lớn đầu tiên mà tôi mang ca khúc này cùng với live band lên để trình diễn trên sân khấu.

Với những chương trình cộng đồng, được tổ chức với quy mô lớn như thế này, sẽ là cơ hội để các anh chị em nghệ sĩ kết nối gần hơn với quý vị khán giả.

Đây cũng là cơ hội để khán giả được đón xem thật nhiều tiết mục nghệ thuật chất lượng, được gặp gỡ các nghệ sĩ tên tuổi. Hy vọng rằng quý vị sẽ thực sự hạnh phúc và tận hưởng khi tham gia “V Fest” năm nay”.

