"Nghẹt thở" giây phút lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị

Clip: Lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị giữa dòng nước lũ.

Sáng 29/9, công tác tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh (Quảng Trị) diễn ra khẩn trương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đích thân tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cử 1 tàu Cảnh sát biển tìm kiếm trên sông Gianh và 4 tổ cơ động với 40 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm những thuyền viên gặp nạn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm 9 người mất tích.

Trong khi toàn tỉnh Quảng Trị đang "oằn mình" khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và dốc toàn lực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích, thì một thành viên của đội cứu hộ không may gặn nạn.

Bằng tinh thần đồng đội và sự quả cảm, các chiến sĩ đã nhanh chóng ứng cứu, đưa người bị nạn vào bờ an toàn và tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên giữa dòng nước lũ.

Hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trao đổi với ngư dân có mặt trên tàu cá thời điểm gặp nạn.

Được biết, 9 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu trước tàu lật và bị chìm. Theo phương án lực lượng chức năng đưa ra, họ phải dùng máy cưa chuyên dụng để cắt một phần thân tàu, tạo khoảng trồn để tiếp cận khoang tàu phía trong.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do máy tàu bị hỏng không nổ, nước sông dâng chảy siết, gió to lốc xoáy dẫn đến đứt dây neo khiến 2 tàu trên trôi dạt và bị nạn.

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 23h30, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn.

Trong đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, được Hải đội Biên phòng 1 hỗ trợ chăm sóc. 4 người bơi vào bờ gồm: Nguyễn Trọng Chí, sinh 1975, quê Hòn Đất, Kiên Giang; Sa Lê Hiếu, sinh năm 1989, quê Đa Phú, An Giang; Trần Quốc Chung, sinh năm 1985, quê Diễn Châu, Nghệ An và Đồng Văn Thành, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa. Hiện nay, còn 9 thuyền viên đang mất tích.

Xác minh từ 4 thuyền viên, cơ quan chức năng được biết, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS do Bà Nguyễn Thị Bé (1971, trú xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ.

Đông đảo người dân và llực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, trên tàu chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu.

Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên 2 tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản.

Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy siết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn, sau đó có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ.



Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do máy tàu bị hỏng không nổ, nước sông dâng chảy siết, gió to lốc xoáy dẫn đến đứt dây neo khiến 2 tàu trên trôi dạt và bị nạn. Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

9 thuyền viên còn lại, chưa biết họ và tên, địa chỉ, năm sinh của các thuyền viên bị mất tích, chỉ biết tên thường gọi gồm: ông Năm (thuyền trưởng tàu cá BV 92754), ở tỉnh Kiên Giang (cũ); ông Thọ (thuyền trưởng tàu cá BV 92754, ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Sĩ, trú ở Diễn Châu, Nghệ An; Đức (SN 1986, ở Diễn Châu, Nghệ An); Phan Thanh Nhân, ở Hòn Đất, Kiên Giang (cũ); Bình (SN 1983, ở Tân Kỳ, Nghệ An; những người khác tên Anh; Xí; Quân.