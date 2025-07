Nghi phạm nổ súng khi bị kiểm tra hành chính ở Hà Nội bị bắt lúc chuẩn bị vượt biên sang Lào

Ngày 26/7, Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Quảng Trị bắt Trần Hải Quỳnh (43 tuổi, trú phường Tương Mai, Hà Nội) để điều tra về các hành vi Chống người thi hành công vụ, Cướp tài sản, Tàng trữ vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Hải Quỳnh cùng tang vật là khẩu súng ngắn quân dụng được giấu trong thắt lưng. Ảnh: C.A.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội phát hiện Quỳnh có mặt tại địa bàn Quảng Trị nên đề nghị công an địa phương hỗ trợ truy bắt. Một tài xế taxi cũng bị tạm giữ, do được cho là đang chuẩn bị đưa Quỳnh vượt biên sang Lào.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Quỳnh dương tính với ma túy. Công an Quảng Trị đã bàn giao nghi phạm và tang vật liên quan cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra.

Tang vật gồm 2 súng quân dụng thu giữ được từ phương tiện, người của đối tượng Trần Hải Quỳnh. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/7, tổ công tác Công an xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, tiến hành kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ trên đường Phan Trọng Tuệ. Khi được yêu cầu mở cửa kiểm tra, Quỳnh chống đối, không chấp hành và nổ súng về phía lực lượng chức năng rồi bỏ trốn cùng một phụ nữ.

Trong quá trình bỏ chạy, Quỳnh tiếp tục nổ súng và cướp một xe máy để tẩu thoát. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy.