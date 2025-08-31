Ngôi sao làng giải trí Hoa Ngữ bán trứng và khoai kiếm sống ở tuổi U70

Trong nhiều tháng qua, người hâm mộ liên tục bắt gặp MC Bành Cha Cha xuất hiện trên các buổi livestream bán hàng nông sản. Không còn xuất hiện trên sân khấu rực rỡ, ông nay lặng lẽ đứng trong vườn khoai, trại gà, giới thiệu từng củ khoai, từng quả trứng. Vào tháng 4, dân mạng ghi nhận ông phát trực tiếp đến tận 11 giờ đêm trong một trại gà, tự tay đóng gói và ký tên vào từng thùng trứng gồm 30 quả, được bán với giá gần 60 nhân dân tệ. Hình ảnh ông cụ tóc bạc, gương mặt hốc hác vì livestream khuya, gây nhiều xúc động cho người theo dõi.

Không chỉ bán trứng, ông còn dựng sạp bán khoai lang ngay tại vườn, trực tiếp nếm thử, mô tả hương vị, xen lẫn tiếng Đài Loan để trò chuyện với khán giả. Trong mỗi buổi bán hàng, ông đều giơ bảng quảng bá sản phẩm cho nhà cung cấp, cho thấy sự tận tâm trong công việc. Những việc làm tưởng chừng đơn giản đó lại chứa đựng nỗ lực vượt bậc từ một người từng là ngôi sao truyền hình.





MC kỳ cựu Bành Cha Cha khiến khán giả xót xa khi chuyển sang bán hàng online ở tuổi gần 70, miệt mài trả món nợ hơn 240 triệu Đài tệ sau khi tuyên bố phá sản vào năm 2020. Sina.

Bành Cha Cha tên thật là Peng Chia Chia, là một trong những gương mặt kỳ cựu của ngành giải trí Đài Loan, Trung Quốc. Ông từng nhận sáu cúp tại Giải Kim Chung, trong đó có cúp "Người dẫn chương trình tạp kỹ xuất sắc" lần thứ 59 vào năm ngoái. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang là chuỗi ngày khủng hoảng tài chính mà chính ông từng gọi là “chạm đáy vực thẳm”.

Bành Cha Cha từng đầu tư làm đạo diễn nhưng thất bại. Món nợ lên đến 240 triệu Đài tệ (khoảng 7,8 triệu USD) khiến ông không còn khả năng chi trả. Năm 2020, ông chính thức tuyên bố phá sản. Từ đó đến nay, dù tuổi tác đã cao, ông vẫn gồng mình làm việc không ngơi nghỉ để trả nợ. Ông không giấu nỗi mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ than thân, trách phận.

Trong một lần chia sẻ hiếm hoi, Bành Cha Cha thừa nhận từng có lúc nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc sống vì quá bế tắc. Tuy nhiên, ông đã vượt qua được cảm giác tiêu cực đó. “Nếu tôi bỏ cuộc, người ta sẽ mặc định tôi dừng lại ở đó. Có người nói Bành Cha Cha đã rơi xuống vực thẳm, nhưng tôi thật sự muốn xem thử đáy vực đó rốt cuộc là thế nào”, ông nói trong một đoạn phát biểu gây nhiều xúc động.

Từ khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, Bành Cha Cha không quay lưng với khán giả. Trái lại, ông chọn cách đối diện khó khăn một cách trực tiếp, dù phải làm những công việc tay chân vất vả. Sự hiện diện đều đặn trên các nền tảng bán hàng trực tuyến cho thấy ông không ngại “làm mới” bản thân để thích nghi với hoàn cảnh.

Người dùng mạng xã hội bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của ông. “Vì trả nợ mà sẵn sàng hạ mình, như vậy là quá tốt rồi”, “Thật sự là người đàn ông có trách nhiệm, không để liên lụy đến gia đình", “Chúc ông sức khỏe để tiếp tục với công việc"... là một số bình luận tiêu biểu. Một số tài khoản còn kêu gọi cộng đồng mua hàng ủng hộ ông.

Trường hợp của Bành Cha Cha không phải là hiếm trong giới giải trí từng hào nhoáng. Nhưng điều khiến ông khác biệt chính là thái độ không né tránh thất bại. Ông chấp nhận làm lại từ đầu bằng những việc đơn giản, nhưng tử tế và bền bỉ.

