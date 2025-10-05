'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?

Bà Sanae Takaichi sẽ trở thành nữ thủ tướng Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử. Ảnh Japan Times

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy được tổ chức sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức hồi đầu tháng này để ngăn chặn sự chia rẽ trong đảng. Dưới thời ông Ishiba, người đã lãnh đạo chính phủ trong năm qua, LDP đã mất thế đa số tại cả hai viện của quốc hội.

Bà Takaichi đã đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi trong vòng bầu cử vòng hai sau khi không ứng cử viên nào trong số năm ứng cử viên giành được đa số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Bà đã giành được sự ủng hộ của 159 thành viên LDP, vượt qua đối thủ với cách biệt 29 phiếu.

"Tôi cảm thấy mọi thứ sẽ khó khăn hơn từ giờ trở đi, thay vì cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, công việc, công việc, công việc, và công việc", bà nói.

Bà kêu gọi sự đoàn kết trong LDP, lập luận rằng "chúng ta sẽ không thể xây dựng lại đảng nếu tôi không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, từ mọi thế hệ."

Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản dự kiến ​​sẽ diễn ra vào giữa tháng 10, và bà Takaichi có khả năng sẽ đảm nhiệm chức vụ này vì phe đối lập vẫn chưa tập hợp được một ứng cử viên nào.

Hâm mộ Bà đầm thép Margaret Thatcher

Bà Takaichi trước đây từng thừa nhận mình là một người hâm mộ cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, biệt danh "Bà đầm thép". Bà cho biết bà được truyền cảm hứng từ khả năng kết hợp sức mạnh tính cách với "sự ấm áp của người phụ nữ" của Thatcher.

Takaichi luôn đứng về phía cánh hữu của đảng, ủng hộ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và tăng chi tiêu quân sự.

Bà cũng chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng chính quyền hiện tại ở Moscow không nên được công nhận là đối tác trong các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình Thế chiến thứ hai với Tokyo.

Tuy nhiên, bà Takaichi dường như đã mềm mỏng hơn trước cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP, nói rằng bà muốn được coi là "một người bảo thủ ôn hòa hơn bây giờ". Bà cũng gọi Bắc Kinh là "người hàng xóm quan trọng" và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ song phương.

Trước đây, bà Takaichi, người nổi tiếng với quan điểm cực hữu, từng dẫn đầu trong vòng một cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm ngoái. Tuy nhiên, ở vòng hai, nơi quyền biểu quyết chủ yếu thuộc về các nghị sĩ Quốc hội thay vì đảng viên cơ sở, bà để thua ông Shigeru Ishiba, người sau đó trở thành Thủ tướng. Bà Takaichi cũng là thành viên duy nhất trong nội các thời điểm giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế từng trực tiếp viếng đền Yasukuni, nơi bị nhiều nước châu Á và dư luận quốc tế coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Trong chiến dịch tranh cử năm nay, bà tránh đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến đền Yasukuni. Tuy nhiên, theo thông tin chưa được xác thực về tuyên bố gần đây của bà “người nước ngoài đá hươu ở thành phố Nara, – làm dấy lên lo ngại trong nội bộ đảng về tính phù hợp của bà trên cương vị lãnh đạo đảng và Thủ tướng.

Takaichi ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp hòa bình hậu chiến của Nhật Bản để công nhận vai trò của quân đội đang mở rộng. Năm nay, bà đề xuất Nhật Bản có thể thành lập một "liên minh bán an ninh" với vùng lãnh thổ Đài Loan.

Mặc dù Takaichi đã cam kết tăng số lượng nữ bộ trưởng nội các, một lĩnh vực mà Nhật Bản còn tụt hậu so với các nước G7, các cuộc thăm dò cho thấy lập trường bảo thủ của bà được nam giới ủng hộ nhiều hơn là phụ nữ.

Bà phản đối hôn nhân đồng giới và cho phép các cặp vợ chồng có họ riêng, một vấn đề được công chúng Nhật Bản ủng hộ rộng rãi nhưng lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong giới bảo thủ.

Cú sốc kinh tế

Là người được cố Thủ tướng Shinzo Abe bảo trợ và là người ủng hộ lâu năm các chính sách kích thích kinh tế "Abenomics" của cựu thủ tướng, bà Takaichi đã kêu gọi tăng chi tiêu và cắt giảm thuế để giảm bớt chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và chỉ trích quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản.

Mẹ của bà Takaichi là một cảnh sát ở quê hương Nara, miền tây Nhật Bản và cha của bà làm việc trong ngành công nghiệp ô tô quan trọng của Nhật Bản.

Trong bài phát biểu quan trọng vào tháng trước, bà đã phàn nàn về việc khách du lịch đá vào những con hươu thiêng đi lang thang trong Công viên Nara, đồng thời cam kết sẽ trấn áp những người nước ngoài cư xử không tốt - một vấn đề đã trở thành tâm điểm chú ý của một số cử tri trong bối cảnh số lượng người di cư và khách du lịch tăng kỷ lục.

Theo trang web của bà, Takaichi tốt nghiệp Đại học Kobe với bằng quản trị kinh doanh trước khi làm việc với tư cách là thành viên quốc hội.

Bà bước vào chính trường Nhật Bản khi giành được ghế tại hạ viện vào năm 1993 với tư cách là ứng cử viên độc lập, trước khi gia nhập đảng LDP vào năm 1996.

Cuộc bỏ phiếu chính thức bầu Thủ tướng sẽ diễn ra tại Quốc hội vào giữa tháng Mười. Trong bối cảnh LDP mất đa số tại cả hai viện Quốc hội, đảng này sẽ phải thương lượng với phe đối lập để đảm bảo ứng viên của mình được thông qua.