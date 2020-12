Nghi phạm cướp ngân hàng tại Đồng Nai bị bắt ở TP.HCM

Tối 1/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm Mai Quốc Bình (SN 1999, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng.

Theo Công an quận Gò Vấp, chiều cùng ngày, lực lượng công an phát hiện nghi phạm cướp ngân hàng tại Đồng Nai đang lẩn trốn ở phòng trọ tại quận Gò Vấp nên bắt giữ. Thời điểm bắt giữ nghi phạm, công an thu giữ 1 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Sau khi bắt giữ, công an đã đưa nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai. Nghi phạm lúc bị bắt. Một số tang vật thu giữ. Trước đó, chiều 26/11, một thanh niên đi xe máy hiệu SH đến trước cổng Phòng Giao dịch Hóa An, chi nhánh Ngân hàng Agribank ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, đối tượng dựng xe máy ngoài quốc lộ 1K rồi đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, balô xông thẳng vào bên trong phòng giao dịch. Công an khám nghiệm hiện trường ngân hàng nơi bị cướp. Đối tượng bất ngờ rút từ trong ba lô ra 2 vật màu đen và hô là lựu đạn. Lúc này, 4 nhân viên ngân hàng hoảng sợ đi vào phía bên trong phòng giao dịch thì đối tượng leo qua tấm kính ngăn giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng. Sau khi lục tung một số đồ đạc trong phòng giao dịch thì đối tượng nhảy qua lại tấm kính thoát ra ngoài. Ngay lập tức bảo vệ phòng giao dịch chạy theo ngăn lại thì đối tượng rút một con dao Thái Lan trong người ra uy hiếp bảo vệ nếu tới gần sẽ đâm.

Clip vụ cướp Ngân hàng Agribank. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất camera, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ. Bước đầu qua kiểm đếm của nhân viên phòng giao dịch thì chưa mất mát về tiền cũng như tài sản khác trong phòng giao dịch.