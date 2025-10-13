Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:28 GMT+7

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3

Lưu An Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:28 GMT+7
Bất chấp sản lượng thép toàn cầu giảm 1,3%, nhu cầu trong nước tăng mạnh 11% nhờ bất động sản hồi phục và đầu tư công tăng tốc. Hòa Phát, Hoa Sen được dự báo hưởng lợi lớn trong quý 3/2025.
Theo báo cáo chiến lược mới nhất của SSI Research, sản lượng thép toàn cầu giảm 1,3% so với cùng kỳ xuống 784 triệu tấn do nhu cầu yếu từ ngành xây dựng và công nghiệp chế tạo. Ngoại trừ châu Phi và Bắc Mỹ ghi nhận tăng trưởng nhẹ, hầu hết các khu vực đều sụt giảm, đặc biệt là Trung Quốc - quốc gia chiếm hơn 50% sản lượng thép toàn cầu giảm 1,7% do thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng.

Trái ngược với xu thế này, nhu cầu thép trong nước lại tăng mạnh 11% so với cùng kỳ, nhờ thị trường bất động sản dần hồi phục và đầu tư công được đẩy nhanh.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thép xây dựng và thép dẹt (tôn mạ, ống thép) lần lượt tăng 10% và 3%, trong khi thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 12% nhờ tác động từ các biện pháp chống bán phá giá với hàng nhập khẩu.

Ba động lực then chốt giúp tiêu thụ thép trong nước khởi sắc gồm: Thị trường bất động sản phục hồi, với số dự án mở bán năm 2024 tăng 91% và căn hộ bán ra tăng 120%; đầu tư công tăng tốc, giải ngân đạt 10,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025 (32% kế hoạch năm), vượt xa tiến độ cùng kỳ 2024; FDI tăng mạnh, vốn đăng ký tăng 32,6% và giải ngân tăng 8,1%, thúc đẩy nhu cầu thép cho xây dựng nhà máy, kho bãi.

Ngành thép quý 3 bứt phá nhờ thị trường nội địa, Hòa Phát, Hoa Sen hưởng lợi rõ nét.

Diễn biến tích cực của thị trường thép trong quý 3 được kỳ vọng phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Với Hòa Phát, theo dự báo của MBS, trong quý 3, nhờ sự đóng góp từ phân kì 2 của nhà máy Dung Quất 2, sản lượng HRC dự báo tăng trưởng 60% trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thuận lợi, nhờ đó đóng góp tích cực vào mức tăng tổng sản lượng.

Lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát theo đó có thể đạt 4.700 tỷ đồng, 56% so với cùng kỳ, động lực đến từ sản lượng cải thiện 23% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp phục hồi 4% nhờ giá bán phục hồi và giá nguyên vật liệu ổn định. Theo đó, kỷ vọng lợi nhuận 9 tháng năm 2025 tăng 34% và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2025 của một số "ông lớn" ngành thép. (Nguồn: VCBS)

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS), ước tính sản lượng quý 3 của Hòa Phát đạt 2,78 triệu tấn (tăng 18,1% so với cùng kỳ), trong đó, thị trường nội địa tăng 63% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu giảm 58%. Sản phẩm thép xây dựng quý 3 của Hòa Phát dự kiến đạt 1,09 triệu tấn và HRC đạt 1,35 triệu tấn, trong đó, sản lượng tiêu thụ HRC tiếp tục tích cực nhờ thuế chống bán phá giá lên HRC nhập khẩu từ Trung Quốc hiệu lực từ 7/3/2025 giúp công ty tiếp tục lấy thị phần từ HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng, VCBS dự báo doanh thu quý 3 của Hòa Phát đạt 38.388 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cũng được cải thiện với mức tăng 32% so với cùng kỳ, ước tính đạt 3.990 tỷ đồng. Những con số này đưa dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm của Hòa Phát lần lượt đạt gần 160.000 tỷ đồng và hơn 16.700 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% và 39% so với năm trước.

Với Hoa Sen, VCBS dự báo doanh thu quý 3 tăng nhẹ 3% so với kỳ, ước đạt 10.422 tỷ đồng, với sản lượng đạt gần 450 nghìn tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 344 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 181 tỷ đồng. Còn MBS dự báo lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen có thể đạt 260 tỷ đồng.

Cả niên độ tài chính 2024 - 2025 (kết thúc ngày 30/9/2025), VCBS ước tính lãi sau thuế của Hoa Sen đạt trên 990 tỷ đồng, tăng 193% so với niên độ trước, trong khi MBS dự phóng đoạt 906 tỷ đồng, tăng 86%.

Nhìn chung kết quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp thép trong quý 3 đều được dự báo tiếp tục trong chu kỳ tăng trưởng. Hòa Phát và Hoa Sen đang đứng ở vị thế hưởng lợi rõ ràng khi đầu tư công được đẩy mạnh và bất động sản dân dụng ấm trở lại. Trong khi Nam Kim, Tôn Đông Á cùng các doanh nghiệp nhỏ hơn có cơ hội nhưng vẫn phải đối mặt rủi ro từ một số thị trường xuất khẩu.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 2/2026 tăng 5 Nhân dân tệ, lên mức 3.112 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã tăng 1,02% lên 795 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 111,57 USD/tấn). Hợp đồng này dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng 1,4% trong tuần nếu đà tăng hiện tại tiếp tục.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 10 (SZZFV5) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,51% lên 105,45 USD/tấn và hướng đến mức tăng 1,36% trong tuần.

BHP được cho là đã đồng ý thanh toán 30% giao dịch quặng giao ngay với Trung Quốc bằng Nhân dân tệ. Tranh chấp về giá quặng sắt giữa Tập đoàn BHP của Úc và Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) có thể tiếp tục đến đầu năm 2026.

Bất chấp tranh chấp, công ty khai khoáng Úc này chỉ phải đối mặt với sự gián đoạn tối thiểu trong nguồn cung cho Trung Quốc và đã hoàn thành hầu hết các cam kết trong tháng 11 và 12.

