Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Ngọc Huyền và Đình Tú đã có ngôi nhà cực đẹp sau hôn lễ, chỉ nhìn những hình ảnh demo, khán giả đã hết lời khen.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú - chồng nữ chính "Cha tôi, người ở lại" đã viết: "Sau một thời gian dài cùng nhau "cày cuốc" tích góp và ấp ủ thì "đứa con đầu tiên" của chúng mình đã ra đời. Không chỉ là một ngôi nhà, còn là kết quả của rất nhiều cố gắng, lựa chọn và hy vọng của cả hai vợ chồng mình.

Chúng mình đặt tên cho căn nhà xinh xắn này là "Always Home - Luôn là nhà" giống như một lời nhắc nhở rằng dù đi đâu, làm gì thì chúng mình vẫn sẽ luôn có một chốn bình yên, một mái ấm để trở về. Khi trên tay bản thiết kế chuẩn cho ngôi nhà này, 2 đứa mình thấy thật sự hạnh phúc và xúc động".

Khi chia sẻ những hình ảnh mới trong căn biệt thự siêu sang, Ngọc Huyền và Đình Tú nhận được những lời chúc tụng và ngưỡng mộ. Được biết, để có được thành quả tuyệt vời như hiện tại, cả 2 ngoài đóng phim, họ còn chăm chỉ kinh doanh qua nền tảng cá nhân của mình.

Về diễn viên Ngọc Huyền, cô sinh năm 1997 trong một gia đình truyền thống miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm, Ngọc Huyền quyết tâm theo đuổi diễn xuất và bén duyên với phim truyền hình. Ngọc Huyền đã từng ghi dấu ấn trong các bộ phim: Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, và một số vai nhỏ trong: Đừng nói khi yêu, Vui lên nào anh em ơi...

Bộ phim mới nhất mà Ngọc Huyền tham gia đó là "Cha tôi, người ở lại", bộ phim 45 tập vừa mới kết thúc để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây cũng là đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đảm nhận vai chính trong phim truyền hình. Nhờ gương mặt ngọt ngào, hiện tại, Ngọc Huyền là một trong những gương mặt nổi trội trong dàn cast của "vũ trụ" VFC và rất đắt show sự kiện ở làng giải trí phía Bắc.

Ngọc Huyền - Đình Tú trong hôn lễ.

Chồng Ngọc Huyền, diễn viên Đình Tú cũng không kém vợ về danh tiếng. Đình Tú được coi "cơn gió mới của" của dàn nam chính VFC sau Mạnh Trường, Hồng Đăng, Việt Anh. Anh đã quen mặt với khán giả qua các dự án phim của VFC như: Tuổi thanh xuân, Máy bay ký sự, Mạch ngầm vùng biên ải, Đi qua mùa hạ, Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt, Cả một đời ân oán, Cô gái nhà người ta...

Sau đó, Đình Tú được nhắc đến nhiều khi anh tham gia phim giờ vàng "Hướng dương ngược nắng". Trong phim, Đình Tú đảm nhận vai Trí - em trai song sinh của Minh (Lương Thu Trang) nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt so với chị gái của mình.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện trên sóng giờ vàng với phim "Thương ngày nắng về" trong vai Duy. Duy là du học sinh về nước, sở hữu phong thái của một Rich kid nhưng lại muốn tự đi trên đôi chân của mình. Dường như bố Duy không ai khác chính là ông chủ của tập đoàn Hoàng Kim, thế nhưng Duy lại muốn vào công ty làm việc qua... phỏng vấn đàng hoàng.

Cặp đôi trẻ mới cưới đã có tổ ấm hoành tráng khiến khán giả ngưỡng mộ.

Chính cách làm việc của Duy đã khiến nhân vật mà Đình Tú thể hiện ghi điểm trong mắt khán giả ngay từ những tập đầu của phim. Có thể nói tần suất xuất hiện trên phim truyền hình giờ vàng của Đình Tú khá nhiều so với các diễn viên cùng trang lứa. Để có được ưu ái này, một phần do ngoại hình xuất sắc của diễn viên quê Bắc Ninh.

Xét về danh tiếng, độ "soát mặt" của 2 nghệ sĩ cho thấy khi về chung nhà, họ có một "vốn liếng" lớn để cuộc sống dư dả về vật chất. Và thành quả của họ là căn biệt thự đẹp khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV